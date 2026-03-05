อ่านเพิ่มเติม
Market Wrap: ดัชนีหุ้นพยายามยืนรีบาวด์ แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 🗽 หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ AI เกินคาด

  • แนวโน้มตลาดหุ้นโลกยังคงมุมมองบวก แม้ว่าราคาน้ำมันโลกยังปรับตัวสูงขึ้น ใกล้ 84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเพิ่มขึ้นกว่า 20% ตั้งแต่ต้นปี
  • สงครามตะวันออกกลางยังดำเนินต่อไป โดยอิสราเอลคาดว่าจะยืดเยื้ออีกอย่างน้อยสองสัปดาห์ ขณะเดียวกันมีความหวังเรื่องการเปิดช่องแคบ Strait of Hormuz สำหรับการเดินเรือใหม่
  • อิหร่านยังไม่สนใจเจรจากับสหรัฐฯ และปฏิเสธข่าวเรื่องการเจรจาแบบไม่เป็นทางการกับ CIA
  • สหรัฐฯ เตรียมให้การคุ้มกันเรือรบ ส่วน Bloomberg รายงานว่าอิหร่านจะเคารพการเดินเรือเสรี แต่ยังมีรายงานเรือถูกโดรนโจมตีใกล้ช่องแคบ และอัตราค่าระวางพุ่งสูงสุด
  • ในยุโรป ดัชนีส่วนใหญ่ปรับขึ้น แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความผสมผสานก่อนเปิดตลาด
  • Bitcoin ยังคงทรงตัวใกล้ 72,000 ดอลลาร์ ขณะที่โลหะมีค่าอย่างทองคำอยู่ราว 5,160 ดอลลาร์/ออนซ์
  • จีนพยายามประหยัดเชื้อเพลิงโดยระงับการส่งออกดีเซลและน้ำมันเบนซิน
  • ตลาดเอเชียรีบาวด์หลังการขายหนักวันพุธ MSCI Asia Pacific เพิ่ม 2.4%
  • เกาหลีเป็นผู้นำการฟื้นตัว KOSPI +10%, KOSDAQ +14% หลังหุ้นผู้ผลิตชิป Samsung และ SK Hynix ฟื้นตัวจากแรงขายตื่นตระหนก
  • ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสม
  • หุ้นยุโรปกลุ่มชิปและซอฟต์แวร์ปรับขึ้น หลัง Broadcom รายงานรายได้เกินคาด หุ้นพุ่ง >6% ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ
  • CEO Hock Tan ระบุว่ายอดขายชิป AI อาจเกิน 100 พันล้านดอลลาร์ปีหน้า

ข่าวหุ้นยุโรปเด่น

  • Alfa Laval: Morgan Stanley อัพเกรดเป็น Equal-weight คาดคำสั่งซื้อ Marine segment โดดเด่น

  • Wizz Air: ความวุ่นวายในตะวันออกกลางคาดดันกำไร FY2026 ต่ำกว่าคาด

  • Heidelberg Materials: Citi อัพเกรดเป็น Buy หลังราคาขายคาร์บอน EU ทำให้เกิด sell-off เกินจริง

  • Davide Campari: หุ้นเพิ่มขึ้นหลังรายงาน EBITDA เกินคาด

หุ้น Schaeffler และ Deutz เข้าดัชนี mDAX เยอรมนี
TORM ร่วงหลัง Oaktree สัญญาณขายหุ้น 79.5 ล้านดอลลาร์

การเปลี่ยนแปลงคำแนะนำของนักวิเคราะห์ยุโรป

อัพเกรด:
Alfa Laval, Heidelberg Materials, Inditex, Traton, Vistry Group, DSV, Athens Airport, Schweiter, Softcat, Aker BP (บางส่วน)

ดาวน์เกรด:
Aker BP (บางส่วน), Domino’s Pizza, Duell, Flughafen Wien, Keller, Segro, TF1, Var Energi

DE40 (DAX Futures, D1)

ฟิวเจอร์สดัชนี DAX พยายามรักษาโมเมนตัมขาขึ้น แม้จังหวะเพิ่มขึ้นชะลอตัว
แท่งเทียนสามวันล่าสุดมีไส้ล่างยาว แสดงแรงซื้อคงอยู่
สัญญาดีดตัวจากแนวรับ EMA200 (เส้นแดง) ได้อีกครั้ง

Source: xStation5

