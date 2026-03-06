📉 Market Wrap: เงินทุนไหลออกจากยุโรป 🇪🇺

ตลาดหุ้นยุโรป
ดัชนียุโรปปรับตัวลดลงแรง โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่:
โปแลนด์ W20: -1.6%
EU50: -1.3%
การขายออกกระจายทั่วทุกภาคส่วน:
เทคโนโลยี (Growth): ASML -3.4%
การเงิน (Cyclical): HSBC -0.7%
ป้องกันความเสี่ยง (Defensive): Roche -2.8%, GSK -1.3%
ภาค พลังงาน เป็นเพียง “เกาะสีเขียว” วันนี้: Shell +1.4%, BP +2.0%
ข่าวบริษัท
ยา ลดความอ้วนทดลอง จาก Roche และ Zealand Pharma ทำผลลัพธ์น่าผิดหวัง: น้ำหนักลดเพียง 10.7% หลัง 42 สัปดาห์
หุ้น Zealand ร่วง 32%, Roche ลด 3.3%
นักวิเคราะห์สงสัยว่ายานี้จะกลายเป็น ตัวเลือกแรกในตลาดแข่งขันสูง แม้ผลข้างเคียงต่ำ
Forex
US Dollar Index ขึ้น +0.3% ทะยานสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ ธันวาคม 2025
ยูโรอ่อนค่าต่อดอลลาร์: EUR/USD -0.4% ที่ 1.156
สกุลปลอดภัยอื่นก็ถูกขาย:
Swiss franc: USD/CHF +0.15%
Japanese yen: USD/JPY +0.3%
สินค้าโภคภัณฑ์
ทองคำ: ลดลงต่อเนื่อง -0.2% ที่ 5,070 USD จากค่าเงินดอลลาร์แข็ง
Brent crude: พุ่ง +5.7% ใกล้ 89 USD
WTI: พุ่ง +8.7% ใกล้ 86 USD
เศรษฐกิจและการเมือง
GDP ยูโรโซน: ปรับลดจาก 1.3% → 1.2% YoY Q4 2025
การเติบโตจาก การบริโภคครัวเรือน, รายจ่ายรัฐบาล, การลงทุนถาวร
ถูกกดดันจาก การส่งออกลดลงและสินค้าคงคลังติดลบ
Fed Commentary:
Christopher Waller ชี้ว่า สงครามอิหร่านไม่น่าจะทำเงินเฟ้อพุ่งระยะยาว
เตือนว่าหาก ราคาพลังงานสูงต่อเนื่องหลายสัปดาห์/เดือน จะสร้างปัญหา
ความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่าน:
ประธานาธิบดี Trump เตือนชาวอเมริกันถึง ความเสี่ยงโจมตีจากอิหร่าน
ระบุเป้าหมายคือ เปลี่ยนแปลงรัฐบาลอิหร่านและติดตั้งผู้นำใหม่ “เหมาะสม”
EU Response:
Ursula von der Leyen และ Antonio Costa พบผู้นำอ่าวอาหรับ วันจันทร์
ห่วง ความตึงเครียดทางสงคราม, พลังงาน, และวิกฤติผู้ลี้ภัย
ยกเลิกประชุมในไซปรัส, เพิ่มความช่วยเหลือภูมิภาค
Energy Security:
รัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมันยืนยันว่า ตลาดพลังงานยังมีสภาพคล่อง และการจ่ายก๊าซยังปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม การปิดการผลิต LNG ในกาตาร์ เป็นหนึ่งปัจจัยกดดันยูโร
EU50 is at its lowest since December 2025, while EURUSD deepens losses below 1,1600 mark. Source: xStation5
3 ตลาดที่น่าจับตาสัปดาห์นี้
