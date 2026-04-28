สงครามที่มีต้นทุนสูงและสัญญาจ้างที่มีกำไร: การฟื้นฟูคลังอาวุธหลังสงครามอิหร่าน

ตลาดกำลังให้ความสนใจกับ “ความสูญเสีย” จากความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซียที่ยังดำเนินอยู่ ซึ่งเป็นมุมมองที่เข้าใจได้ เนื่องจากสงครามโดยธรรมชาติแล้วเป็นเหตุการณ์ที่มีต้นทุนสูงและสร้างผลรวมเชิงลบ (negative-sum) นักลงทุนจึงต้องประเมินผลกระทบต่องบประมาณ ความเสี่ยงต่อการเติบโต และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นในตลาดที่มักได้ประโยชน์จากความขัดแย้งขนาดใหญ่เช่นนี้คือบริษัทด้านกลาโหม และในครั้งนี้ก็ไม่ต่างกัน
สถานการณ์ปฏิบัติการทางทหาร
การรณรงค์ของสหรัฐฯ และอิสราเอลในอิหร่านยังคงเป็นหลักในรูปแบบ “การโจมตีทางอากาศ” โดยข้อมูลทางการระบุว่า สหรัฐฯ ได้ปฏิบัติภารกิจมากกว่า 10,000 เที่ยวบินรบ และโจมตีเป้าหมายมากกว่า 13,000 จุด ในอิหร่าน ก่อนการหยุดยิง
ปัญหาหลัก: “กระสุนและอาวุธนำวิถี”
ปัจจุบัน คลังอาวุธถือเป็นคอขวดสำคัญของอุตสาหกรรมกลาโหม โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เอง รายงานจาก CNN และ CSIS ระบุว่า ในปฏิบัติการ “Epic Fury” สหรัฐฯ ใช้อาวุธจำนวนมาก เช่น
- มากกว่า 1,000 Tomahawk missiles
- มากกว่า 1,000 JASSM missiles
- ประมาณ 60 PrSM missiles
- เกือบ 250 SM-3 missiles
- มากกว่า 200 SM-6 missiles
- มากกว่า 200 THAAD interceptors
- มากกว่า 1,000 Patriot PAC-3 missiles
ผลกระทบต่อคลังอาวุธ
หมายความว่า สหรัฐฯ ใช้ยุทโธปกรณ์ขั้นสูงไปแล้วราว 30–60% ของคลังเดิมก่อนสงคราม
แต่ปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเพียงอย่างเดียว — แต่อยู่ที่ กำลังการผลิตที่จำกัดมาก ซึ่งผลิตได้เพียง “ไม่กี่สิบหน่วยต่อปี” สำหรับบางระบบ
ด้วยกำลังการผลิตปัจจุบัน สหรัฐฯ อาจต้องใช้เวลาประมาณ 4 ปี เพื่อฟื้นคลังอาวุธกลับสู่ระดับเดิม
ใครได้ประโยชน์?
แม้จะไม่ทำให้สหรัฐฯ อ่อนแอทางทหาร แต่สถานการณ์นี้สร้าง “โอกาสขนาดใหญ่” ให้ผู้ผลิตอาวุธ
ผู้เล่นหลักในระบบนี้ ได้แก่
- RTX Corporation
- Lockheed Martin
โดย:
- Tomahawk, SM-3, SM-6 → RTX Corporation
- JASSM, PrSM, THAAD, Patriot PAC-3 → Lockheed Martin
สรุป
ตลาดกำลัง “ตีราคา” ความเสี่ยงจากสงครามในแง่ลบ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความต้องการเติมคลังอาวุธที่หายไปกำลังกลายเป็น supercycle ของอุตสาหกรรมกลาโหม ซึ่งเป็นแรงหนุนสำคัญต่อบริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ในระยะกลางถึงยาว
เมื่อพิจารณาเฉพาะการ “เติมคลังอาวุธ (stockpile replenishment)” และอ้างอิงจากข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับราคาและคำสั่งซื้อในอดีต ประเมินได้ว่ามูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 20–30 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาราว 4 ปี
หากใช้สมมติฐานแบบอนุรักษ์นิยมที่ 25 พันล้านดอลลาร์ จะเท่ากับรายได้ที่กระจายไปยังบริษัทต่าง ๆ ดังนี้
- ประมาณ 11–13 พันล้านดอลลาร์ สำหรับ RTX Corporation
- ประมาณ 13–16 พันล้านดอลลาร์ สำหรับ Lockheed Martin
👉 กล่าวโดยสรุป การเติมสต็อกอาวุธหลังสงครามสามารถแปลงเป็น “กระแสรายได้ระยะยาวหลายปี” ให้กับผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ
อ้างอิงจากอัตรากำไรของบริษัทเหล่านี้ที่ประมาณ 12–13% จะเท่ากับกำไรจากการดำเนินงาน (operating profit) ราว 1.5–2.5 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 4 ปีข้างหน้า หรือเฉลี่ยประมาณ 0.4–0.6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี
ความระมัดระวังเรื่องจังหวะการรับรู้รายได้
แม้ว่าการผลิตยุทโธปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นหนึ่งใน “คอขวดสำคัญ” ของ The Pentagon ในปัจจุบัน แต่กำลังมีการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อ (อย่างน้อยบางส่วน) เพิ่มความเร็วในการผลิต
คำถามสำคัญคือ: สิ่งนี้ได้ถูกสะท้อนในราคาหุ้นแล้วหรือยัง?
จากข้อมูลปัจจุบัน ยังไม่เห็นสัญญาณชัดเจนว่าถูกสะท้อนแล้ว ทั้งสองบริษัทมีผลประกอบการที่อ่อนตัวในช่วงไตรมาสล่าสุด และแนวโน้มยิ่งแย่ลงหลังรายงานผลประกอบการล่าสุด
ประมาณการกำไรปัจจุบัน
ตามประมาณการตลาด:
- Lockheed Martin
- ปี 2026: 9.6 พันล้านดอลลาร์
- ปี 2027: 10.1 พันล้านดอลลาร์
- RTX Corporation
- ปี 2025: 12.3 พันล้านดอลลาร์
- ปี 2026: 13.5 พันล้านดอลลาร์
ความหมายต่อ upside
หากรวมสมมติฐานรายได้เพิ่มเติมจากการเติมคลังอาวุธ อาจสร้าง upside ของกำไรได้ประมาณ 0.4–0.6 พันล้านดอลลาร์ (~5%)
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ได้ให้มูลค่าส่วนนี้ในราคาหุ้นปัจจุบัน ขณะที่หุ้นทั้งสองยังซื้อขายใกล้จุดต่ำสุดในรอบหลายเดือน
สรุป
- การประเมินลักษณะนี้ไม่ใช่ “ค่าที่แน่นอน”
- RTX Corporation และ Lockheed Martin ไม่ได้พึ่งพาเฉพาะธุรกิจกระสุน
- การประเมินงบประมาณกลาโหมมีความไม่แน่นอนสูง และข้อมูลหลายส่วนเป็นความลับ
ดังนั้น แม้จะมีโอกาส re-rating แต่ความแน่นอนยังคงต้องประเมินอย่างระมัดระวัง
—
Kamil Szczepański
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน XTB
