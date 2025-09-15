3 ตลาดที่ต้องจับตาก่อนการประชุม Fed!

หลังจากสหรัฐฯ เผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ รายงาน CPI (เงินเฟ้อ) เดือนสิงหาคม และข้อมูลตลาดแรงงาน ตัวเลขเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกัน ตลาดยังจับตาการประชุมของ ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ซึ่งจะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน ช่วงเวลานี้ สินทรัพย์ที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือ US2000, Bitcoin และ USDCAD
US2000
หุ้นบริษัทขนาดเล็กมักอ่อนไหวต่อ “ต้นทุนของเงินทุน” มากที่สุด และมักได้ประโยชน์ในช่วงที่นโยบายการเงินผ่อนคลาย (หากไม่มีความกังวลเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง) เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ปรับปรุงอัตรากำไร และกระตุ้นบรรยากาศการลงทุน
สำหรับการประชุม Fed วันที่ 16–17 ก.ย. ตลาดคาดว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งหนุนมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ท่าทีในการแถลงข่าวหลังการประชุมอาจมีอิทธิพลต่อตลาดมากกว่าการตัดสินใจเอง
USDCAD
ในวันพุธที่ 17 ก.ย. ธนาคารกลางแคนาดาจะประกาศอัตราดอกเบี้ย โดยตลาดให้น้ำหนักราว 83% ว่าจะลดดอกเบี้ย 0.25%
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวกดดันค่าเงิน CAD ในฐานะสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ USDCAD ได้แก่:
ท่าทีของ BoC ต่อจังหวะและเงื่อนไขการผ่อนคลายในรอบถัดไป
ทิศทางของ Fed (โดยเฉพาะถ้อยแถลงหลังการประชุม)
ความผันผวนของราคาน้ำมันในระยะสั้น
Bitcoin
บิทคอยน์อยู่ในจุดสำคัญ หลังจากยืนเหนือโซน 109,000 - 111,000 ดอลลาร์ ได้ และดีดกลับขึ้นไปเหนือ 115,000 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา บิทคอยน์ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนีหุ้นอย่างชัดเจน ดังนั้น หาก Fed เปลี่ยนน้ำเสียงและปรับลดดอกเบี้ย อาจกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาอีกครั้ง ทำให้ บิทคอยน์และคริปโตเคอร์เรนซี เป็นตลาดที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้
