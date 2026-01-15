🍫 โกโก้ทดสอบแนวรับ 5,000 ดอลลาร์

การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคา
ตั้งแต่ทำจุดสูงสุดในเดือนธันวาคม 2024 ฟิวเจอร์สโกโก้สูญเสียมูลค่ากว่า 50% ความผันผวนล่าสุดเกิดจากการปรับสมดุลของดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่ามีเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น แต่กองทุนมักกระจายการลงทุนในระยะยาว วันนี้ราคาปรับลดลงกว่า 3% หลุดแนว 5,000 ดอลลาร์ต่อตันชั่วคราว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม หากเทียบย้อนหลัง ราคายังถือว่าสูงกว่าระดับ 4–5 ปีที่ผ่านมา
ความอ่อนแรงของความต้องการส่งผลกระทบต่อการแปรรูป
อุปสรรคหลักต่อการฟื้นตัวของราคาคือ “ความเสียหายจากอุปสงค์” (Demand Destruction) ราคาสูงสุดในปีที่แล้วบังคับให้ผู้บริโภคลดการซื้อช็อกโกแลต และผู้ผลิตปรับสูตร ใช้วัตถุดิบทดแทนที่ถูกกว่าและเพิ่มส่วนผสม เช่น ถั่ว
ผลกระทบนี้เห็นชัดจากข้อมูลการบดถั่วโกโก้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความต้องการหลัก:
-
ยุโรป: การบดถั่วไตรมาส 4 ปี 2025 ลดลงประมาณ 3% YoY
-
เอเชีย: คาดว่าจะลดลงหนักที่สุด ราว 12%
-
อเมริกาเหนือ: เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย +1.2% จากการเปิดโรงงานแปรรูปใหม่ 2 แห่ง
ข้อมูลยุโรปจะประกาศเช้าวันที่ 15 มกราคม ตามด้วยสหรัฐฯ บ่ายวันเดียวกัน (CET) ส่วนเอเชีย 16 มกราคม ตลาดได้สะท้อนความอ่อนแอก่อนประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากำไรจากการแปรรูปในยุโรปต่ำกว่าจุดคุ้มทุนตั้งแต่เดือนสิงหาคม และทำสถิติต่ำสุดในเดือนธันวาคม ทำให้บริษัทจำกัดการลงทุนและอัตราการผลิต
วิกฤติที่แหล่งผลิต: ไอวอรี่โคสต์
ราคาปรับตัวลดลงในนิวยอร์กและลอนดอนสร้างวิกฤติให้ประเทศผู้ผลิตใหญ่ที่สุด โลก ไอวอรี่โคสต์
-
ราคาที่ฟาร์มอยู่ที่ 2,800 ฟรังก์ CFA ต่อกิโลกรัม (~4.97 ดอลลาร์)
-
ราคาตลาดราว 5,000 ดอลลาร์ต่อตัน ทำให้มาร์จิ้นของผู้ส่งออกหายไป เกิดปัญหาสภาพคล่องและความแออัดที่ท่าเรือ
-
ผู้ค้าขอให้รัฐบาลสนับสนุนหรือยกเว้นภาษี แต่หน่วยงานกำกับดูแล (CCC) ปฏิเสธการปรับราคาฟาร์ม
การบรรเทาผลกระทบถึงผู้บริโภค?
แม้ว่าวัตถุดิบราคาลดลง แต่ผู้บริโภคไม่ควรคาดหวังราคาช็อกโกแลตลดทันที เนื่องจากถั่วส่วนใหญ่ที่ใช้ใน Q4 2025 ถูกซื้อก่อนราคาลดลง ตลาดคาดว่าการลดราคาที่ร้านค้าจะเห็นในครึ่งหลังของปี 2026 จนกว่าจะถึงเวลานั้น กำไรบางและกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้เต็มจะยังคงกดดันตลาดโกโก้โลก
มุมมองเชิงเทคนิค
ราคาปรับตัวลงใกล้ระดับ 5,000 ดอลลาร์ ทำให้รูปแบบ Inverse Head and Shoulders (oRGR) ที่อาจเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ หากราคายืนเหนือจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน อาจเกิด Double Bottom โดยแนวคออยู่ที่ประมาณ 6,300 ดอลลาร์
ข้อมูลการบดถั่วที่อ่อนแออาจกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขราคาชั่วคราว คล้ายกับการปรับตัวขึ้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แม้แนวโน้มระยะยาวยังเป็นขาลง
