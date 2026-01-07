กลุ่มอุตสาหกรรมเยอรมันเตรียมขายธุรกิจที่มีปัญหาในอินเดีย ❓ หุ้นปรับขึ้น 5% 📈

Thyssenkrupp AG กลุ่มอุตสาหกรรมเยอรมัน กำลังพิจารณาขายธุรกิจที่มีปัญหาในอินเดีย หุ้นปรับขึ้นเกือบ 5%
Thyssenkrupp AG (TKA.DE) ผู้ผลิตเหล็ก อะไหล่ยานยนต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับขึ้นเกือบ 5% ในตลาดหุ้นวันนี้ หลังมีรายงานว่า บริษัทอาจใกล้บรรลุการขายหน่วยเหล็กที่ประสบปัญหาครั้งสำคัญ
ตามข้อมูลจาก Reuters, Thyssenkrupp กำลังพิจารณาโอนการควบคุม Thyssenkrupp Steel Europe ให้กับกลุ่มอินเดีย Jindal Steel International แบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจาก ถือหุ้น 60% ก่อน และจึงค่อยโอนส่วนที่เหลือในขั้นถัดไป
โมเดลธุรกรรมแบบนี้อาจช่วยแก้ปัญหาที่คั่งค้างหลายปีเกี่ยวกับ ภาระเงินบำนาญราว 2.5 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความพยายามขายก่อนหน้านี้
นักลงทุนมองว่านี่เป็นสัญญาณว่าการเปลี่ยนเจ้าของอาจเกิดขึ้นได้จริงมากกว่าที่เคย
สำหรับ Jindal Steel นี่ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดยุโรปอย่างกล้าหาญ หลังเพิ่งเข้าซื้อกิจการ Vitkovice Steel ในเช็ก
แรงหนุนเพิ่มเติมมาจาก Deutsche Bank ที่ปรับคำแนะนำหุ้นบริษัทย่อย Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE)
นักวิเคราะห์ปรับจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” ชี้ว่ากิจกรรมของบริษัทใกล้จุดต่ำสุดของตลาด และราคาปัจจุบันอาจเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ แม้ว่าราคากลางเป้าหมายจะปรับลดจาก 12 ยูโรเหลือ 11 ยูโร
นักวิเคราะห์ Michael Kuhn เน้นว่า Nucera ยังมีพื้นฐานแข็งแกร่ง และกำลังเตรียมพร้อมสำหรับรอบการเติบโตใหม่ในภาคพลังงานสีเขียว
จากข้อมูลนี้ หุ้น Thyssenkrupp ปรับขึ้นวันนี้ ตลาดเริ่มเชื่อว่าบริษัทใกล้ถึงจุดที่ปัญหาใหญ่กำลังจะผ่านพ้น
การลดการเน้นหนักไปที่เหล็ก และหันไปมุ่งเน้น ธุรกิจมาร์จิ้นสูง ตั้งแต่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจนถึง ไฮโดรเจนสีเขียว อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้แบรนด์อุตสาหกรรมเยอรมันที่มีชื่อเสียงนี้ได้
The company's shares have broken above the 50- and 100-day exponential moving averages, which may mean that the stock has returned to its long-term upward trend. However, it is worth remembering that recent sessions have been more volatile for the company, which may increase price fluctuations (RSI for the 14-day average close to 70 points). Source: xStation
