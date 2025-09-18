อ่านเพิ่มเติม

📉กาแฟร่วง 5% จากจุดสูงสุดในพื้นที่ ท่ามกลางสภาพอากาศเอื้ออำนวยในบราซิล

08:09 18 กันยายน 2025

อัปเดตตลาดกาแฟ Arabica บน ICE (COFFEE)

ฟิวเจอร์สกาแฟ Arabica ร่วงเกือบ 5% วันนี้ จากระดับสูงสุดในระยะสั้น หลังพยากรณ์อากาศบราซิลชี้ว่ามีฝนมากขึ้นในสัปดาห์หน้า ลดความกังวลภัยแล้ง

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ปัจจัยอากาศและ La Niña

  • บราซิลคาดการณ์ฝนเพิ่มขึ้น → บรรเทาความกังวลภัยแล้ง

  • NOAA เตือนโอกาสเกิด La Niña 71% (ต.ค.–ธ.ค.) → เสี่ยงภัยแล้ง กระทบผลผลิตฤดูกาล 2026/27

ประมาณการผลผลิตบราซิล (HedgePoint)

  • รวม 2025/26: 64.7 ล้านกระสอบ (+0.7% YoY)

  • Arabica: ปรับลดเหลือ 37.7 ล้านกระสอบ (-13.3% YoY, เดิม 39.6M)

  • Robusta: ปรับเพิ่มเป็น 27 ล้านกระสอบ (+30% YoY)

ภาพรวมภูมิภาค

  • Arabica (Minas Gerais, São Paulo): ฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงสำคัญ กดดันผลผลิตและคุณภาพ

  • Robusta (Espírito Santo, Bahia): อากาศเอื้ออำนวย บวกกับการลงทุนของเกษตรกร ผลผลิตแข็งแกร่งกว่าคาด

แนวโน้มระยะยาว

  • Arabica 2026/27: ยังไม่แน่นอน ฝนเดือนเมษายนกระทบผลผลิตปัจจุบัน แต่ช่วยให้ต้นกาแฟฟื้นตัวสำหรับรอบถัดไป

  • Robusta 2026/27: การออกดอกตั้งแต่สิงหาคมชี้สัญญาณเชิงบวก

COFFE (D1 interval)

 

Source: xStation5

 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

19.09.2025
16:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

  เหตุการณ์เด่น ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ...

 15:20

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75% ก้าวใหม่สู่การปกติ:...

 13:19

สรุปข่าวเช้า

  เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก