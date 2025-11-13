อ่านเพิ่มเติม
08:29 · 13 พฤศจิกายน 2025

หุ้น IBM ปรับตัวขึ้น หลังมีความก้าวหน้าในเทคโนโลยี Quantum 📈

IBM
หุ้น
IBM.US, International Business Machines Corp
-
-

หุ้น IBM ปรับตัวขึ้น หลังความก้าวหน้าเทคโนโลยี Quantum 📈

  • นักลงทุนมั่นใจใน ศักยภาพของ IBM ในตลาด Quantum Computing มากขึ้น

  • IBM ยังคง เสริมตำแหน่งผู้นำด้าน Quantum Computing อย่างต่อเนื่อง

  • การพัฒนา Quantum Nighthawk:

    • ให้มากกว่า 120 qubits และเชื่อมต่อสูงด้วย 218 tunable couplers

    • สามารถประมวลผลวงจรที่ ซับซ้อนกว่าเดิม ~30%

  • ขยายขอบเขตการใช้งานได้หลากหลาย เช่น การจำลองเคมีและวัสดุ, การแก้ปัญหาการปรับแต่งขั้นสูง, อัลกอริทึมการเงิน

 

IBM ตั้งเป้าก้าวสู่ Quantum Advantage ภายในสิ้นปี 2026 🚀

  • เป้าหมายเชิงกลยุทธ์: IBM ตั้งเป้าบรรลุ Quantum Advantage ภายใน 2026 และเปิดตัว คอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาดใหญ่แบบ fault-tolerant ภายใน 2029 ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งในตลาดเทคโนโลยีและวงการคอมพิวเตอร์โดยรวม

  • จุดสนใจนักลงทุน:

    • การทดสอบและใช้งาน Quantum Nighthawk

    • การพัฒนาระบบ error-correction เพื่อให้เทคโนโลยีใช้งานได้จริง

    • การเพิ่มจำนวน logical qubits, ความน่าเชื่อถือของระบบ และอัตราข้อผิดพลาด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าตลาดและความได้เปรียบทางการแข่งขัน

  • การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี:

    • การเปลี่ยนไปใช้ 300 mm wafer และความสามารถเพิ่มความซับซ้อนของโปรเซสเซอร์ 10 เท่า

    • สร้างรากฐานสำหรับ การพัฒนาเทคโนโลยีและเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว

โอกาสเชิงธุรกิจ:

  • การพาณิชย์คอมพิวเตอร์ควอนตัมอย่างรวดเร็ว และระบบ fault-tolerant สามารถดึงดูด นักลงทุนสถาบัน ที่มองหาการลงทุนระยะยาวในเทคโนโลยีใหม่

  • ความสำคัญของ Quantum Computing ใน Digital Transformation และการแก้ปัญหาขีดจำกัดคอมพิวเตอร์คลาสสิก เป็นโอกาสให้ IBM เสริมความเป็นผู้นำตลาดและเพิ่มมูลค่าบริษัท ในอนาคต

 

การพัฒนา Quantum Computer แบบ Fault-Tolerant ของ IBM สร้างโอกาสมูลค่าระยะยาว 🚀

  • การก้าวสู่ คอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบ fault-tolerant และการพาณิชย์เต็มรูปแบบของเทคโนโลยีควอนตัม เป็น แนวโน้มเชิงบวกต่อมูลค่าระยะยาวของ IBM

  • สำหรับนักลงทุน:

    • เป็นสัญญาณให้ ติดตามความคืบหน้าของบริษัทอย่างใกล้ชิด

    • ตรวจสอบผล ทดสอบและการใช้งานโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่

    • พิจารณาเพิ่มการลงทุน หากผลวิจัยและพัฒนามีแนวโน้มบวก

  • การบรรลุ fault tolerance เต็มรูปแบบ และ Quantum Advantage ครั้งแรก จะช่วย:

    • สร้างความแข็งแกร่งให้ IBM เป็น ผู้นำเทคโนโลยี

    • เปิดบทใหม่ใน ตลาด Quantum Computing โลก

 

14 พฤศจิกายน 2025, 16:34

ตลาดเด่น: OIL.WTI
14 พฤศจิกายน 2025, 09:00

ข่าวเด่นวันนี้
14 พฤศจิกายน 2025, 08:55

Siemens หลังประกาศผลประกอบการ: อะไรที่ผิดพลาด?
14 พฤศจิกายน 2025, 08:53

ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้นเกินคาด! 🛢️📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก