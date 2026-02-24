ตลาดเด่นวันนี้ 🚩 Bitcoin ร่วงแล้ว 50% จากจุดสูงสุดตลอดกาล

Bitcoin ปรับตัวลดลงเกือบ 30% ในเดือนที่ผ่านมา และการปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดตลอดกาลใกล้ $126k ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 50% การจัดรูปแบบทางเทคนิคสามารถสร้างความหวังเรื่องการฟื้นตัวได้หรือไม่? แรงขับเคลื่อนขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถยืนราคาไว้ได้ โดยราคาต้องเผชิญแรงขายหนักราว $72,300 หลังจากเด้งขึ้นประมาณ 20% จากจุดต่ำสุดท้องถิ่น
- ผู้ขายกลับมาควบคุมตลาดอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดช่วงการเคลื่อนไหวแบบ Sideways หลายวันระหว่าง $65k ถึง $71k ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดจุดสูงสุดสองครั้งที่ต่ำลงเรื่อย ๆ และช่วงการ Sideways สิ้นสุดลงด้วยขาลงอีกครั้งที่ดึง BTC กลับไปยังบริเวณ $63k ดังนั้น Bitcoin วันนี้จึงซื้อขายเพียงประมาณ 5% เหนือจุดต่ำสุดล่าสุด
- ถ้าแรงขาลงก่อนหน้านี้จากเดือนตุลาคม—ตามด้วยช่วงการ Sideways หลายสัปดาห์—เป็นตัวแบบ เราสามารถคาดได้ว่าขอบบนของการปรับตัวปัจจุบันอาจสอดคล้องกับ Fibonacci retracement 38.2% ซึ่งหมายความว่า BTC อาจฟื้นตัวไปยังราว $74.3k ก่อนถึงช่วงเวลาที่สำคัญ
- นั่นจะเป็นการปรับตัวขึ้นเกือบ 20% จากระดับปัจจุบัน เมื่อย้อนกลับไปช่วงปลายพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2025 ราคาก็เคยลดกลับไปยังจุดต่ำสุดของการปรับตัวสองครั้ง (ตอนนั้นราว $80k) ซึ่งบ่งชี้ว่าการลดลงปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าจะเข้าสู่แรงขายต่อเนื่องทันทีที่อาจดันราคาลงต่ำกว่า $60k
โดยรวมแล้ว ดูเหมือนว่าช่วงการ Sideways อาจใช้เวลานานขึ้น ตัวกระตุ้นสำหรับแรงขายเพิ่มเติมอาจมาจากความอ่อนแอของตลาด Wall Street ที่กลับมา หรือการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง—แม้ว่าทิศทางนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและไม่แน่นอนนัก
Bitcoin (D1 timeframe)
Source: xStation5
