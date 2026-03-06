อ่านเพิ่มเติม
21:13 · 6 มีนาคม 2026

📉 Market Wrap: เงินทุนไหลออกจากยุโรป 🇪🇺

ตลาดหุ้นยุโรป

  • ดัชนียุโรปปรับตัวลดลงแรง โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่:

    • โปแลนด์ W20: -1.6%

    • EU50: -1.3%

  • การขายออกกระจายทั่วทุกภาคส่วน:

    • เทคโนโลยี (Growth): ASML -3.4%

    • การเงิน (Cyclical): HSBC -0.7%

    • ป้องกันความเสี่ยง (Defensive): Roche -2.8%, GSK -1.3%

  • ภาค พลังงาน เป็นเพียง “เกาะสีเขียว” วันนี้: Shell +1.4%, BP +2.0%

ข่าวบริษัท

  • ยา ลดความอ้วนทดลอง จาก Roche และ Zealand Pharma ทำผลลัพธ์น่าผิดหวัง: น้ำหนักลดเพียง 10.7% หลัง 42 สัปดาห์

  • หุ้น Zealand ร่วง 32%, Roche ลด 3.3%

  • นักวิเคราะห์สงสัยว่ายานี้จะกลายเป็น ตัวเลือกแรกในตลาดแข่งขันสูง แม้ผลข้างเคียงต่ำ

Forex

  • US Dollar Index ขึ้น +0.3% ทะยานสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ ธันวาคม 2025

  • ยูโรอ่อนค่าต่อดอลลาร์: EUR/USD -0.4% ที่ 1.156

  • สกุลปลอดภัยอื่นก็ถูกขาย:

    • Swiss franc: USD/CHF +0.15%

    • Japanese yen: USD/JPY +0.3%

สินค้าโภคภัณฑ์

  • ทองคำ: ลดลงต่อเนื่อง -0.2% ที่ 5,070 USD จากค่าเงินดอลลาร์แข็ง

  • Brent crude: พุ่ง +5.7% ใกล้ 89 USD

  • WTI: พุ่ง +8.7% ใกล้ 86 USD

เศรษฐกิจและการเมือง

  • GDP ยูโรโซน: ปรับลดจาก 1.3% → 1.2% YoY Q4 2025

    • การเติบโตจาก การบริโภคครัวเรือน, รายจ่ายรัฐบาล, การลงทุนถาวร

    • ถูกกดดันจาก การส่งออกลดลงและสินค้าคงคลังติดลบ

  • Fed Commentary:

    • Christopher Waller ชี้ว่า สงครามอิหร่านไม่น่าจะทำเงินเฟ้อพุ่งระยะยาว

    • เตือนว่าหาก ราคาพลังงานสูงต่อเนื่องหลายสัปดาห์/เดือน จะสร้างปัญหา

  • ความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่าน:

    • ประธานาธิบดี Trump เตือนชาวอเมริกันถึง ความเสี่ยงโจมตีจากอิหร่าน

    • ระบุเป้าหมายคือ เปลี่ยนแปลงรัฐบาลอิหร่านและติดตั้งผู้นำใหม่ “เหมาะสม”

  • EU Response:

    • Ursula von der Leyen และ Antonio Costa พบผู้นำอ่าวอาหรับ วันจันทร์

    • ห่วง ความตึงเครียดทางสงคราม, พลังงาน, และวิกฤติผู้ลี้ภัย

    • ยกเลิกประชุมในไซปรัส, เพิ่มความช่วยเหลือภูมิภาค

  • Energy Security:

    • รัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมันยืนยันว่า ตลาดพลังงานยังมีสภาพคล่อง และการจ่ายก๊าซยังปลอดภัย

    • อย่างไรก็ตาม การปิดการผลิต LNG ในกาตาร์ เป็นหนึ่งปัจจัยกดดันยูโร

 

EU50 is at its lowest since December 2025, while EURUSD deepens losses below 1,1600 mark. Source: xStation5

