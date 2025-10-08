🥇 ทองคำทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์! 🚀

📈 ทองคำแตะระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรก! 🥇
ทำสถิติพุ่งขึ้นมากกว่า 50% ตั้งแต่ต้นปี — ถือเป็นการปรับตัวรายปีที่แรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1979
ปัจจัยหนุนหลัก:
-
การเปลี่ยนนโยบายของ Fed (Fed Pivot)
-
สถานการณ์ รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการบางส่วน (Shutdown)
แนวโน้มข้างหน้า:
นักวิเคราะห์มองว่าทองคำอาจมีโอกาสขึ้นไปแตะ 5,000 ดอลลาร์/ออนซ์
แต่ก็เตือนถึงความเสี่ยงของการปรับฐานแรงในระยะสั้น ⚠️
ความไม่แน่นอนทาง ภูมิรัฐศาสตร์ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ราคาทองคำทะลุ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 🥇
ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก โดยราคาทองคำได้ปรับตัวขึ้นกว่า 50% ตั้งแต่ต้นปี — ซึ่งเป็น ผลตอบแทนรายปีที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 1979
แม้ในอดีตจะเคยมีการปรับขึ้นแรงระดับ 30–40% หลายครั้ง แต่ผลตอบแทนเกิน 50% ต่อปีไม่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1970
แรงขับเคลื่อนหลักของการปรับขึ้นเริ่มชัดเจนตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สอดคล้องกับช่วงที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เปลี่ยนทิศทางนโยบาย (Fed Pivot) และการเริ่มบังคับใช้ นโยบายภาษีของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ขณะเดียวกัน การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯ (Government Shutdown) ก็ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาด
🔑 ปัจจัยหนุนหลัก
1. สถานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” (Safe Haven)
ทองคำยังคงตอกย้ำบทบาทสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปและเอเชีย
2. ความต้องการจากธนาคารกลางและนักลงทุน
ธนาคารกลางหลายประเทศและนักลงทุนรายย่อยเร่งเข้าซื้อทองคำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินกระดาษที่อ่อนค่าและเงินเฟ้อที่สูง
โปแลนด์และจีน กลับมาเป็นผู้ซื้อลายใหญ่ในปีนี้ แม้อัตราการสะสมทองของธนาคารกลางจะชะลอลงเล็กน้อย แต่เมื่อรวมกับแรงซื้อจากนักลงทุนในตลาดจริงและกองทุน ETF ก็ยังเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคา
3. ดอลลาร์อ่อนค่าและนโยบายของ Fed
การคาดการณ์ว่า ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนลงในปี 2025 และโอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม เป็นอีกแรงหนุนสำคัญ
ตลาดในขณะนี้ให้ความสนใจกับ “จำนวนครั้งของการลดดอกเบี้ย” มากกว่าการคาดเดาว่ารอบการผ่อนคลายจะสิ้นสุดเมื่อใด
นอกจากนี้ ความสงสัยในความน่าเชื่อถือของ Fed และความเสื่อมถอยของสถานะ “สกุลเงินสำรองโลก” ของดอลลาร์ ยิ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำและโลหะมีค่าชนิดอื่นให้ปรับขึ้นต่อ
📈 ภาพรวมทางประวัติศาสตร์และแนวโน้มข้างหน้า
แรงไหลเข้าของเงินลงทุน:
ความต้องการลงทุนในทองคำ โดยเฉพาะผ่าน กองทุน ETF เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จนกลายเป็นไตรมาสที่มีเงินไหลเข้ามากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
เป้าหมายราคา (Price Targets):
ทองคำทำสถิติ “นิวไฮ” ถึง 13 ครั้งภายในเดือนกันยายนเพียงเดือนเดียว
นักวิเคราะห์คาดว่าราคาอาจพุ่งขึ้นแตะ 4,300 ดอลลาร์/ออนซ์ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ขณะที่ Goldman Sachs มองว่า หากปัจจัยพื้นฐานยังเป็นบวก ราคาทองอาจแตะ 5,000 ดอลลาร์ได้ภายในกลางปีหน้า โดยมีกรณีฐาน (base case) อยู่ที่ 4,900 ดอลลาร์สิ้นปีหน้า
คำเตือนเรื่องการปรับฐาน:
แม้แนวโน้มระยะกลางยังเป็นบวก แต่สถาบันการเงินใหญ่หลายแห่ง เช่น Bank of America, Goldman Sachs และ JP Morgan ต่างเตือนถึงความเสี่ยงของการปรับฐาน (Correction) หลังราคาปรับขึ้นแรง
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่พบปัจจัยใดที่อาจจุดชนวนการปรับลงได้อย่างชัดเจน
การย่อตัวของทองคำอาจเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
-
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรง
-
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เกิดภาวะ “crash” คล้ายช่วงโควิด (ทำให้เกิดแรงขายทองเพื่อถือเงินสด)
-
หรือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งทั้งสามปัจจัยนี้ ยังไม่อยู่ในระยะที่น่ากังวลในตอนนี้
ราคาทองคำพุ่งทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ชั่วคราวก่อนเวลา 04:00 น. CET โดยการทะลุครั้งนี้ขยายตัวขึ้นเกือบ 1%
การปรับฐานในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ มีแนวโน้มจะทำหน้าที่เป็น แนวรับสำคัญ หากเกิดการย่อตัวต่อเนื่อง ซึ่งกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นก่อนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายของยุโรป
