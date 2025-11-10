ชาวอเมริกันกว่า 40 ล้านคนขาดอาหาร — ตลาดจะได้รับผลกระทบอย่างไร?

การปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ ครั้งปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งเรื่องงบประมาณ กลายเป็นการปิดทำการรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ แซงหน้าการปิดทำการ 35 วันที่เกิดในสมัยของโดนัลด์ ทรัมป์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมแพร่กระจายมากขึ้นเรื่อย ๆ
วิกฤติล่าสุดคือการขาดเงินสนับสนุนโครงการ SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) ซึ่งช่วยซื้ออาหารให้ชาวอเมริกันที่ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ปัจจุบันครอบคลุม 42 ล้านคน หรือประมาณ 12% ของประชากรสหรัฐฯ
แม้โครงการเคยใช้เงินสำรองดำเนินต่อได้ แต่ตอนนี้เงินสำรองหมดแล้ว การหยุดเงินสนับสนุนไม่เพียงแต่ผลักคนจำนวนมากให้ตกอยู่ในภาวะขาดแคลน แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจวงกว้าง SNAP เป็นหนึ่งในโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของสหรัฐฯและโลก ใช้งบประมาณราว 1 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี แต่ทุก 1 ดอลลาร์สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 1.5–1.8 ดอลลาร์ และ 1 พันล้านดอลลาร์สามารถสร้างงานได้ประมาณ 13,500 ตำแหน่ง
ผลกระทบจากการระงับโครงการจะกระจายไปทั่วเศรษฐกิจ ผู้ได้รับสิทธิ์คือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ต่อมาคือบริษัทและร้านค้าปลีกที่รับชำระผ่าน SNAP เช่น Walmart และ Kroger SNAP คิดเป็นหลายเปอร์เซ็นต์ของการใช้จ่ายอาหารทั้งหมดในสหรัฐฯ สำหรับ Walmart เพียงแห่งเดียวจะเสียรายได้มากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน
ยอดขายลดลงอย่างมากทำให้เกิดการลดพนักงานและอาจก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายชุมชน รัฐที่ยากจนที่สุดซึ่งเศรษฐกิจอ่อนแออยู่แล้วจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ตั้งแต่ตลาดเริ่มประเมินการระงับเงิน SNAP, Walmart สูญเสียมูลค่ากว่า 7% (กว่า 57 พันล้านดอลลาร์) และ Kroger สูญเสียในระดับใกล้เคียง
WMT.US (H4)
ที่มา: xStation5
การวิเคราะห์สถิติและท่าทีทางการเมืองของแต่ละรัฐและพรรคในสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นความผิดปกติขั้นพื้นฐานของระบบการเมืองอเมริกัน และช่วยอธิบายว่าทำไมการปิดทำการรัฐบาลยังดำเนินต่อไป แม้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะชัดเจนและรุนแรงขึ้น
โดยหลัก พรรครีพับลิกัน ซึ่งปัจจุบันควบคุมตำแหน่งสำคัญส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ สนับสนุนการต่อสู้กับสวัสดิการสังคมเกือบทุกประเภท ทุกวันที่ไม่จ่ายเงินช่วยเหลือและสวัสดิการถือเป็นความสำเร็จของ GOP
สิ่งที่หลายคนมองข้าม โดยเฉพาะนอกสหรัฐฯ คือ สวัสดิการดังกล่าวพึ่งพิงรัฐที่ยากจนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐรีพับลิกัน ในขณะที่รัฐที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตโดยเฉลี่ยมั่งคั่งกว่าและพึ่งพิงสวัสดิการน้อยกว่า รัฐเหล่านี้ยังมีเงินสำรองและมาตรการทดแทน SNAP อยู่แล้ว
