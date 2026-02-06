Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?

- แม้จะมีการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐฯ แต่การเพิ่มกำลังทางทหารรอบอิหร่านยังสะท้อนว่าความเสี่ยงจากการบานปลายของความขัดแย้งยังสูงมาก
- สถานการณ์โดยรอบสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านยังคง รุนแรงและไม่เสถียร โดยกิจกรรมทางทหารของสหรัฐฯ และพันธมิตรเพิ่มขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็น ความเป็นไปได้ของการเลวร้ายยิ่งขึ้นในภูมิภาค โดยตลาดอาจยังตีความความเสี่ยงจากการยกระดับสถานการณ์ต่ำเกินไปในขณะนี้
- ในช่วงไม่กี่วันมานี้ มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ตัวแทนจากอิหร่านและสหรัฐฯ กำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตอย่างต่อเนื่องในโอมาน ซึ่งรวมถึงการหารือเกี่ยวกับโปรแกรมนิวเคลียร์ของอิหร่าน อิหร่านยังคงยืนยันนโยบายการผสมยูเรเนียมซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐฯ ไม่ยอมรับ
- แม้จะมีการเจรจา ฝ่ายสหรัฐฯ ยังคงเร่งการเคลื่อนกำลังไปยังบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งสัญญาณว่าการเจรจาอาจเป็นเพียงวิธีถ่วงเวลาเท่านั้น
- แหล่งข่าวบางแห่งกล่าวว่าการประชุมในโอมานยังไม่สร้างข้อตกลงเชิงสร้างสรรค์ที่ชัดเจน โดยตัวแทนอเมริกันบางส่วนเดินทางออกจากสถานที่ประชุมโดยไม่ถึงข้อตกลงสำคัญใด ๆ
- พร้อมกันนี้ มีรายงานการประหารชีวิตผู้ประท้วงที่ถูกควบคุมตัวจำนวนหนึ่ง แม้จะมีคำเตือนจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้หลีกเลี่ยงการปราบปรามอย่างรุนแรง
- นอกจากกำลังของสหรัฐฯ แล้ว ยังมีการส่งกำลังของประเทศยุโรปเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน ภูมิภาคไซปรัส ซึ่งกองกำลังของกองทัพอากาศราชอาณาจักรอังกฤษ (RAF) ปรากฏตัวพร้อมเครื่องบินขับไล่ เครื่องบินขนส่ง และเครื่องเติมน้ำมันกลางอากาศ ฐานเหล่านี้เคยถูกใช้ในการปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกในอดีต
- กิจกรรมขนส่งและปฏิบัติการจากไซปรัสในบริบทของความขัดแย้งก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นแล้ว แต่การเพิ่มความเข้มข้นของการเคลื่อนกำลังอาจถูกตีความว่าเป็น สัญญาณว่าประเทศยุโรปกังวลเกี่ยวกับการขยายความขัดแย้งออกนอกภูมิภาคตะวันออกกลางแบบดั้งเดิม
- นอกจากนี้ ข้อมูลเปิดเผยว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ เที่ยวบินขนส่งของสหรัฐฯ ไปยังตะวันออกกลาง ตั้งแต่ต้นปี โดยมีมากกว่า 120 เที่ยวบินขนส่งแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าการโจมตีต่ออิหร่านอาจไม่จำกัดเพียงปฏิบัติการแม่นยำ แต่สามารถเกิดขึ้นในรูปแบบ การโจมตีทางยุทธศาสตร์เพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐาน เหมือนกับการแทรกแซงในเซอร์เบียปี 1999 หรือการบุกอิรักปี 2003
- ในสถานการณ์เช่นนี้ ระบอบอาจถูกผลักดันเข้าสู่ การสู้รบเพื่อความอยู่รอด ใช้มาตรการทั้งหมดที่มีอยู่ โดยเฉพาะขีปนาวุธแบบบอลลิสติก โดรน และเครือข่ายขององค์กรก่อการร้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในภูมิภาคและนอกภูมิภาค
Kamil Szczepański
Junior Financial Markets Analyst, XTB
