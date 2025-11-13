US Open: ตลาดวอลล์สตรีทรอติดตามการสิ้นสุดการปิดทำการรัฐบาล ⏳📈

Wall Street วันพุธ: นักลงทุนระมัดระวังแต่คงความหวัง 📈
ตลาดกำลังตอบสนองต่อความเป็นไปได้ในการ สิ้นสุดการปิดทำการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ หลังผลกระทบจาก shutdown กว่า 40 วันสะท้อนชัดเจนทั้งในตลาดหุ้นและตัวเลขเศรษฐกิจ
ความหวังเรื่อง ข้อตกลงทางการเมืองในวอชิงตัน ช่วยหนุนความเชื่อมั่น นักลงทุนคาดว่าจะกลับมามีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญให้ประเมินสถานะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ชัดเจนขึ้น
สัญญาณจาก Fed:
ตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดอ่อนแอ รวมถึงรายงาน ADP ที่น่าผิดหวัง ทำให้คาดว่า Fed อาจ ลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
อย่างไรก็ดี ความเห็นภายใน Fed ยังแตกต่างกัน — บางคนกังวลว่าการลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปอาจกระตุ้นเงินเฟ้อ
มุมมองเศรษฐกิจมหภาค:
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคง ทนทานเกินคาด แม้การเมืองชะงัก
การเติบโตปานกลาง แต่บางภาค เช่น การผลิตและการค้าต่างประเทศ เริ่มชะลอตัว
ความไม่แน่นอนจาก ห่วงโซ่อุปทานโลกและข้อมูลเศรษฐกิจจีนอ่อนตัว เป็นความเสี่ยงต่อความอยากเสี่ยงของนักลงทุน
สรุป:
ตลาดกำลัง ถ่วงดุลระหว่างความหวังทางการเมืองกับความคาดหวังต่อ Fed ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นแบบปานกลาง แต่ยังเปราะบาง หาก shutdown สิ้นสุดและ Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลายในเดือนธันวาคม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจปิดปีด้วยความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวัง ทุกข่าวจากวอชิงตันหรือ Fed อาจเปลี่ยนบรรยากาศตลาดได้ทันที
US500 (H1 interval)
US500: ตลาดปรับตัวขึ้น แม้มีการปรับฐานเล็กน้อย 📈
สัญญา US500 ยังอยู่เหนือ EMA 25, 50, 100 ชี้แนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแรง
RSI อยู่ในโซนกลางแต่มีแนวโน้มเชิงบวก สัญญาณว่ายังมีพื้นที่ขึ้นต่อได้
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยัง ระมัดระวัง รอผลการแก้ไขการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกในอนาคต
ข่าวบริษัทสำคัญวันนี้:
AMD (AMD.US) 📈 +8%
ตลาดตอบรับ คาดการณ์ AI Data Center ของ CEO Lisa Su อาจแตะ $1T ภายใน 2030
รายได้ Q3/2025 โต 36% สู่ $9.25B, EPS $1.20 เกินคาด
หุ้น YTD +90% และขยายไปยังภาค อวกาศ, กลาโหม, โทรคมนาคม
IBM (IBM.US) 📈 +2.5%
บวกจาก เทคโนโลยี Quantum และเปิดตัว Quantum Nighthawk Processor ที่ประมวลผลวงจรซับซ้อนขึ้น 30%
Circle Internet Group (CRCL.US) 📉 –7%
หลังรายงาน อัตราผลตอบแทนสำรอง Q3 ลดลง แม้รายได้เกินคาด นักลงทุนกังวลค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่อาจสูงกว่าคาด
OKLO (OKLO.US) 📈 +11%
บวกจาก เงินสดเพิ่มขึ้น Q3 และกลยุทธ์ใหม่ในการขออนุมัติจาก US Department of Energy
นักลงทุนมั่นใจใน เทคโนโลยีนิวเคลียร์รุ่นใหม่
Bill Holdings (BILL.US) 📈 +12%
หุ้นพุ่ง หลังมีข่าวบริษัท สำรวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการขายกิจการ
