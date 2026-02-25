คลาดเด่นวันนี้: US100 พุ่งขึ้นก่อนงบกำไรของ NVIDIA 📈

วันนี้ ความสนใจของนักลงทุนมุ่งไปที่วอลล์สตรีทเต็มตัว
จุดสนใจหลักคือ งบกำไรของ NVIDIA ซึ่งจะประกาศหลังปิดตลาดสหรัฐฯ ตลาดคาดหวังไตรมาสสถิติใหม่ ยอดขายแข็งแกร่ง และที่สำคัญที่สุดคือ แนวโน้มในอนาคตที่มองโลกในแง่ดีมาก
US100 (กรอบเวลา D1)
หากรายงานมีจุดอ่อนแม้เล็กน้อย อาจทำให้แรงขายกลับมาคุมตลาดหุ้นได้ เนื่องจากพื้นที่ให้เกิดความอ่อนแอมีจำกัด
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับขึ้นเกือบ 0.3% เวลา 9:30 น. ตามเวลาประเทศโปแลนด์ และพยายามทะลุระดับ 25,000 จุด
แนวทางเทคนิค
ดัชนีเคลื่อนไหวใกล้ระดับ Fibonacci 38.2% ของแรงขายล่าสุด หากสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และทะลุ 25,150 จุด อาจเปิดทางสู่ 25,550 จุด ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 61.8%
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ Nvidia จะประกาศผล จึงยากที่จะคาดหวังการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน
ดัชนียังคงอยู่ใกล้ EMA200 (เส้นแดง) ประมาณ 600 จุด ซึ่งบ่งบอกว่าความตึงเครียดในตลาดยังสูงอยู่
ปัจจัยเชิงจิตวิทยา
เมื่อวานนี้ ตลาดฟื้นตัวหลัง Anthropic ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น Spotify และ Salesforce ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับ “ความปั่นป่วนทั้งหมด” ของโมเดลธุรกิจ
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ลงทุนมองสถานการณ์ในเชิงบวกว่าบริษัทต่าง ๆ จะ นำ AI มาใช้กับสินค้าและบริการของตนเอง แทนที่จะแข่งขันในตลาดเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หากความกังวลกลับมาอีกหลังรายงาน NVDA วันนี้ บริเวณ 24,400 จุด จะเป็นการทดสอบสำคัญของแนวโน้มขาขึ้น และเป็นแนวรับสำคัญที่ดัชนีดีดตัวขึ้นมาแล้วในต้นเดือนกุมภาพันธ์
แนวรับและแนวต้านสำคัญ
แนวรับ: 24,750 จุด (Fibonacci 23.6%; หนุนด้วยราคาที่เคยเด้งในช่วง 9 แท่งเทียนล่าสุด) และ 24,400 จุด (EMA200)
แนวต้าน: 25,500 จุด (Fibonacci 61.8% ตรงกับ EMA50 เส้นส้ม)
