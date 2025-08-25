ข่าวคริปโต: บิตคอยน์ร่วงต้นสัปดาห์ 📉 อีเธอเรียมร่วง 5%

ตลาดโลกเปิดการซื้อขายวันจันทร์ด้วยบรรยากาศผสมผสาน
ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทร่วงลงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ปรับขึ้นมากกว่า 1.5% หลังจากการปรับตัวลดลงแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง นักลงทุนยังคงประเมินผลกระทบจาก Jackson Hole ต่อทิศทางนโยบายการเงินของเฟด
แรงขายทำกำไรหลังการดีดตัวแรงเมื่อวันศุกร์ กดดันราคาคริปโตให้ร่วงลง:
Bitcoin ร่วงจากบริเวณ 118,000 ดอลลาร์ ก่อนสุดสัปดาห์ ลงมาต่ำกว่า 112,000 ดอลลาร์ ในการซื้อขายวันจันทร์
Ethereum ลดลงมากกว่า 5% หลุดระดับ 4,600 ดอลลาร์ แม้จะมีแรงหนุนจากกระแสเงิน ETF โดยการร่วงลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลในสัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์นี้ จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการสำคัญ ซึ่งคริปโตอาจมีความอ่อนไหวต่อข้อมูลเหล่านี้
ตามความเห็นของ Bailey ที่ปรึกษาของทรัมป์ กล่าวว่า “ตลาดหมีคริปโต” อาจยังคงอยู่ต่อไปอีก “หลายปีข้างหน้า” แม้จะมีมุมมองเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม แต่ตลาดยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับแรงส่งในอนาคต รายงานเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับการขายบิตคอยน์โดย “วาฬ” ยังคงสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อราคาและเพิ่มความไม่แน่นอนในการปรับตัวขึ้นระยะยาว
กราฟ Bitcoin & Ethereum (D1)
บิตคอยน์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง แต่กำลังเผชิญอุปสรรคใหม่ ราคาล้มเหลวในการทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50 – เส้นสีส้ม) ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ ส่งผลให้ BTC ซื้อขายใกล้กับราคาเฉลี่ยการถือครองของนักลงทุนระยะสั้น (STH Realized Price) ปัจจุบันอยู่ราว 109,000 ดอลลาร์ ดังนั้นโซน 110,000 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวรับสำคัญของวันนี้
Ethereum is trading within a rising price channel, with the lower boundary near $4,100. A break below this level could trigger a deeper correction. For now, despite profit-taking after recent gains, the trend remains upward. Paradoxically, Bitcoin’s consolidation could support interest in Ethereum — but today, declines are visible across the entire risky-assets market.
กระแสเงิน ETF ไหลเข้าสู่ Bitcoin และ Ethereum
กิจกรรมของ ETF ในการสะสม Bitcoin ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีการไหลออกสุทธิ (net outflows) กว่า 20 ล้านดอลลาร์ โดย BlackRock กลายเป็นผู้ขายหลักในรอบการซื้อขายล่าสุด ตรงกันข้าม Ethereum ดึงดูดกระแสเงินไหลเข้าสุทธิมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์
ในช่วงจังหวะตลาดปัจจุบัน นักลงทุนดูเหมือนพร้อมที่จะเข้าลงทุนเชิงรุกมากขึ้นใน Ethereum ด้วยความหวังว่าจะได้ผลตอบแทนระยะสั้นที่สูงกว่า ขณะที่ Bitcoin ยังคงเผชิญความยากลำบากในการทะลุผ่านระดับ 120,000 ดอลลาร์ อย่างยั่งยืน
