📉 Friday's Market Crash 🚨 ตลาดวันศุกร์ร่วงแรง!

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน กลายเป็นวันที่ “ช็อกตลาดโลก” อย่างแท้จริง
ภาวะความเชื่อมั่นของนักลงทุนทรุดตัวลงอย่างรุนแรง นำไปสู่การเทขายสินทรัพย์เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือคริปโตเคอร์เรนซี — สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทัศนคติของนักลงทุนต่อความเสี่ยง
ความเชื่อมั่นตลาดอยู่บนคมมีด ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ เตรียมเปิดทำการหลังจากหุ้นยุโรปและเอเชียร่วงแรง
คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนคือ การเปิดตลาดวอลล์สตรีทวันนี้จะเป็น จุดยอมแพ้ (capitulation point) — จุดที่แรงขายตื่นตระหนกหมดไป และภาวะ oversold กระตุ้นแรงซื้อกลับ หรือว่าแรงขายยังต่อเนื่องและทำให้ตลาดร่วงลึกยิ่งขึ้น
ตลาดหุ้นกำลังเผชิญกับ การเทขายที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน เมื่อครั้งที่นักลงทุนต้องรับมือกับความตื่นตระหนกเรื่องภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์
การปรับตัวลงของ ฟิวเจอร์ส S&P 500 และ NASDAQ 100 มาจากหลายปัจจัยทั้งพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาค
-
กลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นจุดสนใจ ความสงสัยเกี่ยวกับมูลค่าบริษัทและผลตอบแทนจากการลงทุนหลายพันล้านปอนด์ใน AI กำลังสร้างแรงกดดันขาย โดยเฉพาะหุ้นอย่าง Nvidia, Broadcom และ AMD
-
ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ลดลง — โอกาสที่จะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลดลงจาก 95% เหลือราว 50% — พร้อมกับท่าทีแข็งกร้าวของธนาคารกลาง กำลังเพิ่มความระมัดระวังและความกลัวความเสี่ยงในตลาด
ที่มา: Bloomberg Financial LP
นอกจากนี้ ตลาดยังตอบสนองต่อ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจมหภาค การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญล่าช้า ทำให้ประเมินสถานะเศรษฐกิจได้ยากขึ้น ขณะที่ในสหราชอาณาจักร ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจัดการช่องว่างการคลัง ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนปอนด์อ่อนค่า
ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ — การผลิตโรงงานเติบโตเพียง 4.9% เทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดในรอบ 14 เดือน — ยังเป็นแรงกดดันต่อความกังวลทางเศรษฐกิจโลก
การเทขายครั้งนี้ทำให้ ดัชนีความผันผวน VIX เพิ่มสูงขึ้น และเกิดการหมุนเงินทุนจากหุ้นเติบโตไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น ในระยะสั้น ตลาดยังคงระมัดระวัง การปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นไปได้ หากมีสัญญาณเศรษฐกิจลบใหม่ หรือหาก Fed ยังคงมีท่าทีแข็งกร้าว
สถานการณ์วันนี้ไม่ปกติ เพราะสินทรัพย์ “Safe Haven” แบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ ก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาความผันผวน
ทองคำลดลง 2% อยู่ต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อีกประเด็นคือ Bitcoin ลดลง 5% ในวันนี้ และต่ำกว่า 95,000 USD ซึ่งเป็นการปรับตัวลงลึกที่สุดของคริปโตเคอร์เรนซีนี้ตั้งแต่ต้นปี เมื่อมันเคยร่วง 33% จากจุดสูงสุดก่อนหน้า ปัจจุบัน BTC ลดลงแล้ว 25% จากจุดสูงสุดต้นเดือนตุลาคม
การเทขายล่าสุดส่งผลกระทบอย่างมากต่อ Bitcoin ซึ่งเกือบทำให้กำไรทั้งหมดของปีนี้หายไป
ที่มา: Bloomberg Financial LP
ข่าวเด่นวันนี้
📌 ราคาข้าวโกโก้พยายามทรงตัว หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
🗽 นาย Barkin จาก Fed กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ EUR/USD ร่วงสู่ 1.157
📌 US500 ร่วง 1%