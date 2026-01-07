อ่านเพิ่มเติม
16:32 · 7 มกราคม 2026

กลุ่มอุตสาหกรรมเยอรมันเตรียมขายธุรกิจที่มีปัญหาในอินเดีย ❓ หุ้นปรับขึ้น 5% 📈

Thyssenkrupp
หุ้น
TKA.DE, thyssenkrupp AG
-
-
thyssenkrupp nucera
หุ้น
NCH2.DE, thyssenkrupp nucera AG & Co KgaA
-
-

Thyssenkrupp AG กลุ่มอุตสาหกรรมเยอรมัน กำลังพิจารณาขายธุรกิจที่มีปัญหาในอินเดีย หุ้นปรับขึ้นเกือบ 5%

Thyssenkrupp AG (TKA.DE) ผู้ผลิตเหล็ก อะไหล่ยานยนต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับขึ้นเกือบ 5% ในตลาดหุ้นวันนี้ หลังมีรายงานว่า บริษัทอาจใกล้บรรลุการขายหน่วยเหล็กที่ประสบปัญหาครั้งสำคัญ
ตามข้อมูลจาก Reuters, Thyssenkrupp กำลังพิจารณาโอนการควบคุม Thyssenkrupp Steel Europe ให้กับกลุ่มอินเดีย Jindal Steel International แบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจาก ถือหุ้น 60% ก่อน และจึงค่อยโอนส่วนที่เหลือในขั้นถัดไป
โมเดลธุรกรรมแบบนี้อาจช่วยแก้ปัญหาที่คั่งค้างหลายปีเกี่ยวกับ ภาระเงินบำนาญราว 2.5 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความพยายามขายก่อนหน้านี้
นักลงทุนมองว่านี่เป็นสัญญาณว่าการเปลี่ยนเจ้าของอาจเกิดขึ้นได้จริงมากกว่าที่เคย
สำหรับ Jindal Steel นี่ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดยุโรปอย่างกล้าหาญ หลังเพิ่งเข้าซื้อกิจการ Vitkovice Steel ในเช็ก

แรงหนุนเพิ่มเติมมาจาก Deutsche Bank ที่ปรับคำแนะนำหุ้นบริษัทย่อย Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE)
นักวิเคราะห์ปรับจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” ชี้ว่ากิจกรรมของบริษัทใกล้จุดต่ำสุดของตลาด และราคาปัจจุบันอาจเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ แม้ว่าราคากลางเป้าหมายจะปรับลดจาก 12 ยูโรเหลือ 11 ยูโร
นักวิเคราะห์ Michael Kuhn เน้นว่า Nucera ยังมีพื้นฐานแข็งแกร่ง และกำลังเตรียมพร้อมสำหรับรอบการเติบโตใหม่ในภาคพลังงานสีเขียว

จากข้อมูลนี้ หุ้น Thyssenkrupp ปรับขึ้นวันนี้ ตลาดเริ่มเชื่อว่าบริษัทใกล้ถึงจุดที่ปัญหาใหญ่กำลังจะผ่านพ้น
การลดการเน้นหนักไปที่เหล็ก และหันไปมุ่งเน้น ธุรกิจมาร์จิ้นสูง ตั้งแต่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจนถึง ไฮโดรเจนสีเขียว อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้แบรนด์อุตสาหกรรมเยอรมันที่มีชื่อเสียงนี้ได้

 

The company's shares have broken above the 50- and 100-day exponential moving averages, which may mean that the stock has returned to its long-term upward trend. However, it is worth remembering that recent sessions have been more volatile for the company, which may increase price fluctuations (RSI for the 14-day average close to 70 points). Source: xStation

9 มกราคม 2026, 15:42

สรุปข่าวเช้า
9 มกราคม 2026, 08:56

Micron ทุ่มพันล้านดอลลาร์กับ AI: ปัจจัยขับเคลื่อน Supercycle ของเซมิคอนดักเตอร์ยุคใหม่ 📈
9 มกราคม 2026, 08:41

หุ้นกองทัพจะช่วยพยุงตลาดหุ้นยุโรปต่อไปได้หรือไม่❓
9 มกราคม 2026, 08:38

Nvidia และจีน: โอกาสทำเงินและเติบโตมหาศาล!📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก