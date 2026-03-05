อ่านเพิ่มเติม
20:02 · 5 มีนาคม 2026

Stock of the Week: Broadcom ขับเคลื่อนโดย AI ทำสถิติใหม่ 🚀

-
-
Open account Download free app

ภาพรวม:
Broadcom เริ่มปีการเงิน 2026 อย่างโดดเด่น สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นในระบบนิเวศ AI โลก บริษัทผสมผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีกับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการ AI accelerators และโซลูชันเครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูล ทำให้ธุรกิจ AI กลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตหลัก

ผลประกอบการ Q1 FY2026

หมวด ผลลัพธ์ คาดการณ์
Revenue 19.31 พันล้าน USD 19.26 พันล้าน USD
Adjusted EPS 2.05 USD 2.03 USD
Semiconductor Revenue 12.52 พันล้าน USD 12.31 พันล้าน USD
Infrastructure Software Revenue 6.80 พันล้าน USD 6.86 พันล้าน USD
Operating Income 12.83 พันล้าน USD 12.62 พันล้าน USD
EBITDA 13.13 พันล้าน USD 12.83 พันล้าน USD
R&D 1.52 พันล้าน USD 1.58 พันล้าน USD
CapEx 250 ล้าน USD 215.7 ล้าน USD

  • ส่วน Semiconductor เป็นตัวขับเคลื่อนรายได้หลัก

  • Software Infrastructure ให้ความเสถียรและสนับสนุนกลยุทธ์ระยะยาว

  • EBITDA และรายได้จากการดำเนินงานแสดงศักยภาพการสร้างกระแสเงินสด พร้อมลงทุนในอนาคต

  • การลงทุน R&D และ CapEx แสดงความมุ่งมั่นต่อเทคโนโลยีใหม่

บทบาทใน AI & ลูกค้าหลัก

  • Broadcom กำลังขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด AI อย่างต่อเนื่อง ทั้ง custom accelerators และ networking chips

  • ลูกค้าหลัก ได้แก่ OpenAI, Anthropic, Google, Meta

  • CEO ย้ำการควบคุมซัพพลายเชนเต็มรูปแบบ มั่นใจเป้ารายได้ AI 100 พันล้าน USD ภายในปี 2027

แนวโน้ม Q2 FY2026

  • รายได้คาดราว 22 พันล้าน USD (สูงกว่าคาด 20.53 พันล้าน USD)

  • ขยายส่วน custom AI chips และ networking components สำหรับ data centers และ computing systems

  • ยอดขายลูกค้าหลักเติบโตเกินคาด

  • ปรับปรุง software infrastructure และพัฒนาแพลตฟอร์ม/ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

  • ประกาศโปรแกรมซื้อหุ้นคืน 10 พันล้าน USD เพิ่มความมั่นใจนักลงทุน

 

  • รายได้ในไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทุบสถิติใหม่ แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ของบริษัทในเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุงสูง สะท้อนการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และตำแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่งของ Broadcom

 

  • แม้หนี้สินเพิ่มขึ้น แต่ Broadcom ยังคงมีโครงสร้างเงินทุนที่มั่นคงและอัตราส่วนสภาพคล่องสูง

  • ความแข็งแรงทางการเงินช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการลงทุนขนาดใหญ่และเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก โดยเฉพาะ AI

 

Broadcom: การบริหารทุนมีประสิทธิภาพสูง 📈

  • ROIC สูงกว่า WACC แสดงถึงความสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น

  • EBITDA ที่เพิ่มขึ้นสะท้อนศักยภาพการสร้างกระแสเงินสดสูงขึ้น รองรับการลงทุนต่อเนื่องและโปรแกรมซื้อหุ้นคืน

  • ยืนยันว่า Broadcom บริหารทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

 

Broadcom: หุ้นเด่นกว่าตลาด 📊

  • ตั้งแต่ต้นปี 2025 Broadcom ทำผลตอบแทนสะสมเหนือกว่าเทคโนโลยีรายใหญ่และดัชนีตลาดรวม เช่น S&P 500 และ Nasdaq 100

  • หลังช่วงความผันผวนสูง หุ้นเข้าสู่เฟสเติบโตแข็งแกร่ง ทำผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอย่างชัดเจน

  • ยืนยันความแข็งแกร่งของธุรกิจและความเชื่อมั่นนักลงทุนในระยะยาว

 

Broadcom: การประเมินมูลค่าและภาพรวมการเติบโต 💹

  • P/E ratio สำหรับ 4 ไตรมาสข้างหน้ากำลังปรับเข้าสู่ระดับปกติ หลังจากช่วงราคาหุ้นพุ่งแรง ทำให้เกิดความคาดหวังสูงต่อผลประกอบการในอนาคต

  • ล่าสุด P/E ลดลงในขณะที่ราคาหุ้นยังทรงตัว สะท้อนการคาดการณ์กำไรที่ปรับดีขึ้นและลด premium การเติบโต ทำให้ valuation ของบริษัทมีความสมดุลมากขึ้นระหว่างราคาตลาดกับปัจจัยพื้นฐาน

ข้อสรุป:

  • Broadcom เป็นผู้เล่นตลาดที่ มั่นคงและมีกำไร

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อเนื่อง

  • มีพื้นฐานการเงินแข็งแกร่งรองรับการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน AI และเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

Valuation Outlook (DCF):

  • Broadcom เป็นผู้นำโลกในเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

  • ให้บริการชิป AI, accelerators และโซลูชันเครือข่ายสำหรับ data centers และลูกค้าองค์กร

  • ได้รับประโยชน์จากความต้องการชิปและโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

  • การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในชิปเฉพาะและซอฟต์แวร์สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตต่อไป

หากต้องการ ผมสามารถทำ สรุป infographic แบบสั้น กระชับ ของ Broadcom ทั้งด้านการเงิน การเติบโต และ valuation ให้ดูง่ายและน่าสนใจสำหรับโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ได้เลย

 

Broadcom: สรุปจุดเด่นสำหรับนักลงทุน 🚀

แนวโน้มหลัก:

  • Profitability & Tech Edge: กำไรสูงและมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเหนือคู่แข่ง ลดความเสี่ยงตลาดและสนับสนุนแผนระยะยาวอย่างมั่นใจ

  • DCF Valuation: มูลค่าหุ้นต่อ DCF ประมาณ 435.72 USD เทียบกับราคาปัจจุบัน 317 USD แสดง Upside ~37% — นักลงทุนมีโอกาสเติบโตจาก AI และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

Key Takeaways:

  1. รายได้ Q1 FY2026 ทุบสถิติ เกินคาดในทั้งเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน

  2. Adjusted EPS และ Operating Income เกินคาด อัตรากำไรสูงและ EBITDA ยืนยันประสิทธิภาพต้นทุนและกำไร

  3. สภาพคล่องสูงและโครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่ง สนับสนุนการลงทุนขนาดใหญ่ใน AI และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

  4. ความต้องการ Custom AI Chips เพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากพันธมิตรหลัก: OpenAI, Anthropic, Google, Meta

  5. Segment ซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่งขึ้น ผ่านการอัปเดตแพลตฟอร์มและพัฒนาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

  6. โปรแกรมซื้อหุ้นคืน 10 พันล้าน USD เพิ่มความมั่นใจนักลงทุนและความน่าสนใจของบริษัท

  7. หุ้น outperform Nasdaq 100 และ S&P 500 ตั้งแต่ต้นปี 2025 สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดต่อ AI และธุรกิจเชิงกลยุทธ์

  8. Valuation แสดง P/E คงตัว ราคาหุ้นทรงตัว สะท้อนความสมดุลระหว่างปัจจัยพื้นฐานและราคาตลาด

  9. Long-term prospects แข็งแกร่ง พร้อมสำหรับการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่อง โดยเฉพาะ AI, เซมิคอนดักเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

6 มีนาคม 2026, 21:12

หุ้น Ryanair กดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง 📉
5 มีนาคม 2026, 19:45

Market Wrap: ดัชนีหุ้นพยายามยืนรีบาวด์ แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 🗽 หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ AI เกินคาด
5 มีนาคม 2026, 08:26

📀 Coinbase และ MicroStrategy พุ่งแรง หลังทรัมป์ท้าทายธนาคารบนวอลล์สตรีท
4 มีนาคม 2026, 20:23

สรุปตลาด: หุ้นยุโรปและสหรัฐพยายามรีบาวด์ฟื้นตัว 📈
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก