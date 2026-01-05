ราคาเงินพุ่งขึ้น 4% 📈 รูปแบบสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) กำลังก่อตัว?

ราคาสิงค์เงินปรับขึ้นมากกว่า 4% 🌟 ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ พยายามกลับสู่ แรงขาขึ้นที่แข็งแกร่งกว่าเดิม โดยโลหะเงินได้ตอบสนองเชิงบวกอีกครั้งรอบระดับ $70 ซึ่งทำให้เกิด รูปแบบฐานสองชั้น (double bottom) ที่ระดับนี้
ราคายังกลับขึ้นเหนือ EMA200 และ EMA50 ในกรอบเวลา ชั่วโมง (H1) อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เราสามารถสังเกตรูปแบบ สามเหลี่ยมขาลง (descending triangle) ที่กำลังพัฒนา โดยระดับ $70 ทำหน้าที่เป็น แนวรับล่าง (base; เส้นแนวรับแนวนอน)
หากราคาล้มเหลวในการ ทะลุขึ้นเหนือระดับ $74.5–$75 อย่างชัดเจน (เส้นแนวโน้มบน) สถานการณ์ขาลงอาจเกิดขึ้น กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงอีกครั้ง ซึ่ง การเคลื่อนที่วัดแบบ 1:1 (1:1 measured move) อาจผลักดันราคาสิงค์เงินไปยังช่วง $65–$66 ต่อออนซ์
ในทางกลับกัน หากราคาขึ้นเหนือ $76 ความเป็นไปได้ในการ ยกเลิกรูปแบบเทคนิคขาลง จะสูงขึ้น
Source: xStation5
