ราคาบริกเงินปรับตัวขึ้น 4% 📈

ราคาบริกเงินพุ่งแรงกว่า 4% วันนี้ 📈
แรงขับหลักมาจากปัจจัยทั้งด้านตลาดและปัจจัยพื้นฐานที่กระทบ ความเชื่อมั่นนักลงทุน ดังนี้:
สัญญาณบวกเกี่ยวกับการสิ้นสุดการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ
การผ่านงบประมาณช่วยให้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้า เช่น รายงานการจ้างงานเดือนกันยายน ถูกเปิดเผย
ลดความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำให้นักลงทุนมี ภาพรวมเศรษฐกิจชัดเจนขึ้น
ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed
อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและ ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า ทำให้เงินเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับ ป้องกันเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันเข้าซื้อเพื่อปกป้องเงินทุน
สรุป: ปัจจัยพื้นฐานและการคลายความไม่แน่นอนเชิงการเมืองทำงานร่วมกัน สร้าง แรงหนุนราคาบริกเงินให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และตอกย้ำบทบาทของเงินในฐานะ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเงินที่ไม่แน่นอน
