US Open: ตลาดวอลล์สตรีทรอติดตามการสิ้นสุดการปิดทำการรัฐบาล ⏳📈

Wall Street วันพุธ: นักลงทุนระมัดระวังแต่คงความหวัง 📈

  • ตลาดกำลังตอบสนองต่อความเป็นไปได้ในการ สิ้นสุดการปิดทำการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ หลังผลกระทบจาก shutdown กว่า 40 วันสะท้อนชัดเจนทั้งในตลาดหุ้นและตัวเลขเศรษฐกิจ

  • ความหวังเรื่อง ข้อตกลงทางการเมืองในวอชิงตัน ช่วยหนุนความเชื่อมั่น นักลงทุนคาดว่าจะกลับมามีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญให้ประเมินสถานะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ชัดเจนขึ้น

สัญญาณจาก Fed:

  • ตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดอ่อนแอ รวมถึงรายงาน ADP ที่น่าผิดหวัง ทำให้คาดว่า Fed อาจ ลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

  • อย่างไรก็ดี ความเห็นภายใน Fed ยังแตกต่างกัน — บางคนกังวลว่าการลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปอาจกระตุ้นเงินเฟ้อ

มุมมองเศรษฐกิจมหภาค:

  • เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคง ทนทานเกินคาด แม้การเมืองชะงัก

  • การเติบโตปานกลาง แต่บางภาค เช่น การผลิตและการค้าต่างประเทศ เริ่มชะลอตัว

  • ความไม่แน่นอนจาก ห่วงโซ่อุปทานโลกและข้อมูลเศรษฐกิจจีนอ่อนตัว เป็นความเสี่ยงต่อความอยากเสี่ยงของนักลงทุน

สรุป:
ตลาดกำลัง ถ่วงดุลระหว่างความหวังทางการเมืองกับความคาดหวังต่อ Fed ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นแบบปานกลาง แต่ยังเปราะบาง หาก shutdown สิ้นสุดและ Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลายในเดือนธันวาคม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจปิดปีด้วยความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวัง ทุกข่าวจากวอชิงตันหรือ Fed อาจเปลี่ยนบรรยากาศตลาดได้ทันที

 

US500 (H1 interval)

 

US500: ตลาดปรับตัวขึ้น แม้มีการปรับฐานเล็กน้อย 📈

  • สัญญา US500 ยังอยู่เหนือ EMA 25, 50, 100 ชี้แนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแรง

  • RSI อยู่ในโซนกลางแต่มีแนวโน้มเชิงบวก สัญญาณว่ายังมีพื้นที่ขึ้นต่อได้

  • อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยัง ระมัดระวัง รอผลการแก้ไขการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกในอนาคต

ข่าวบริษัทสำคัญวันนี้:

  • AMD (AMD.US) 📈 +8%

    • ตลาดตอบรับ คาดการณ์ AI Data Center ของ CEO Lisa Su อาจแตะ $1T ภายใน 2030

    • รายได้ Q3/2025 โต 36% สู่ $9.25B, EPS $1.20 เกินคาด

    • หุ้น YTD +90% และขยายไปยังภาค อวกาศ, กลาโหม, โทรคมนาคม

  • IBM (IBM.US) 📈 +2.5%

    • บวกจาก เทคโนโลยี Quantum และเปิดตัว Quantum Nighthawk Processor ที่ประมวลผลวงจรซับซ้อนขึ้น 30%

  • Circle Internet Group (CRCL.US) 📉 –7%

    • หลังรายงาน อัตราผลตอบแทนสำรอง Q3 ลดลง แม้รายได้เกินคาด นักลงทุนกังวลค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่อาจสูงกว่าคาด

  • OKLO (OKLO.US) 📈 +11%

    • บวกจาก เงินสดเพิ่มขึ้น Q3 และกลยุทธ์ใหม่ในการขออนุมัติจาก US Department of Energy

    • นักลงทุนมั่นใจใน เทคโนโลยีนิวเคลียร์รุ่นใหม่

  • Bill Holdings (BILL.US) 📈 +12%

    • หุ้นพุ่ง หลังมีข่าวบริษัท สำรวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการขายกิจการ

14 พฤศจิกายน 2025, 16:34

