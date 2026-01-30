ราคาน้ำมันพุ่ง 3% ใกล้ระดับ 70 ดอลลาร์ จากความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่าน 📈

- ราคาน้ำมัน Brent พุ่งใกล้ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่านและความเสี่ยงการแทรกแซงทางทหาร 📈
ราคาน้ำมัน Brent พุ่งใกล้ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่าน 📈
ตลาดประเมินความเสี่ยงการ แทรกแซงทางทหารของสหรัฐในอิหร่านเพิ่มขึ้น
กองทัพสหรัฐได้ ส่งกำลังส่วนใหญ่ในตะวันออกกลาง รวมถึง USS Abraham Lincoln
Donald Trump เตือนว่าจะโจมตีอิหร่าน รุนแรงกว่าครั้งก่อน หากไม่ยอมเซ็นสัญญานิวเคลียร์
อิหร่านปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐอย่างชัดเจน แม้รัสเซียยังเปิดทางเจรจา
ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้: ราคาน้ำมันอาจพุ่งถึง 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหมือนระดับสูงสุดในมิ.ย. 2025
มุมมองทางเทคนิค (D1)
ราคากำลังทดสอบ แนวต้านสำคัญที่ 70 ดอลลาร์
หากยังไม่ผ่าน 71 ดอลลาร์ แนวโน้มขาลงยังคงอยู่
หากทะลุ แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 80–90 ดอลลาร์
Source: xStation5
