ข่าวเด่นวันนี้ 29 เม.ย.

สรุปรายวัน (Daily Summary): ตลาดถูกกดดันจากความไม่แน่นอนท่ามกลางฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
การซื้อขายในสหรัฐฯ ถูกครอบงำโดยความกังวลเกี่ยวกับ “ความยั่งยืนของกำไร” ในกลุ่มบริษัท AI ขณะเดียวกัน sentiment ยังอ่อนแรงลงเพิ่มเติมจากความตึงเครียดและภาวะชะงักงันของการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ
ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- ฟิวเจอร์สหลักปรับตัวลดลง
- NASDAQ 100 และ Russell 2000 ร่วงแรงสุด มากกว่า -1%
- S&P 500 และ Dow Jones ปรับลงน้อยกว่า
ประเด็นเศรษฐกิจและข่าวสำคัญ
- ยูเออีประกาศถอนตัวจาก OPEC และ OPEC+
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conference Board) ปรับขึ้นเหนือคาดที่ 92.8 (คาด 89.3)
- CNN รายงานราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยพุ่งแตะ $4.18/แกลลอน สูงสุดในรอบ 4 ปี
กลุ่ม AI และเทคโนโลยี
- ข่าวผลประกอบการ OpenAI ต่ำกว่าคาด กดดัน sentiment หุ้น AI ทั่วตลาด
- CoreWeave และ Oracle ลดลงราว -5%
- Spotify แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ถูกกดดันจาก guidance กำไร Q2 ที่อ่อนลง → หุ้นร่วง “เลขสองหลัก”
หุ้นรายตัวเด่น
- UPS: -3% แม้ผลประกอบการดี แต่ guidance ระมัดระวัง
- Coca-Cola: +5% หลัง beat และปรับเพิ่มคาดการณ์
- General Motors: ผลประกอบการดีมาก แต่หุ้นทรงตัวจากความกังวลต้นทุนภาษี
- Bed Bath & Beyond: พุ่งแรง +25% ก่อนกลับมาปิดลบ ~-7%
ยุโรป
- EURO STOXX 50 -0.4% บรรยากาศอ่อนตัวแต่ไม่รุนแรงเท่าสหรัฐฯ
- สเปน: ยอดค้าปลีก +4.1% YoY แต่ unemployment ขยับขึ้น >10.8%
- Airbus: รายได้และกำไรลด แต่ยังคง guidance ทั้งปี → หุ้นไม่ลงแรง
- Bayer: -4% จากคดีในสหรัฐฯ เกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืช
สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน
- น้ำมัน +2.5% (Brent ~$104, WTI > $100)
- Wheat ปรับขึ้นจากความกังวล supply ปุ๋ยและการผลิตอาหาร
- โลหะส่วนใหญ่ลดลง (Copper/Aluminum -1%, Gold/Silver ~-2%)
FX และคริปโต
- CHF อ่อนค่า ~-0.5%
- Crypto: BTC และ SOL ลดลงเล็กน้อย (<1%), ETH เคลื่อนไหวจำกัด (~$2,280)
ภาพรวม
ตลาดอยู่ในโหมด “risk-off แบบเลือก sector” โดยแรงขายกระจุกใน AI และ growth stocks ขณะที่พลังงานและสินค้าจำเป็นยังคงมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันและปัจจัยเงินเฟ้อแฝง
