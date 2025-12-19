BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ปรับลดดอกเบี้ย – GBPUSD ฟื้นตัว

-
การลงมติ 5–4 ของคณะกรรมการ MPC ส่งผลให้ BoE กลับมาผ่อนคลายหลังหยุด 3 การประชุม และการลดดอกเบี้ยครั้งนี้มีแนวโน้ม เชิงเหยี่ยวเล็กน้อย เนื่องจากความเห็นคณะกรรมการยังแตกแยก
BoE ประเมินว่า disinflation กำลังดำเนินไป และ CPI จะใกล้เป้าหมาย 2% ภายใน Q2 2026
ประธาน Andrew Bailey เน้นว่า โอกาสปรับลดเพิ่มเติมมีจำกัด และการผ่อนคลายใด ๆ จะเป็นแบบ ค่อยเป็นค่อยไปและขึ้นกับข้อมูล
ตลาดคาดว่าจะมี การลดดอกเบี้ยอีกครั้งสูงสุดหนึ่งครั้ง น่าจะเกิดในเดือนเมษายน
น้ำเสียงระมัดระวังของ Bailey สนับสนุนปอนด์: GBPUSD ลบการขาดทุนก่อนหน้าและซื้อขายราว 1.3380
BoE ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps เป็น 3.75% – GBPUSD ฟื้นตัว
อัตราดอกเบี้ย Bank Rate: ปรับลดลง 25 bps จาก 4.0% เป็น 3.75% (ตามคาดการณ์)
ผลการลงมติ MPC: 5 ต่อ 4 สำหรับการลดดอกเบี้ย แสดงถึง ความเห็นที่แบ่งแยกอย่างชัดเจน
การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ถือเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2023 และเกิดขึ้นหลังจาก 3 การประชุมที่คงอัตรา 4%
คณะกรรมการประเมินว่า disinflation ดำเนินไปเพียงพอ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
ความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านบนลดลง
CPI คาดว่าจะเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ใน Q2 2026
คาดการณ์ CPI ระยะสั้นถูกปรับลดลง
Governor Andrew Bailey ระบุว่า การตัดสินใจเป็นเรื่อง ใกล้เคียงกันมาก และพื้นที่สำหรับการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม จำกัดขึ้น ขณะที่นโยบายยังคงอยู่บนเส้นทาง ลดดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การตัดสินใจนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูล หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนตัว, ค่าแรงลดลง, หรือเงินเฟ้อภาคบริการอยู่ในระดับจำกัด, MPC พร้อมที่จะผ่อนคลายเพิ่มเติม แต่ทำอย่างระมัดระวัง
ตัวกระตุ้นหลักสำหรับการลดดอกเบี้ยครั้งนี้คือ CPI เดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ 3.2% จาก 3.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดและ BoE
ตลาดคาดว่า การลดครั้งต่อไปอาจเกิดในเดือนเมษายน และน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในรอบนี้
น้ำเสียงของ Bailey เชิงเหยี่ยวเล็กน้อย สนับสนุนปอนด์: GBPUSD กลับตัวจากการลดก่อนหน้าและซื้อขายใกล้ 1.3380
