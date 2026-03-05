US500 ปรับขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ทหารส่งสัญญาณบวกต่อสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ

ตามรายงานของ Bloomberg ที่อ้างแหล่งข่าวทางทหาร ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ปิด Strait of Hormuz และจะเคารพกฎหมายการเดินเรือระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก Kpler ชี้ว่าปริมาณการสัญจรผ่านช่องแคบลดลงถึง 92% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดความขัดแย้ง
ฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) ปรับตัวขึ้น ตลาดมองเป็นสัญญาณยืนยันความหวังว่าความตึงเครียดอาจค่อย ๆ คลี่คลาย แม้ไม่ใช่ผ่านการทูต แต่จากความได้เปรียบทางทหารของสหรัฐฯ/อิสราเอล
ก่อนหน้านี้ China ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่กดดันอิหร่าน เนื่องจากการหยุดชะงักของการขนส่งจะกระทบเศรษฐกิจจีนอย่างหนัก
📉 Market Wrap: เงินทุนไหลออกจากยุโรป 🇪🇺
🚩 US500 ร่วงก่อนตลาดสหรัฐเปิด ขณะที่ดัชนี VIX พุ่งขึ้น 6%
สรุปข่าวเช้า 6 มี.ค.
Market Wrap: ดัชนีหุ้นพยายามยืนรีบาวด์ แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 🗽 หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ AI เกินคาด