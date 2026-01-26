3 ตลาดที่ควรจับตา

หลังการประชุมดาวอสและการคลี่คลายความตึงเครียดเรื่องกรีนแลนด์ ตลาดโลกกำลังเผชิญสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญ
โฟกัสหลักยังคงอยู่ที่ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve โดยการลดอัตราดอกเบี้ยแทบจะไม่ได้อยู่บนโต๊ะ ทำให้นักลงทุนจับตาการแถลงของ Jerome Powell เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการตอบโต้แรงกดดันจากส่วนของกระทรวงยุติธรรมต่อความเป็นอิสระของ Fed
สัปดาห์นี้ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญของฤดูกาลรายงานผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯ ขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างเบา แต่นักลงทุนจะจับตาข้อมูลสำคัญจากญี่ปุ่นและภูมิภาคแอนติโพดส์
ภายใต้บริบทนี้ USD/JPY, US100 และ SILVER คือสามตลาดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
USDJPY
ดอลลาร์สหรัฐแสดงให้เห็นการอ่อนค่ากว้างในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับกรีนแลนด์ และมีการผ่อนปรนถ้อยแถลงจาก Donald Trump หลังจากกล่าวประเด็นนี้ในงาน Davos ว่าไม่ต้องการใช้กำลังทหาร ซึ่งช่วยคลายแรงกดดันบางส่วนต่อสหรัฐฯ
แม้ดอลลาร์จะอ่อนค่า แต่คู่ USD/JPY ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ส่วนหนึ่งมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
สำหรับดอลลาร์ การประชุม Fed ในวันพุธยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะการแถลงของ Powell ที่คาดว่าจะยืนยันความเป็นอิสระของธนาคารกลาง
ฝั่งเยน ข้อมูลเงินเฟ้อและผลผลิตอุตสาหกรรมในโตเกียวที่จะประกาศในวันศุกร์จะเป็นตัวกำหนดทิศทางต่อไป
US100
ฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี กำลังซื้อขายอยู่ประมาณ 3% ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล
เรากำลังก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่สำคัญที่สุดของฤดูกาลประกาศผลประกอบการ โดยวันพุธหลังการประกาศของ Fed จะมีรายงานของ Microsoft, Meta และ Tesla รวมถึง IBM
ในวันพฤหัสบดี spotlight จะอยู่ที่ Apple
นอกจากนี้ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะได้แรงบันดาลใจจากผลประกอบการของ ASML ในเช้าวันพุธจากยุโรป
ความคาดหวังค่อนข้างสูง นักลงทุนจะต้องการผลประกอบการที่ “beat” คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อสนับสนุนมูลค่าปัจจุบัน
SILVER
เงินยังคงทำ ระดับสูงสุดใหม่แทบทุกวัน และมีทฤษฎีตลาดเกี่ยวกับการบีบตัวของสินค้าจริง
โลหะนี้ยังคงเผชิญกับ การขาดดุลเชิงโครงสร้าง ซึ่งให้พื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับแรงขับราคาที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในระยะสั้นยังเชื่อมโยงกับทองคำ, ดอลลาร์ และภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง
แม้ว่าสถานการณ์กรีนแลนด์จะผ่อนคลายลง แต่นักลงทุนยังจับตาสถานการณ์ใน อิหร่าน เวเนซุเอลา และรัสเซีย
การยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติมในภูมิภาคเหล่านี้อาจทำให้ราคาทองคำขาวยืนเหนือแนวระดับจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้อย่างถาวร
US500 ทำระดับสูงสุดก่อน Fed 🗽 BigTech จะยังหนุนต่อได้ไหม?
ทองคำพุ่งแรง 2% ทดสอบระดับ $5,300 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 📈
AUDUSD: RBA จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?
📈 ดัชนี US100 ปรับขึ้น 0.8%