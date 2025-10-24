🚨ด่วน! น้ำมันพุ่งต่อเนื่อง +3.5% 📈 หลังบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย

- บริษัทรัฐน้ำมันของจีน ได้แก่ Sinopec, PetroChina, CNOOC และ Zhenhua Oil จะหยุดทำธุรกรรมซื้อน้ำมันรัสเซียที่ขนส่งทางทะเล
- การตัดสินใจครั้งนี้เกิดจาก ความกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย
- บริษัทรัฐน้ำมันของจีน ได้แก่ Sinopec, PetroChina, CNOOC และ Zhenhua Oil จะหยุดทำธุรกรรมซื้อน้ำมันรัสเซียที่ขนส่งทางทะเล
- การตัดสินใจครั้งนี้เกิดจาก ความกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย
สัญญาน้ำมันล่วงหน้า (OIL) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ ขยายการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังมีข่าวจากจีน บริษัทรัฐน้ำมันของจีน ได้แก่ PetroChina, Sinopec, CNOOC และ Zhenhua Oil จะหยุดทำธุรกรรมซื้อน้ำมันรัสเซียที่ขนส่งทางทะเล อย่างน้อยในระยะสั้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร
ที่มา: xStation5
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
วิเคราะห์กราฟทองคำ GOLD (24.10.2025)
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)
IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง