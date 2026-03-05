อ่านเพิ่มเติม
14:14 · 5 มีนาคม 2026

US500 ปรับขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ทหารส่งสัญญาณบวกต่อสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ

ตามรายงานของ Bloomberg ที่อ้างแหล่งข่าวทางทหาร ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ปิด Strait of Hormuz และจะเคารพกฎหมายการเดินเรือระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก Kpler ชี้ว่าปริมาณการสัญจรผ่านช่องแคบลดลงถึง 92% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดความขัดแย้ง

ฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) ปรับตัวขึ้น ตลาดมองเป็นสัญญาณยืนยันความหวังว่าความตึงเครียดอาจค่อย ๆ คลี่คลาย แม้ไม่ใช่ผ่านการทูต แต่จากความได้เปรียบทางทหารของสหรัฐฯ/อิสราเอล

ก่อนหน้านี้ China ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่กดดันอิหร่าน เนื่องจากการหยุดชะงักของการขนส่งจะกระทบเศรษฐกิจจีนอย่างหนัก

6 มีนาคม 2026, 21:13

6 มีนาคม 2026, 19:32

6 มีนาคม 2026, 13:41

5 มีนาคม 2026, 19:45

