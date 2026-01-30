สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม 2026

- ตลาดสหรัฐ-ยุโรปผสมผสาน หุ้นเทคโนโลยีกดดันหนัก (Microsoft ร่วง 12%) ขณะที่ทอง เงิน และน้ำมันปรับตัวตอบรับความเสี่ยงความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่าน 📉📈
- ตลาดสหรัฐ-ยุโรปผสมผสาน หุ้นเทคโนโลยีกดดันหนัก (Microsoft ร่วง 12%) ขณะที่ทอง เงิน และน้ำมันปรับตัวตอบรับความเสี่ยงความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่าน 📉📈
ยุโรปผสมกัน:
เยอรมนี DAX ร่วง >2% หลัง SAP ทำรายงานผิดคาด
อังกฤษ FTSE ขึ้นเล็กน้อย ~0.2%
ฝรั่งเศส CAC40 ปิดทรงตัว
สหรัฐฯ:
Microsoft ร่วง 12% กดดันหุ้นซอฟต์แวร์ทั้งกลุ่ม
US100 ร่วงเกือบ 2.2% ก่อนฟื้นมาลง ~1.6%
DJIA (US30) ทรงตัวดีที่สุด
Meta, IBM, Lockheed Martin, Caterpillar ขึ้นเด่นหลังผลประกอบการออกมาดี
โลหะมีค่า:
ทองคำ ปรับลงจาก 5,600 → 5,350 ดอลลาร์/oz
เงิน ฟื้นจาก 106 → ~115 ดอลลาร์/oz
พลังงาน:
น้ำมัน ขึ้น ~3% ใกล้ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความเสี่ยงสงครามสหรัฐ–อิหร่าน
ก๊าซธรรมชาติสหรัฐ -242 bcf สอดคล้องกับคาดการณ์ ราคากลับขึ้น ~3.85/MMBtu
FX & Crypto:
EURUSD ป้องกันแนว 1.19 และทยอยฟื้นเหนือ 1.195
Bitcoin ร่วง >5% เหลือ ~84,000 ดอลลาร์
Ethereum ร่วง ~6% เหลือ ~2,850 ดอลลาร์
