โกโก้ร่วง 5% ต่ำกว่า $3,000 ครั้งแรกตั้งแต่พฤษภาคม 2023 📉

สัญญาล่วงหน้าโกโก้ (Cocoa) ในตลาด ICE ปรับตัวลดลงมากกว่า 5% วันนี้ ทะลุระดับ $3,000 ต่อตัน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 ตลาดได้รับแรงกดดันจากความต้องการจริงที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง การแปรรูปที่ชะลอตัว สภาพอากาศเอื้ออำนวยทั่วแอฟริกาตะวันตก และโอกาสในการเก็บเกี่ยวที่แข็งแรง ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรแอฟริกัน
วิเคราะห์ CFTC Commitments of Traders (CoT) (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026)
- รายงาน CoT ล่าสุดสำหรับโกโก้ชี้ว่าตลาดอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน มากกว่าการเร่งตัวของแนวโน้มที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงสำคัญประจำสัปดาห์คือ Open Interest ลดลงมากกว่า 8,000 สัญญา (ประมาณ -5%) ซึ่งบ่งชี้ว่ามีผู้เข้าร่วมบางส่วนปิดสถานะ ทำให้มี “เชื้อเพลิงใหม่” น้อยลงสำหรับการเคลื่อนไหวแบบทิศทางชัดเจน การลดลงของ Open Interest มักสอดคล้องกับแรงขับเคลื่อนที่อ่อนตัวและการปรับตัวเข้าช่วง Consolidation
- ในด้านการจัดตำแหน่ง ผู้เล่นเก็งกำไรรายใหญ่ (Managed Money) ยังคงถือสถานะ Short มากกว่าสถานะ Long ทำให้ตลาดมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย ในขณะที่ผู้ผลิตและผู้เข้าร่วมเชิงพาณิชย์ลดการ Hedge (ตัดสถานะ Short) ซึ่งตามประวัติศาสตร์สามารถบ่งชี้ว่าความกดดันด้านอุปทานกำลังคลี่คลาย กล่าวคือ ผู้เก็งกำไรยังคงมุมมอง Bearish แต่ภาคอุตสาหกรรมไม่ได้เพิ่มแรงกดดันลงต่อ
- นอกจากนี้ยังควรสังเกตความเข้มข้นของสถานะ Short ในกลุ่มผู้ค้าเพียงบางประเภท ส่วนแบ่งของ Short มีมากในจำนวนผู้เข้าร่วมน้อย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อ Short Squeeze: หากเกิดปัจจัยบวก เช่น ข่าวสภาพอากาศหรืออุปทาน การปิด Short อย่างกะทันหันอาจกระตุ้นการฟื้นตัวที่รุนแรงขึ้น
โดยรวม รายงานไม่ชี้ให้เห็นถึงสถานะ Overbought หรือ Oversold อย่างสุดขั้ว การจัดตำแหน่งแสดงแนวโน้ม Bearish ปานกลางในกองทุน แต่มีผู้เข้าร่วมลดลงและ Hedger ถอนตัวบางส่วน ในระยะสั้น สิ่งนี้เพิ่มโอกาสของช่วง Consolidation หรือการฟื้นตัวทางเทคนิค การกลับไปสู่แนวโน้มขาลงชัดเจนอาจต้องเกิดการสะสม Short ใหม่จากกองทุนควบคู่กับ Open Interest ที่เพิ่มขึ้น
