ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดปรับตัวเล็กน้อยในเชิงบวก แม้การปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงดำเนินอยู่ 📈

สรุปตลาดประจำวัน: ความผสมผสานระหว่างความหวังและความระมัดระวัง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:
-
Dow Jones ขึ้น 0.85%
-
S&P 500 ขึ้น 0.15%
-
Nasdaq 100 ลง 0.2%
-
ความสนใจหลักยังอยู่ที่การปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ การลงมติร่างกฎหมายเพื่อสิ้นสุดการปิดทำการช่วยหนุนหุ้นบลูชิปและสร้างความหวังต่อการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
-
ข่าวสำคัญ:
-
Scott Bessent ประกาศลดภาษีศุลกากร จ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือน และโปรแกรมวีซ่าชั่วคราวสำหรับแรงงานฝีมือ
-
AMD หุ้นพุ่งหลังประกาศการเติบโตสูงในตลาด AI และ Data Center
-
HEICO ใกล้ทำจุดสูงสุดหลังซื้อธุรกิจเชื้อเพลิงของ Axillon Aerospace
-
Infineon แม้รายงานต่ำกว่าคาด แต่ตลาดตอบรับคาดการณ์รายได้และมาร์จิ้นเชิงบวก
-
ตลาดยุโรป:
-
DAX (เยอรมนี) ขึ้น 1.22%
-
CAC 40 (ฝรั่งเศส) ขึ้น 1.04%
-
Euro Stoxx 50 ขึ้น 1.17%
-
IBEX 35 (สเปน) ขึ้น 1.39%
-
เงินเฟ้อเยอรมนี ต.ค. ตรงตามคาด: 2.3% YoY, 0.3% MoM
ตลาด Forex:
-
EUR/USD ขึ้น 0.05%
-
USD/JPY ขึ้น 0.35% ใกล้ระดับสูงสุดตั้งแต่ก.พ. 2025 จากท่าทีของนายกฯ Takaichi สนับสนุนดอกเบี้ยต่ำตามแนวคิด Abenomics
-
GBP/USD ลง 0.10%
สินค้าโภคภัณฑ์:
-
น้ำมัน WTI ลง 4.1%, Brent ลง 3.6% หลังรายงาน OPEC ชี้ความต้องการเติบโตช้าลง แม้ยังขยายตัวนอก OECD
-
โลหะมีค่า: ทองคำขึ้น 2%, เงินขึ้น 4.6% ได้แรงหนุนจากความผันผวนและความไม่แน่นอนของตลาด
คริปโตเคอร์เรนซี:
-
Bitcoin ลง 1.2%
-
Ethereum ขึ้น 0.4%
-
ตลาดดิจิทัลยังคงผันผวนและมีแรงกดดันสูง
ตลาดเด่น: OIL.WTI
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้