3 ตลาดเด่นสัปดาห์นี้

ตลาดทั่วโลกยังคงอยู่ในภาวะกังวล เนื่องจากความไม่สงบภายในอิหร่านยังดำเนินอยู่ และความไม่แน่นอนในเวเนซุเอลา รวมถึงความล้มเหลวในการหาข้อตกลงสันติภาพในยูเครน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ความผันผวนในตลาดน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนกำลังแบ่งความสนใจระหว่างข่าวภูมิรัฐศาสตร์และ Wall Street หลังจากช่วงประกาศผลประกอบการธนาคาร
ความสนใจในสัปดาห์นี้กำลังเปลี่ยนไปสู่กลุ่มเทคโนโลยี โดยมี Netflix และ Intel อยู่ในปฏิทินรายงานผล
ปฏิทินเศรษฐกิจมีความแน่นขนัด แต่ขาดข้อมูลระดับสูงสุดที่จะสั่นคลอนตลาด
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อค่าเงินเยนอย่างมาก หากมีสัญญาณเปลี่ยนทิศทางนโยบาย
USD/JPY
คู่เงิน USD/JPY ยังคงซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในปี 2024 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 และต้นทศวรรษ 1990
ความอ่อนค่าของเยนอย่างต่อเนื่องเกิดจากแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ หนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน และการที่ธนาคารกลางยังไม่มีจังหวะชัดเจนในการปรับนโยบาย
รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นยังบอกเป็นนัยถึงความเป็นไปได้ของการร่วมแทรกแซงค่าเงินกับสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนเยน แต่ขณะเดียวกันเยนอ่อนก็ช่วยเศรษฐกิจส่งออกของญี่ปุ่น แต่ทำให้กำลังซื้อภายในประเทศลดลงจากเงินเฟ้อที่มาจากการนำเข้า
ตลาดคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในวันศุกร์นี้ แต่นักลงทุนจับตาสัญญาณคำพูดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกหรือการแทรกแซงเพิ่มเติม
US100
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะ US100 (Nasdaq 100) ปรับตัวขึ้นดีรับข่าวบรรเทาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เมื่อสัปดาห์ก่อน และยังได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมของ TSMC ซึ่งประกาศกำไรสุทธิสูงถึง 16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งชี้ว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังแข็งแกร่งและสร้างความคาดหวังที่ดีสำหรับผลประกอบการของผู้นำเทคโนโลยีอเมริกัน
ถึงแม้ว่า สมาชิกของกลุ่ม “Magnificent Seven” จะยังไม่มีรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ แต่ความสนใจยังอยู่ที่ Netflix และ Intel
โดย Intel เริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัวจากการสนับสนุนของรัฐบาลและคำสั่งซื้อใหม่ ๆ
US100 อยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลเพียงประมาณ 2% ในขณะที่ US500 (S&P 500) ยังคงสร้างระดับสูงใหม่ตั้งแต่ต้นปี
OIL.WTI
ราคาน้ำมันดิบยังคงผันผวนอย่างรุนแรง โดยมีการขึ้นถึงประมาณ 9% ในบางช่วงของปีนี้
แรงขับเคลื่อนหลักของการพุ่งขึ้นครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์รอบเวเนซุเอลา รัสเซีย และอิหร่าน
การคาดเดาเกี่ยวกับการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในเตหะรานช่วยให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงสุดหลายสัปดาห์ แม้ตัวชี้วัดพื้นฐานจะชี้ว่ามีอุปทานส่วนเกินอยู่ในระดับสูงก็ตาม
หาก “Risk Premium” ทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มลดลง ตลาดอาจเผชิญแรงกดดันลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ปัจจุบันยังคาดว่าราคาจะยังอยู่ในระดับสูงเหล่านี้ต่อไป
