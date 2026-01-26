🔝ทองทะลุ $5,100 ขณะที่เงินทดสอบ $110

-
ทองคำและโลหะเงินพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง
ทองคำทะลุ 5,000 ดอลลาร์/ออนซ์ครั้งแรก และโลหะเงินทำสถิติแตะ 110 ดอลลาร์/ออนซ์
-
แรงขับเคลื่อนมาจากความเสี่ยงทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์
ความไม่แน่นอนในสหรัฐฯ, ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความเสี่ยงการค้าทำให้ทองคำ-โลหะเงินเป็นที่หลบภัย
-
โลหะเงินยังขาดแคลนอุปทานจริงและมีความต้องการสูงจากจีน
ส่วนต่างราคาพรีเมียมในจีนสูง แสดงความต้องการโลหะเงินแท้มาก และอัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงินกำลังลดลงอย่างชัดเจน
-
ทองคำและโลหะเงินพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง
ทองคำทะลุ 5,000 ดอลลาร์/ออนซ์ครั้งแรก และโลหะเงินทำสถิติแตะ 110 ดอลลาร์/ออนซ์
-
แรงขับเคลื่อนมาจากความเสี่ยงทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์
ความไม่แน่นอนในสหรัฐฯ, ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความเสี่ยงการค้าทำให้ทองคำ-โลหะเงินเป็นที่หลบภัย
-
โลหะเงินยังขาดแคลนอุปทานจริงและมีความต้องการสูงจากจีน
ส่วนต่างราคาพรีเมียมในจีนสูง แสดงความต้องการโลหะเงินแท้มาก และอัตราส่วนทองคำต่อโลหะเงินกำลังลดลงอย่างชัดเจน
การซื้อขายในวันจันทร์ของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นวันที่แนวรับจิตวิทยาถูกทำลายอย่างหนัก นักลงทุนที่แสวงหาที่หลบภัยจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ได้ผลักดันราคาทองคำให้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยทองคำปรับขึ้นมากกว่า 2% ในวันนี้ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ขณะที่ราคาทองคำขาว (Silver) พุ่งขึ้นสูงสุดถึง 7% ในวันขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3
ทองคำแตะระดับสูงสุดใหม่
ราคาทองคำตลาดสปอต (Spot) ขยับขึ้นทะลุระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
- ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ ราว 5,111 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันราคามีการปรับฐานทางเทคนิคเล็กน้อยอยู่ใต้ระดับสูงสุดดังกล่าว
- แนวโน้มขาขึ้นนี้เป็นการต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่ทองคำได้ทะลุระดับ 4,700, 4,800 และ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างเป็นระบบ
ทองคำทำจุดสูงสุดใหม่แทบทุกวัน ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นเร่งตัวต่อเนื่อง (ที่มา: xStation5)
แรงหนุนของเงินและความต้องการภาคอุตสาหกรรม
SILVER ไม่ยอมเป็นรอง แสดงความผันผวนที่สูงกว่าทองคำ
- วันจันทร์ที่ผ่านมา ราคาทองคำขาวทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 110 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากการทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างชัดเจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
- นักวิเคราะห์ชี้ว่า ความต้องการที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมาจากทั้งสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยและความต้องการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง
- แม้เงินจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งในจีนและสหรัฐฯ แต่แรงดึงดูดหลักด้านอุตสาหกรรมมาจากจีนเป็นสำคัญ
- ซึ่งสะท้อนผ่าน ส่วนต่างราคาพรีเมียมในตลาด Shanghai Gold Exchange เมื่อเทียบกับราคาสปอตในนิวยอร์ก
Silver พุ่งขึ้นเกือบสามเท่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ที่มา: xStation5)
ปัจจัยขับเคลื่อน “ทองคำ-เงิน” เดือดทั่วโลก
กระแส “Gold Rush” ในปัจจุบันถูกผลักดันจากความเสี่ยงเชิงระบบหลายด้าน:
-
ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ: ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่จะเก็บภาษี 100% กับแคนาดา หากออตตาวาเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้ากับจีน ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าขัดแย้งทางการค้าจะบานปลายอีกครั้ง
-
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนในเวเนซุเอลา ยังคงทำให้ “พรีเมียมความเสี่ยง” สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
-
ความคาดหวังนโยบาย Fed: ตลาดจับตาการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันพุธนี้ แม้อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ นักลงทุนจะมองหา “สัญญาณเชิงผ่อนคลาย” (dovish) ที่อาจทำให้ราคาทอง-เงินพุ่งต่อได้ ในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ อาจทำให้เฟดต้องใช้ท่าที “เข้มงวด” มากขึ้น
-
ปัญหาการขาดแคลนอุปทาน: เงินยังคงอยู่ในภาวะขาดดุลเชิงโครงสร้างมาหลายปี ความกังวลเรื่องความพร้อมของอุปทานจริงสำหรับการส่งมอบ โดยเฉพาะในจีน กำลังเพิ่มขึ้น แม้จะเห็นความเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นในตลาด COMEX ด้วยเช่นกัน
ส่วนต่างราคาพรีเมียมในจีนอยู่ใกล้ระดับ 15 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับราคาสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนความต้องการเงินแท้ในเซี่ยงไฮ้ที่สูงมาก ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ ยังเป็น “ตลาดกระดาษ” เป็นหลัก แรงกดดันด้านการส่งมอบสินค้าจริงในสัญญาของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB)
อัตราส่วนทองคำต่อเงิน (Gold-to-Silver Ratio) กำลังร่วงลงอย่างชัดเจนต่ำกว่า 50 จุด หากสมมติว่าทองคำขึ้นไปถึง 5,300 ดอลลาร์ และอัตราส่วนย่อลงเหลือ 40 เงินจะมีมูลค่าทางทฤษฎีที่ 132.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB)
US500 ทำระดับสูงสุดก่อน Fed 🗽 BigTech จะยังหนุนต่อได้ไหม?
ทองคำพุ่งแรง 2% ทดสอบระดับ $5,300 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 📈
AUDUSD: RBA จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?
📈 ดัชนี US100 ปรับขึ้น 0.8%