อ่านเพิ่มเติม
08:55 · 29 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 29 เม.ย.

สรุปรายวัน (Daily Summary): ตลาดถูกกดดันจากความไม่แน่นอนท่ามกลางฤดูกาลประกาศผลประกอบการ

การซื้อขายในสหรัฐฯ ถูกครอบงำโดยความกังวลเกี่ยวกับ “ความยั่งยืนของกำไร” ในกลุ่มบริษัท AI ขณะเดียวกัน sentiment ยังอ่อนแรงลงเพิ่มเติมจากความตึงเครียดและภาวะชะงักงันของการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ

ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • ฟิวเจอร์สหลักปรับตัวลดลง
  • NASDAQ 100 และ Russell 2000 ร่วงแรงสุด มากกว่า -1%
  • S&P 500 และ Dow Jones ปรับลงน้อยกว่า

ประเด็นเศรษฐกิจและข่าวสำคัญ

  • ยูเออีประกาศถอนตัวจาก OPEC และ OPEC+
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conference Board) ปรับขึ้นเหนือคาดที่ 92.8 (คาด 89.3)
  • CNN รายงานราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยพุ่งแตะ $4.18/แกลลอน สูงสุดในรอบ 4 ปี

กลุ่ม AI และเทคโนโลยี

  • ข่าวผลประกอบการ OpenAI ต่ำกว่าคาด กดดัน sentiment หุ้น AI ทั่วตลาด
  • CoreWeave และ Oracle ลดลงราว -5%
  • Spotify แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ถูกกดดันจาก guidance กำไร Q2 ที่อ่อนลง → หุ้นร่วง “เลขสองหลัก”

หุ้นรายตัวเด่น

  • UPS: -3% แม้ผลประกอบการดี แต่ guidance ระมัดระวัง
  • Coca-Cola: +5% หลัง beat และปรับเพิ่มคาดการณ์
  • General Motors: ผลประกอบการดีมาก แต่หุ้นทรงตัวจากความกังวลต้นทุนภาษี
  • Bed Bath & Beyond: พุ่งแรง +25% ก่อนกลับมาปิดลบ ~-7%

ยุโรป

  • EURO STOXX 50 -0.4% บรรยากาศอ่อนตัวแต่ไม่รุนแรงเท่าสหรัฐฯ
  • สเปน: ยอดค้าปลีก +4.1% YoY แต่ unemployment ขยับขึ้น >10.8%
  • Airbus: รายได้และกำไรลด แต่ยังคง guidance ทั้งปี → หุ้นไม่ลงแรง
  • Bayer: -4% จากคดีในสหรัฐฯ เกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืช

สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน

  • น้ำมัน +2.5% (Brent ~$104, WTI > $100)
  • Wheat ปรับขึ้นจากความกังวล supply ปุ๋ยและการผลิตอาหาร
  • โลหะส่วนใหญ่ลดลง (Copper/Aluminum -1%, Gold/Silver ~-2%)

FX และคริปโต

  • CHF อ่อนค่า ~-0.5%
  • Crypto: BTC และ SOL ลดลงเล็กน้อย (<1%), ETH เคลื่อนไหวจำกัด (~$2,280)

ภาพรวม
ตลาดอยู่ในโหมด “risk-off แบบเลือก sector” โดยแรงขายกระจุกใน AI และ growth stocks ขณะที่พลังงานและสินค้าจำเป็นยังคงมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันและปัจจัยเงินเฟ้อแฝง

สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก