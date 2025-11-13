อ่านเพิ่มเติม
08:32 · 13 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดปรับตัวเล็กน้อยในเชิงบวก แม้การปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงดำเนินอยู่ 📈

สรุปตลาดประจำวัน: ความผสมผสานระหว่างความหวังและความระมัดระวัง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:

  • Dow Jones ขึ้น 0.85%

  • S&P 500 ขึ้น 0.15%

  • Nasdaq 100 ลง 0.2%

  • ความสนใจหลักยังอยู่ที่การปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ การลงมติร่างกฎหมายเพื่อสิ้นสุดการปิดทำการช่วยหนุนหุ้นบลูชิปและสร้างความหวังต่อการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

  • ข่าวสำคัญ:

    • Scott Bessent ประกาศลดภาษีศุลกากร จ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือน และโปรแกรมวีซ่าชั่วคราวสำหรับแรงงานฝีมือ

    • AMD หุ้นพุ่งหลังประกาศการเติบโตสูงในตลาด AI และ Data Center

    • HEICO ใกล้ทำจุดสูงสุดหลังซื้อธุรกิจเชื้อเพลิงของ Axillon Aerospace

    • Infineon แม้รายงานต่ำกว่าคาด แต่ตลาดตอบรับคาดการณ์รายได้และมาร์จิ้นเชิงบวก

ตลาดยุโรป:

  • DAX (เยอรมนี) ขึ้น 1.22%

  • CAC 40 (ฝรั่งเศส) ขึ้น 1.04%

  • Euro Stoxx 50 ขึ้น 1.17%

  • IBEX 35 (สเปน) ขึ้น 1.39%

  • เงินเฟ้อเยอรมนี ต.ค. ตรงตามคาด: 2.3% YoY, 0.3% MoM

ตลาด Forex:

  • EUR/USD ขึ้น 0.05%

  • USD/JPY ขึ้น 0.35% ใกล้ระดับสูงสุดตั้งแต่ก.พ. 2025 จากท่าทีของนายกฯ Takaichi สนับสนุนดอกเบี้ยต่ำตามแนวคิด Abenomics

  • GBP/USD ลง 0.10%

สินค้าโภคภัณฑ์:

  • น้ำมัน WTI ลง 4.1%, Brent ลง 3.6% หลังรายงาน OPEC ชี้ความต้องการเติบโตช้าลง แม้ยังขยายตัวนอก OECD

  • โลหะมีค่า: ทองคำขึ้น 2%, เงินขึ้น 4.6% ได้แรงหนุนจากความผันผวนและความไม่แน่นอนของตลาด

คริปโตเคอร์เรนซี:

  • Bitcoin ลง 1.2%

  • Ethereum ขึ้น 0.4%

  • ตลาดดิจิทัลยังคงผันผวนและมีแรงกดดันสูง

14 พฤศจิกายน 2025, 16:34

ตลาดเด่น: OIL.WTI
14 พฤศจิกายน 2025, 16:33

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌
14 พฤศจิกายน 2025, 14:50

สรุปข่าวเช้า
14 พฤศจิกายน 2025, 09:00

ข่าวเด่นวันนี้

