31 ธันวาคม 2025

GOLD และ SLIVER พุ่งขึ้น

  • โลหะฟื้นตัว: ทองคำและเงิน ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วก่อนรายงาน FOMC minutes หลังจากถูกขายออกจากแรงกดดันของ การเพิ่มขึ้นของมาร์จิ้น COMEX
  • ความเห็นแบ่งฝ่ายของเฟด: นักลงทุนจับตา สัญญาณความขัดแย้งภายใน FOMC โดยเฉพาะเรื่อง ความอ่อนแรงของตลาดแรงงาน และ ความใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเป็นกลาง
  • แนวโน้มปี 2026: หากรายงานมี โทน Hawkish อาจบ่งชี้ถึง การสิ้นสุดรอบผ่อนคลายเร็วกว่าคาด ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักต่อ ราคาทองคำและเงิน ในปีหน้า

โลหะฟื้นตัวแรงก่อนรายงาน FOMC minutes

  • เหลือเวลาเพียง สองชั่วโมงก่อนปิดตลาดวอลล์สตรีท โลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรมกำลัง ฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังจากแรงขายหนักเมื่อวานเนื่องจากความกังวลเรื่อง การปรับขึ้นมาร์จิ้น COMEX

  • การกลับตัวนี้สะท้อนว่าผู้ลงทุนกำลัง จัดตำแหน่งเพื่อติดตามรายงานการประชุม Fed ล่าสุด

บริบทสำคัญของการประชุม Fed ธันวาคม

  • ความไม่เป็นเอกฉันท์: แม้ Fed จะลดดอกเบี้ย 25 bps เมื่อ 10 ธ.ค. ตามคาด การตัดสินใจไม่เป็นเอกฉันท์ แสดงถึง แรงต้านภายในที่เพิ่มขึ้น

  • ตลาดแรงงานเป็นปัจจัยกระตุ้น: นักลงทุนคาดว่า รายงาน minutes จะยืนยันความกังวลของ Powell เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ซึ่งอาจสนับสนุน การลดดอกเบี้ยเร็วและลึกกว่าที่คาดไว้กลางปี

  • โทนคำพูดของ Fed: ยังคงชี้ถึง ความเสี่ยงเงินเฟ้อ แม้จะระบุว่าผลกระทบจากภาษีศุลกากรอาจเป็นชั่วคราว

สถานการณ์ตลาดหลังการเปิดเผย

  • Dovish Scenario: หากรายงานย้ำว่า การรักษาการจ้างงานเป็นลำดับความสำคัญ

    • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า

    • โลหะและหุ้นฟื้นตัว กลับขึ้นจากการปรับฐานที่ผ่านมา

  • Hawkish Scenario: หากรายงานชี้ว่า อัตราดอกเบี้ยเป็นกลางถึงแล้ว

    • ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

    • Wall Street อ่อนตัวต่อเนื่อง

    • กดดันทองคำและเงินให้ปรับตัวลง

ความสำคัญ:

  • การเผยแพร่วันนี้สะท้อน ความแตกต่างภายใน FOMC

  • ความไม่แน่นอนเพิ่มเติมมาจาก การเปลี่ยนผู้นำ Fed ที่คาดว่าจะประกาศในต้นปี 2026

ข้อคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับตลาดโลหะ

  • นโยบายการเงินเหนือภูมิรัฐศาสตร์: แม้ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนทองคำ โลหะยังได้รับแรงหนุนจาก การเปลี่ยนทิศทางนโยบาย Fed ในส.ค. 2025

  • ความเสี่ยงการชะลอตัว: การสิ้นสุดรอบผ่อนคลายของ Fed เร็ว อาจเป็น อุปสรรคหลักต่อการปรับตัวขึ้นของทองคำและเงินในปี 2026

แนวโน้มทางเทคนิค

  • Silver ปรับตัวขึ้นกว่า 5% วันนี้ กลับไปอยู่ที่ $76/ออนซ์

  • ราคาทดสอบ กลางของแท่งเทียนขาลงเมื่อวาน และทะลุ Fibonacci retracement 23.6% ของขาขึ้นล่าสุด

  • หาก Silver ยังคงเหนือระดับนี้หลังรายงาน minutes แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

  • หากปรากฏ ไส้เทียนยาวบนแท่งวัน อาจบ่งชี้ถึง การปรับฐานลึกเพิ่มเติม

 

ทองคำปรับตัวอ่อนแรงกว่าเงินวันนี้

  • เผชิญ แนวต้านที่ Fibonacci retracement 23.6%

  • อย่างไรก็ตาม โซนความต้องการระหว่าง SMA 25 และ 50 รวมถึง ระดับ $4,300 ยังคงแข็งแรง

  • แต่ ช่องว่างที่ขยายออกระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง ชี้ให้เห็นว่า ความสูงเกินจริงในระยะสั้นยังเป็นไปได้

 

 

30 ธันวาคม 2025, 08:20

