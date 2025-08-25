อ่านเพิ่มเติม

ข่าวคริปโต: บิตคอยน์ร่วงต้นสัปดาห์ 📉 อีเธอเรียมร่วง 5%

17:55 25 สิงหาคม 2025

ตลาดโลกเปิดการซื้อขายวันจันทร์ด้วยบรรยากาศผสมผสาน
ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทร่วงลงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ปรับขึ้นมากกว่า 1.5% หลังจากการปรับตัวลดลงแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง นักลงทุนยังคงประเมินผลกระทบจาก Jackson Hole ต่อทิศทางนโยบายการเงินของเฟด

แรงขายทำกำไรหลังการดีดตัวแรงเมื่อวันศุกร์ กดดันราคาคริปโตให้ร่วงลง:

  • Bitcoin ร่วงจากบริเวณ 118,000 ดอลลาร์ ก่อนสุดสัปดาห์ ลงมาต่ำกว่า 112,000 ดอลลาร์ ในการซื้อขายวันจันทร์

  • Ethereum ลดลงมากกว่า 5% หลุดระดับ 4,600 ดอลลาร์ แม้จะมีแรงหนุนจากกระแสเงิน ETF โดยการร่วงลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลในสัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาห์นี้ จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการสำคัญ ซึ่งคริปโตอาจมีความอ่อนไหวต่อข้อมูลเหล่านี้

ตามความเห็นของ Bailey ที่ปรึกษาของทรัมป์ กล่าวว่า “ตลาดหมีคริปโต” อาจยังคงอยู่ต่อไปอีก “หลายปีข้างหน้า” แม้จะมีมุมมองเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม แต่ตลาดยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับแรงส่งในอนาคต รายงานเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับการขายบิตคอยน์โดย “วาฬ” ยังคงสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อราคาและเพิ่มความไม่แน่นอนในการปรับตัวขึ้นระยะยาว

กราฟ Bitcoin & Ethereum (D1)
บิตคอยน์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง แต่กำลังเผชิญอุปสรรคใหม่ ราคาล้มเหลวในการทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50 – เส้นสีส้ม) ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ ส่งผลให้ BTC ซื้อขายใกล้กับราคาเฉลี่ยการถือครองของนักลงทุนระยะสั้น (STH Realized Price) ปัจจุบันอยู่ราว 109,000 ดอลลาร์ ดังนั้นโซน 110,000 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวรับสำคัญของวันนี้

Source: xStation5

Ethereum is trading within a rising price channel, with the lower boundary near $4,100. A break below this level could trigger a deeper correction. For now, despite profit-taking after recent gains, the trend remains upward. Paradoxically, Bitcoin’s consolidation could support interest in Ethereum — but today, declines are visible across the entire risky-assets market.

Source: xStation5

กระแสเงิน ETF ไหลเข้าสู่ Bitcoin และ Ethereum

กิจกรรมของ ETF ในการสะสม Bitcoin ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีการไหลออกสุทธิ (net outflows) กว่า 20 ล้านดอลลาร์ โดย BlackRock กลายเป็นผู้ขายหลักในรอบการซื้อขายล่าสุด ตรงกันข้าม Ethereum ดึงดูดกระแสเงินไหลเข้าสุทธิมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์

ในช่วงจังหวะตลาดปัจจุบัน นักลงทุนดูเหมือนพร้อมที่จะเข้าลงทุนเชิงรุกมากขึ้นใน Ethereum ด้วยความหวังว่าจะได้ผลตอบแทนระยะสั้นที่สูงกว่า ขณะที่ Bitcoin ยังคงเผชิญความยากลำบากในการทะลุผ่านระดับ 120,000 ดอลลาร์ อย่างยั่งยืน

Source: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

หุ้น:
