19 ธันวาคม 2025

BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ปรับลดดอกเบี้ย – GBPUSD ฟื้นตัว

ประเด็นหลัก

  • การลงมติ 5–4 ของคณะกรรมการ MPC ส่งผลให้ BoE กลับมาผ่อนคลายหลังหยุด 3 การประชุม และการลดดอกเบี้ยครั้งนี้มีแนวโน้ม เชิงเหยี่ยวเล็กน้อย เนื่องจากความเห็นคณะกรรมการยังแตกแยก

  • BoE ประเมินว่า disinflation กำลังดำเนินไป และ CPI จะใกล้เป้าหมาย 2% ภายใน Q2 2026

  • ประธาน Andrew Bailey เน้นว่า โอกาสปรับลดเพิ่มเติมมีจำกัด และการผ่อนคลายใด ๆ จะเป็นแบบ ค่อยเป็นค่อยไปและขึ้นกับข้อมูล

  • ตลาดคาดว่าจะมี การลดดอกเบี้ยอีกครั้งสูงสุดหนึ่งครั้ง น่าจะเกิดในเดือนเมษายน

  • น้ำเสียงระมัดระวังของ Bailey สนับสนุนปอนด์: GBPUSD ลบการขาดทุนก่อนหน้าและซื้อขายราว 1.3380

  • BoE ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps เป็น 3.75% – GBPUSD ฟื้นตัว

  • อัตราดอกเบี้ย Bank Rate: ปรับลดลง 25 bps จาก 4.0% เป็น 3.75% (ตามคาดการณ์)

  • ผลการลงมติ MPC: 5 ต่อ 4 สำหรับการลดดอกเบี้ย แสดงถึง ความเห็นที่แบ่งแยกอย่างชัดเจน

  • การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ถือเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2023 และเกิดขึ้นหลังจาก 3 การประชุมที่คงอัตรา 4%

  • คณะกรรมการประเมินว่า disinflation ดำเนินไปเพียงพอ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ

    • ความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านบนลดลง

    • CPI คาดว่าจะเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ใน Q2 2026

    • คาดการณ์ CPI ระยะสั้นถูกปรับลดลง

  • Governor Andrew Bailey ระบุว่า การตัดสินใจเป็นเรื่อง ใกล้เคียงกันมาก และพื้นที่สำหรับการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม จำกัดขึ้น ขณะที่นโยบายยังคงอยู่บนเส้นทาง ลดดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป

  • การตัดสินใจนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูล หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนตัว, ค่าแรงลดลง, หรือเงินเฟ้อภาคบริการอยู่ในระดับจำกัด, MPC พร้อมที่จะผ่อนคลายเพิ่มเติม แต่ทำอย่างระมัดระวัง

  • ตัวกระตุ้นหลักสำหรับการลดดอกเบี้ยครั้งนี้คือ CPI เดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ 3.2% จาก 3.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดและ BoE

  • ตลาดคาดว่า การลดครั้งต่อไปอาจเกิดในเดือนเมษายน และน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในรอบนี้

  • น้ำเสียงของ Bailey เชิงเหยี่ยวเล็กน้อย สนับสนุนปอนด์: GBPUSD กลับตัวจากการลดก่อนหน้าและซื้อขายใกล้ 1.3380

 

 

18 ธันวาคม 2025

