อ่านเพิ่มเติม
13:57 · 3 พฤศจิกายน 2025

LIVE | ศาลสูงสหรัฐฯ ปะทะนโยบายภาษี Trump

⏰ ดูไลฟ์พร้อมรับสิทธ์เข้าร่วมโบนัสเงินฝาก ต้อนรับเทศกาลลอยกระทง
👉 คลิกเข้าชม

27 ตุลาคม 2025, 13:45

🔥 Live! ข่าว Fed × การเมืองการค้า
20 ตุลาคม 2025, 13:06

🔴 ตลาดกำลังเข้าสู่ "Data-Driven Week"
10 ตุลาคม 2025, 08:35

ข่าวเด่น: โลหะเงินทำสถิติสูงสุดใหม่! 🥈📈
29 กันยายน 2025, 12:50

💥 Live: สงครามภาษี – FED – ตลาดโลก

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก