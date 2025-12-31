⏫ GOLD และ SLIVER พุ่งขึ้น

- โลหะฟื้นตัว: ทองคำและเงิน ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วก่อนรายงาน FOMC minutes หลังจากถูกขายออกจากแรงกดดันของ การเพิ่มขึ้นของมาร์จิ้น COMEX
- ความเห็นแบ่งฝ่ายของเฟด: นักลงทุนจับตา สัญญาณความขัดแย้งภายใน FOMC โดยเฉพาะเรื่อง ความอ่อนแรงของตลาดแรงงาน และ ความใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเป็นกลาง
- แนวโน้มปี 2026: หากรายงานมี โทน Hawkish อาจบ่งชี้ถึง การสิ้นสุดรอบผ่อนคลายเร็วกว่าคาด ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักต่อ ราคาทองคำและเงิน ในปีหน้า
- โลหะฟื้นตัว: ทองคำและเงิน ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วก่อนรายงาน FOMC minutes หลังจากถูกขายออกจากแรงกดดันของ การเพิ่มขึ้นของมาร์จิ้น COMEX
- ความเห็นแบ่งฝ่ายของเฟด: นักลงทุนจับตา สัญญาณความขัดแย้งภายใน FOMC โดยเฉพาะเรื่อง ความอ่อนแรงของตลาดแรงงาน และ ความใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเป็นกลาง
- แนวโน้มปี 2026: หากรายงานมี โทน Hawkish อาจบ่งชี้ถึง การสิ้นสุดรอบผ่อนคลายเร็วกว่าคาด ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักต่อ ราคาทองคำและเงิน ในปีหน้า
โลหะฟื้นตัวแรงก่อนรายงาน FOMC minutes
-
เหลือเวลาเพียง สองชั่วโมงก่อนปิดตลาดวอลล์สตรีท โลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรมกำลัง ฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังจากแรงขายหนักเมื่อวานเนื่องจากความกังวลเรื่อง การปรับขึ้นมาร์จิ้น COMEX
-
การกลับตัวนี้สะท้อนว่าผู้ลงทุนกำลัง จัดตำแหน่งเพื่อติดตามรายงานการประชุม Fed ล่าสุด
บริบทสำคัญของการประชุม Fed ธันวาคม
-
ความไม่เป็นเอกฉันท์: แม้ Fed จะลดดอกเบี้ย 25 bps เมื่อ 10 ธ.ค. ตามคาด การตัดสินใจไม่เป็นเอกฉันท์ แสดงถึง แรงต้านภายในที่เพิ่มขึ้น
-
ตลาดแรงงานเป็นปัจจัยกระตุ้น: นักลงทุนคาดว่า รายงาน minutes จะยืนยันความกังวลของ Powell เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ซึ่งอาจสนับสนุน การลดดอกเบี้ยเร็วและลึกกว่าที่คาดไว้กลางปี
-
โทนคำพูดของ Fed: ยังคงชี้ถึง ความเสี่ยงเงินเฟ้อ แม้จะระบุว่าผลกระทบจากภาษีศุลกากรอาจเป็นชั่วคราว
สถานการณ์ตลาดหลังการเปิดเผย
-
Dovish Scenario: หากรายงานย้ำว่า การรักษาการจ้างงานเป็นลำดับความสำคัญ
-
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
-
โลหะและหุ้นฟื้นตัว กลับขึ้นจากการปรับฐานที่ผ่านมา
-
-
Hawkish Scenario: หากรายงานชี้ว่า อัตราดอกเบี้ยเป็นกลางถึงแล้ว
-
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
-
Wall Street อ่อนตัวต่อเนื่อง
-
กดดันทองคำและเงินให้ปรับตัวลง
-
ความสำคัญ:
-
การเผยแพร่วันนี้สะท้อน ความแตกต่างภายใน FOMC
-
ความไม่แน่นอนเพิ่มเติมมาจาก การเปลี่ยนผู้นำ Fed ที่คาดว่าจะประกาศในต้นปี 2026
ข้อคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับตลาดโลหะ
-
นโยบายการเงินเหนือภูมิรัฐศาสตร์: แม้ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนทองคำ โลหะยังได้รับแรงหนุนจาก การเปลี่ยนทิศทางนโยบาย Fed ในส.ค. 2025
-
ความเสี่ยงการชะลอตัว: การสิ้นสุดรอบผ่อนคลายของ Fed เร็ว อาจเป็น อุปสรรคหลักต่อการปรับตัวขึ้นของทองคำและเงินในปี 2026
แนวโน้มทางเทคนิค
-
Silver ปรับตัวขึ้นกว่า 5% วันนี้ กลับไปอยู่ที่ $76/ออนซ์
-
ราคาทดสอบ กลางของแท่งเทียนขาลงเมื่อวาน และทะลุ Fibonacci retracement 23.6% ของขาขึ้นล่าสุด
-
หาก Silver ยังคงเหนือระดับนี้หลังรายงาน minutes แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่
-
หากปรากฏ ไส้เทียนยาวบนแท่งวัน อาจบ่งชี้ถึง การปรับฐานลึกเพิ่มเติม
ทองคำปรับตัวอ่อนแรงกว่าเงินวันนี้
-
เผชิญ แนวต้านที่ Fibonacci retracement 23.6%
-
อย่างไรก็ตาม โซนความต้องการระหว่าง SMA 25 และ 50 รวมถึง ระดับ $4,300 ยังคงแข็งแรง
-
แต่ ช่องว่างที่ขยายออกระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง ชี้ให้เห็นว่า ความสูงเกินจริงในระยะสั้นยังเป็นไปได้
ข่าวเด่นวันนี้
US OPEN: เปิดตลาดต้นสัปดาห์ด้วยแรงกดดันเล็กน้อย ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ปรับลดดอกเบี้ย – GBPUSD ฟื้นตัว
DE40: ข้อมูลมาก แต่การเคลื่อนไหวของตลาดน้อย