08:19 · 30 มกราคม 2026

สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม 2026

  • ตลาดสหรัฐ-ยุโรปผสมผสาน หุ้นเทคโนโลยีกดดันหนัก (Microsoft ร่วง 12%) ขณะที่ทอง เงิน และน้ำมันปรับตัวตอบรับความเสี่ยงความตึงเครียดสหรัฐ–อิหร่าน 📉📈

  • ยุโรปผสมกัน:

    • เยอรมนี DAX ร่วง >2% หลัง SAP ทำรายงานผิดคาด

    • อังกฤษ FTSE ขึ้นเล็กน้อย ~0.2%

    • ฝรั่งเศส CAC40 ปิดทรงตัว

  • สหรัฐฯ:

    • Microsoft ร่วง 12% กดดันหุ้นซอฟต์แวร์ทั้งกลุ่ม

    • US100 ร่วงเกือบ 2.2% ก่อนฟื้นมาลง ~1.6%

    • DJIA (US30) ทรงตัวดีที่สุด

    • Meta, IBM, Lockheed Martin, Caterpillar ขึ้นเด่นหลังผลประกอบการออกมาดี

  • โลหะมีค่า:

    • ทองคำ ปรับลงจาก 5,600 → 5,350 ดอลลาร์/oz

    • เงิน ฟื้นจาก 106 → ~115 ดอลลาร์/oz

  • พลังงาน:

    • น้ำมัน ขึ้น ~3% ใกล้ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความเสี่ยงสงครามสหรัฐ–อิหร่าน

    • ก๊าซธรรมชาติสหรัฐ -242 bcf สอดคล้องกับคาดการณ์ ราคากลับขึ้น ~3.85/MMBtu

  • FX & Crypto:

    • EURUSD ป้องกันแนว 1.19 และทยอยฟื้นเหนือ 1.195

    • Bitcoin ร่วง >5% เหลือ ~84,000 ดอลลาร์

    • Ethereum ร่วง ~6% เหลือ ~2,850 ดอลลาร์

Source: xStation5

31 มกราคม 2026, 00:59

31 มกราคม 2026, 00:54

30 มกราคม 2026, 20:00

30 มกราคม 2026, 17:53

