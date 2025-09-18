📉กาแฟร่วง 5% จากจุดสูงสุดในพื้นที่ ท่ามกลางสภาพอากาศเอื้ออำนวยในบราซิล

อัปเดตตลาดกาแฟ Arabica บน ICE (COFFEE)
ฟิวเจอร์สกาแฟ Arabica ร่วงเกือบ 5% วันนี้ จากระดับสูงสุดในระยะสั้น หลังพยากรณ์อากาศบราซิลชี้ว่ามีฝนมากขึ้นในสัปดาห์หน้า ลดความกังวลภัยแล้ง
ปัจจัยอากาศและ La Niña
-
บราซิลคาดการณ์ฝนเพิ่มขึ้น → บรรเทาความกังวลภัยแล้ง
-
NOAA เตือนโอกาสเกิด La Niña 71% (ต.ค.–ธ.ค.) → เสี่ยงภัยแล้ง กระทบผลผลิตฤดูกาล 2026/27
ประมาณการผลผลิตบราซิล (HedgePoint)
-
รวม 2025/26: 64.7 ล้านกระสอบ (+0.7% YoY)
-
Arabica: ปรับลดเหลือ 37.7 ล้านกระสอบ (-13.3% YoY, เดิม 39.6M)
-
Robusta: ปรับเพิ่มเป็น 27 ล้านกระสอบ (+30% YoY)
ภาพรวมภูมิภาค
-
Arabica (Minas Gerais, São Paulo): ฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงสำคัญ กดดันผลผลิตและคุณภาพ
-
Robusta (Espírito Santo, Bahia): อากาศเอื้ออำนวย บวกกับการลงทุนของเกษตรกร ผลผลิตแข็งแกร่งกว่าคาด
แนวโน้มระยะยาว
-
Arabica 2026/27: ยังไม่แน่นอน ฝนเดือนเมษายนกระทบผลผลิตปัจจุบัน แต่ช่วยให้ต้นกาแฟฟื้นตัวสำหรับรอบถัดไป
-
Robusta 2026/27: การออกดอกตั้งแต่สิงหาคมชี้สัญญาณเชิงบวก
COFFE (D1 interval)
Source: xStation5