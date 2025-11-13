อ่านเพิ่มเติม
08:30 · 13 พฤศจิกายน 2025

ราคาบริกเงินปรับตัวขึ้น 4% 📈

SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ราคาบริกเงินพุ่งแรงกว่า 4% วันนี้ 📈

แรงขับหลักมาจากปัจจัยทั้งด้านตลาดและปัจจัยพื้นฐานที่กระทบ ความเชื่อมั่นนักลงทุน ดังนี้:

  1. สัญญาณบวกเกี่ยวกับการสิ้นสุดการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ

    • การผ่านงบประมาณช่วยให้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้า เช่น รายงานการจ้างงานเดือนกันยายน ถูกเปิดเผย

    • ลดความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำให้นักลงทุนมี ภาพรวมเศรษฐกิจชัดเจนขึ้น

  2. ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed

    • อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า ทำให้เงินเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับ ป้องกันเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

    • นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันเข้าซื้อเพื่อปกป้องเงินทุน

สรุป: ปัจจัยพื้นฐานและการคลายความไม่แน่นอนเชิงการเมืองทำงานร่วมกัน สร้าง แรงหนุนราคาบริกเงินให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และตอกย้ำบทบาทของเงินในฐานะ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเงินที่ไม่แน่นอน

 

Source: xStation5

