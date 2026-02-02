ข่าวคริปโต🚨 บิตคอยน์เข้าสู่ตลาดหมีหลังร่วง 40% จากจุดสูงสุดประวัติการณ์

คริปโตเคอร์เรนซีเข้าสู่ตลาดหมี: Bitcoin ปรับตัวลงต่อเนื่อง
ตั้งแต่ต้นปี สกุลเงินดิจิทัลทำผลตอบแทนต่ำกว่าความคาดหวังของนักลงทุน และผู้ขายยังคงมีความได้เปรียบเกือบต่อเนื่องเหนือฝ่ายซื้อ
Bitcoin (กรอบเวลา D1)
แม้ว่า ตัวชี้วัด RSI จะชี้ไปที่ระดับ oversold ใกล้จุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ (RSI ประมาณ 27) แต่ MACD แสดงความอ่อนแอชัดเจน นอกจากนี้ หากเรามองย้อนกลับไปที่การเคลื่อนไหวราคาของ Bitcoin ในอดีต รวมถึงช่วงตลาดกระทิงปี 2020–2021 จะเห็นความคล้ายคลึงที่น่าตกใจ ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวลงอาจดำเนินต่อไป และดัน BTC ลงสู่ แนวรับสำคัญบนเชน ซึ่งอยู่ใกล้ 50,000 ดอลลาร์ (Realized Price)
นักลงทุนระยะสั้นเริ่มขาดทุนเฉลี่ยเกือบ 15% โดยราคาเฉลี่ยที่ซื้ออยู่ราว 90,000 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาปัจจุบันต่ำกว่า EMA 200 วัน ประมาณ 25% (เส้นสีแดง) ซึ่งอยู่ราว 99,000 ดอลลาร์
จึงไม่ต้องสงสัยว่า การปรับตัวลง 40% จากจุดสูงสุด 126,000 ดอลลาร์ สามารถเรียกได้ว่าเป็น ตลาดหมีทางเทคนิคของ Bitcoin หากประวัติศาสตร์เป็นแนวทาง Bitcoin อาจซื้อขายในช่วง 50,000–60,000 ดอลลาร์ในครึ่งปีหลัง
ความเสี่ยงใหญ่ที่สุดสำหรับตลาดยังคงอยู่ที่ กลยุทธ์ของ Strategy ซึ่งสะสม BTC หลายแสนเหรียญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (ราคาเฉลี่ยประมาณ 76,000 ดอลลาร์ต่อ BTC) รวมถึงแรงกดดันการขายจาก US Spot ETFs ซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดตัวในปี 2024 ที่แสดงผลขาดทุนเฉลี่ยเล็กน้อย
ตราบใดที่ BTC ซื้อขายต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์ ความได้เปรียบยังอยู่กับผู้ขาย และ วัฏจักร Halving 4 ปี ดูเหมือนกำลัง “เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา” โดยมีโอกาสเกิด จุดต่ำสุดของตลาดหมีใน Q4 ปี 2026
Source: xStation5
Ethereum (กรอบเวลา D1)
สถานการณ์ของ Ethereum ถือว่ายิ่งรุนแรงกว่า เพราะการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดอยู่ใกล้ 55% แม้จะมีโอกาสเกิด technical rebound จากการลดลงอย่างมาก แต่การกลับตัวเป็นแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นไปได้ยาก ตราบใดที่ Bitcoin ยังคงถูกกดดัน
เช่นเดียวกับกรณี Bitcoin ที่มี Strategy ของตัวเอง Ethereum ก็มี “Strategy” ของตัวเอง ในรูปแบบของ Bit Immersion Digital บริษัทที่นำโดย Tom Lee ขณะนี้ถือครอง ETH มูลค่ามากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ในขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่สนับสนุนความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ Ethereum ในฐานะเครือข่ายที่ได้รับประโยชน์จาก mega-trend ของ tokenization ยังแข็งแกร่ง แต่กระแสเงินทุนยังระมัดระวัง และยังไม่มีสัญญาณว่าฝ่ายซื้อมีความแข็งแรงพอที่จะดัน ETH ขึ้นเหนือ 3,000–3,300 ดอลลาร์ ในระยะสั้น โดยเฉพาะถ้า Bitcoin ยังคงสร้างความไม่แน่นอนในตลาด
แหล่งที่มา: xStation5
ข้อมูลจาก CryptoQuant แสดงให้เห็นว่า ความผันผวนสูงผิดปกติในอดีตมักสัญญาณการเปลี่ยนเฟสของตลาด โดยปกติ ค่าช่วง z30 สูงกว่า +3 มักนำหน้าการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง—ทั้งการดีดตัวขึ้นอย่างแรงและการปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน แนวโน้มขาลงดูมีโอกาสสูงกว่า แต่การฟื้นตัวก็ ไม่สามารถตัดทิ้งได้ โดยเฉพาะหลังการขายหนักในระดับที่เราเห็นเมื่อไม่นานมานี้
แหล่งที่มา: CryptoQuant
ปัจจัยด้านสภาพคล่องหลายประการชี้ให้เห็นว่า Bitcoin กำลังดำเนินการในสภาพตลาดที่ยากเป็นพิเศษ CryptoQuant ระบุว่า Bitcoin ถูก กดดันจากสภาพคล่องที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดมาหลายเดือนแล้ว
กิจกรรมของนักลงทุน (เช่น stablecoins บนตลาดซื้อขาย) ค่อนข้างเบาบาง อย่างชัดเจน
Source: CryptoQuant
ข่าวเด่นวันนี้
Tech Sell-Off เร่งตัว❗️ US100 ร่วง 2% 📉
ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้น หลังทรัมป์ . สี จิ้นผิง โทรศัพท์หารือ 💸
อินเดีย: สมรภูมิใหม่ของสงครามการค้า?