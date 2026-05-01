อ่านเพิ่มเติม
17:06 · 1 พฤษภาคม 2026

กราฟประจำวัน: การแทรกแซงค่าเงินเยน? โตเกียวท้าทายนักเก็งกำไร (01.05.2026)

ประเด็นหลัก
  • แทรกแซงที่ระดับ 160: การทะลุระดับจิตวิทยา USDJPY ที่ 160 ทำให้ทางการโตเกียวต้องเข้าดำเนินการ ส่งผลให้ค่าเงินปรับลงมาที่ 155 ท่ามกลางสภาพคล่องที่บางในช่วง Golden Week
  • ซื้อเวลาเท่านั้น: การแทรกแซงของตลาดช่วยได้เพียงระยะสั้น การกลับตัวของแนวโน้มในระยะยาวยังคงต้องอาศัยการขึ้นดอกเบี้ยของ Bank of Japan และการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
  • เส้นทางสู่ 1.0%: แม้การปรับขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เงินเฟ้อที่สูงและค่าเงินเยนที่อ่อนกำลังผลักดันให้ Bank of Japan มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น โดยตลาดเริ่มจับตาระดับดอกเบี้ย 1.0% ภายในปี 2026

ญี่ปุ่นกลับมาเป็นจุดสนใจของตลาดการเงินโลกอีกครั้ง จากแรงกดดันหลายด้าน ทั้งวิกฤตพลังงาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูง แนวโน้มเงินเฟ้อที่อาจกลับมา และความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัว ปัจจัยเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดแรงขายค่าเงินเยนรอบใหม่

เมื่อคู่ USDJPY ทะลุระดับ 160 อีกครั้ง มีความเป็นไปได้สูงว่าเกิดการแทรกแซงค่าเงิน แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ (ต้องรอข้อมูลล่าช้าจากกระทรวงการคลัง) แต่เจ้าหน้าที่เริ่มส่งสัญญาณ “ระหว่างบรรทัด” ว่าพร้อมรับมือกับนักเก็งกำไรเพิ่มเติม

🔁 เหตุการณ์ซ้ำรอย: เกิดอะไรขึ้นวันที่ 30 เมษายน?

ช่วงท้ายเดือนเมษายน ตลาดเผชิญความผันผวนรุนแรง

  • USDJPY ทะลุ 160 → กระตุ้นคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก
  • โตเกียวเข้าดำเนินการ → ค่าเงินเยนแข็งค่าทันที
  • USDJPY ร่วงลงสู่ 155 อย่างรวดเร็ว

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงสภาพคล่องต่ำ ระหว่าง Golden Week ของญี่ปุ่น และยังเกิดพร้อมกับจุดสูงสุดของราคาน้ำมัน Brent เดือนมิถุนายน ก่อนที่ราคาน้ำมันจะร่วงลงแรงในจังหวะเดียวกับการแทรกแซง

“Golden Week” (ปลายเมษายน–ต้นพฤษภาคม) เป็นช่วงวันหยุดยาว 7 วันของญี่ปุ่น โดย Atsushi Mimura ส่งสัญญาณชัดว่า ช่วงเวลานี้จะไม่ใช่ “พื้นที่ปลอดภัย” สำหรับนักเก็งกำไร

ประวัติการแทรกแซง: บทเรียนปี 2022–2024

ญี่ปุ่นมีประวัติการแทรกแซงค่าเงินมายาวนาน แต่ผลลัพธ์มัก “ได้แค่ระยะสั้น”

  • ก.ย.–ต.ค. 2022:
    การแทรกแซงครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบหลายสิบปี
    → เยนแข็งค่าประมาณ 15% (อยู่ได้ ~3 เดือน)
    → USDJPY กลับขึ้นจุดเดิมใน ~10 เดือน
  • เม.ย.–พ.ค. 2024:
    ป้องกันระดับ 160
    → ได้ผลระยะสั้น
    → เสถียรภาพเกิดขึ้นจริงหลัง Federal Reserve ส่งสัญญาณผ่อนคลาย
  • ก.ค. 2024:
    แทรกแซง + ท่าที hawkish จาก Bank of Japan
    → ผลลัพธ์ยั่งยืนมากขึ้น
    → USDJPY ปรับลง ~13.5% ใน 2 เดือน

บทสรุปสำคัญ

การแทรกแซงค่าเงินเป็นเพียง “การซื้อเวลา” เท่านั้น

ทิศทางระยะยาวของค่าเงินเยนจะขึ้นอยู่กับ:

  • ความแตกต่างของนโยบายระหว่าง Bank of Japan และ Federal Reserve
  • การขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่น (ถ้ามี)
  • และแนวโน้มความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ

👉 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจริง การแทรกแซงเพียงอย่างเดียวมักไม่สามารถ “เปลี่ยนเทรนด์” ได้ในระยะยาว

เป็นที่น่าสังเกตว่า ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (yield spread) ควรจะเอื้อให้ค่าเงินเยนแข็งค่ามาเป็นเวลานานเกือบหนึ่งปีแล้ว แต่การที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นนั้น ไม่ได้มาจากการขึ้นดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นผลจากความกังวลต่อระดับหนี้สาธารณะขนาดใหญ่ และแผนการขยายการคลัง (fiscal expansion) ที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

แหล่งข้อมูล: Bloomberg Finance LP, XTB

Furthermore, after the previous intervention in 2024, speculators changed their stance and a sharp short-squeeze on the yen began, with the market shifting from a net negative to a positive positioning for the first time since 2016. Currently, however, we are seeing an increase in short positions to almost the extreme high levels of 2024 or 2007. Source: xStation5

 

กลยุทธ์ธนาคารกลางญี่ปุ่น: การเดินหน้า “ปกติ” แบบช้ามากอย่างยิ่ง

แม้กระทรวงการคลังญี่ปุ่นจะต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดด้วยเงินสำรองหลายพันล้านดอลลาร์ในแนวหน้า แต่ Bank of Japan กำลังดำเนินนโยบาย “การทำให้การเงินกลับสู่ภาวะปกติ” (monetary normalization) หลังจากตรึงดอกเบี้ยต่ำมากมานานหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ

ตอนนี้เราอยู่ตรงไหน?

หลังจากการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 2025

  • ดอกเบี้ยนโยบายญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.75%
  • ถือว่าสูงสุดในรอบ 30 ปี แต่ยังคงเป็นระดับต่ำที่สุดในโลก
  • ญี่ปุ่นยังคงถูกใช้เป็นแหล่งเงินทุนในกลยุทธ์ carry trade อย่างต่อเนื่อง

⚖️ ความเห็นแตกแยกในคณะกรรมการ BoJ

การประชุมล่าสุดสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงท่าที

  • สมาชิก 3 ใน 9 คน สนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยทันทีสู่ระดับ 1.0%
  • ทำให้โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ “เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

📈 แรงกดดันเงินเฟ้อ

Bank of Japan คาดว่า

  • Core CPI ปี 2026 จะอยู่ที่ 2.8%
  • ขณะที่ดอกเบี้ยปัจจุบันยังต่ำมาก
    👉 ทำให้อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (real interest rate) ยัง “ติดลบลึก”

แนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคต

กรณีฐานคาดว่า

  • BoJ จะขึ้นดอกเบี้ยสู่ 1.0% ในปี 2026

แรงกดดันสำคัญมาจาก “ค่าเงินเยนอ่อน”

  • ราคานำเข้าอาหารและพลังงานสูงขึ้น
  • กระทบกำลังซื้อประชาชน
  • กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ธนาคารกลางหลีกเลี่ยงไม่ได้

เยนจะฟื้นตัวถาวรได้หรือไม่?

การแทรกแซงปลายเดือนเมษายนสะท้อนว่า

  • ระดับ 160 USDJPY คือ “จุดทนได้สูงสุด” ของทางการโตเกียว

แต่ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแรงฝั่งดอลลาร์มากกว่า

เงื่อนไขสำคัญที่ต้องเกิดเพื่อให้เยนแข็งค่าระยะยาว:

  1. Bank of Japan ต้องสื่อสารเชิง hawkish มากขึ้นอย่างชัดเจน (แต่ต้องระวังผลกระทบต่อพันธบัตร)
  2. ทิศทางดอลลาร์ต้องอ่อนลงอย่างมีนัยสำคัญ

👉 หากวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซคลี่คลาย ดอลลาร์อาจสูญเสียบทบาท safe haven
👉 แต่ถ้า Federal Reserve กลับมา hint การขึ้นดอกเบี้ย USDJPY อาจ “ยืนเหนือ 160 ได้ถาวร”

สรุป

เยนกำลังอยู่ใน “สงครามเชิงโครงสร้าง” ระหว่าง

  • นโยบายการเงินค่อย ๆ เข้มงวดของญี่ปุ่น
  • และความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐในระบบการเงินโลก

การฟื้นตัวของเยนอย่างยั่งยืน ยังต้องพึ่ง “การเปลี่ยนเกมใหญ่” มากกว่าการแทรกแซงระยะสั้นเพียงอย่างเดียว

​​​​​​​The pair is currently in an important area of potential extreme overbought conditions. Interventions would need to be carried out regularly, and additionally, we would need to see a fundamental shift on both the Japanese and global sides. Source: xStation5

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก