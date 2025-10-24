อ่านเพิ่มเติม
08:59 · 24 ตุลาคม 2025

🚨ด่วน! น้ำมันพุ่งต่อเนื่อง +3.5% 📈 หลังบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย

ประเด็นหลัก
OIL
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก
  • บริษัทรัฐน้ำมันของจีน ได้แก่ Sinopec, PetroChina, CNOOC และ Zhenhua Oil จะหยุดทำธุรกรรมซื้อน้ำมันรัสเซียที่ขนส่งทางทะเล
  • การตัดสินใจครั้งนี้เกิดจาก ความกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย

สัญญาน้ำมันล่วงหน้า (OIL) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ ขยายการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังมีข่าวจากจีน บริษัทรัฐน้ำมันของจีน ได้แก่ PetroChina, Sinopec, CNOOC และ Zhenhua Oil จะหยุดทำธุรกรรมซื้อน้ำมันรัสเซียที่ขนส่งทางทะเล อย่างน้อยในระยะสั้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร

 

ที่มา: xStation5

24 ตุลาคม 2025, 16:18

