Stock of the Week: Broadcom ขับเคลื่อนโดย AI ทำสถิติใหม่ 🚀

ภาพรวม:
Broadcom เริ่มปีการเงิน 2026 อย่างโดดเด่น สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นในระบบนิเวศ AI โลก บริษัทผสมผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีกับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการ AI accelerators และโซลูชันเครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูล ทำให้ธุรกิจ AI กลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตหลัก
ผลประกอบการ Q1 FY2026
|หมวด
|ผลลัพธ์
|คาดการณ์
|Revenue
|19.31 พันล้าน USD
|19.26 พันล้าน USD
|Adjusted EPS
|2.05 USD
|2.03 USD
|Semiconductor Revenue
|12.52 พันล้าน USD
|12.31 พันล้าน USD
|Infrastructure Software Revenue
|6.80 พันล้าน USD
|6.86 พันล้าน USD
|Operating Income
|12.83 พันล้าน USD
|12.62 พันล้าน USD
|EBITDA
|13.13 พันล้าน USD
|12.83 พันล้าน USD
|R&D
|1.52 พันล้าน USD
|1.58 พันล้าน USD
|CapEx
|250 ล้าน USD
|215.7 ล้าน USD
-
ส่วน Semiconductor เป็นตัวขับเคลื่อนรายได้หลัก
-
Software Infrastructure ให้ความเสถียรและสนับสนุนกลยุทธ์ระยะยาว
-
EBITDA และรายได้จากการดำเนินงานแสดงศักยภาพการสร้างกระแสเงินสด พร้อมลงทุนในอนาคต
-
การลงทุน R&D และ CapEx แสดงความมุ่งมั่นต่อเทคโนโลยีใหม่
บทบาทใน AI & ลูกค้าหลัก
-
Broadcom กำลังขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด AI อย่างต่อเนื่อง ทั้ง custom accelerators และ networking chips
-
ลูกค้าหลัก ได้แก่ OpenAI, Anthropic, Google, Meta
-
CEO ย้ำการควบคุมซัพพลายเชนเต็มรูปแบบ มั่นใจเป้ารายได้ AI 100 พันล้าน USD ภายในปี 2027
แนวโน้ม Q2 FY2026
-
รายได้คาดราว 22 พันล้าน USD (สูงกว่าคาด 20.53 พันล้าน USD)
-
ขยายส่วน custom AI chips และ networking components สำหรับ data centers และ computing systems
-
ยอดขายลูกค้าหลักเติบโตเกินคาด
-
ปรับปรุง software infrastructure และพัฒนาแพลตฟอร์ม/ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
-
ประกาศโปรแกรมซื้อหุ้นคืน 10 พันล้าน USD เพิ่มความมั่นใจนักลงทุน
-
รายได้ในไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทุบสถิติใหม่ แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ของบริษัทในเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุงสูง สะท้อนการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และตำแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่งของ Broadcom
-
แม้หนี้สินเพิ่มขึ้น แต่ Broadcom ยังคงมีโครงสร้างเงินทุนที่มั่นคงและอัตราส่วนสภาพคล่องสูง
-
ความแข็งแรงทางการเงินช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการลงทุนขนาดใหญ่และเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก โดยเฉพาะ AI
Broadcom: การบริหารทุนมีประสิทธิภาพสูง 📈
-
ROIC สูงกว่า WACC แสดงถึงความสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น
-
EBITDA ที่เพิ่มขึ้นสะท้อนศักยภาพการสร้างกระแสเงินสดสูงขึ้น รองรับการลงทุนต่อเนื่องและโปรแกรมซื้อหุ้นคืน
-
ยืนยันว่า Broadcom บริหารทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน
Broadcom: หุ้นเด่นกว่าตลาด 📊
-
ตั้งแต่ต้นปี 2025 Broadcom ทำผลตอบแทนสะสมเหนือกว่าเทคโนโลยีรายใหญ่และดัชนีตลาดรวม เช่น S&P 500 และ Nasdaq 100
-
หลังช่วงความผันผวนสูง หุ้นเข้าสู่เฟสเติบโตแข็งแกร่ง ทำผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอย่างชัดเจน
-
ยืนยันความแข็งแกร่งของธุรกิจและความเชื่อมั่นนักลงทุนในระยะยาว
Broadcom: การประเมินมูลค่าและภาพรวมการเติบโต 💹
-
P/E ratio สำหรับ 4 ไตรมาสข้างหน้ากำลังปรับเข้าสู่ระดับปกติ หลังจากช่วงราคาหุ้นพุ่งแรง ทำให้เกิดความคาดหวังสูงต่อผลประกอบการในอนาคต
-
ล่าสุด P/E ลดลงในขณะที่ราคาหุ้นยังทรงตัว สะท้อนการคาดการณ์กำไรที่ปรับดีขึ้นและลด premium การเติบโต ทำให้ valuation ของบริษัทมีความสมดุลมากขึ้นระหว่างราคาตลาดกับปัจจัยพื้นฐาน
ข้อสรุป:
-
Broadcom เป็นผู้เล่นตลาดที่ มั่นคงและมีกำไร
-
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อเนื่อง
-
มีพื้นฐานการเงินแข็งแกร่งรองรับการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน AI และเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
Valuation Outlook (DCF):
-
Broadcom เป็นผู้นำโลกในเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
-
ให้บริการชิป AI, accelerators และโซลูชันเครือข่ายสำหรับ data centers และลูกค้าองค์กร
-
ได้รับประโยชน์จากความต้องการชิปและโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
-
การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในชิปเฉพาะและซอฟต์แวร์สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตต่อไป
หากต้องการ ผมสามารถทำ สรุป infographic แบบสั้น กระชับ ของ Broadcom ทั้งด้านการเงิน การเติบโต และ valuation ให้ดูง่ายและน่าสนใจสำหรับโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ได้เลย
Broadcom: สรุปจุดเด่นสำหรับนักลงทุน 🚀
แนวโน้มหลัก:
-
Profitability & Tech Edge: กำไรสูงและมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเหนือคู่แข่ง ลดความเสี่ยงตลาดและสนับสนุนแผนระยะยาวอย่างมั่นใจ
-
DCF Valuation: มูลค่าหุ้นต่อ DCF ประมาณ 435.72 USD เทียบกับราคาปัจจุบัน 317 USD แสดง Upside ~37% — นักลงทุนมีโอกาสเติบโตจาก AI และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
Key Takeaways:
-
รายได้ Q1 FY2026 ทุบสถิติ เกินคาดในทั้งเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน
-
Adjusted EPS และ Operating Income เกินคาด อัตรากำไรสูงและ EBITDA ยืนยันประสิทธิภาพต้นทุนและกำไร
-
สภาพคล่องสูงและโครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่ง สนับสนุนการลงทุนขนาดใหญ่ใน AI และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
-
ความต้องการ Custom AI Chips เพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากพันธมิตรหลัก: OpenAI, Anthropic, Google, Meta
-
Segment ซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่งขึ้น ผ่านการอัปเดตแพลตฟอร์มและพัฒนาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
-
โปรแกรมซื้อหุ้นคืน 10 พันล้าน USD เพิ่มความมั่นใจนักลงทุนและความน่าสนใจของบริษัท
-
หุ้น outperform Nasdaq 100 และ S&P 500 ตั้งแต่ต้นปี 2025 สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดต่อ AI และธุรกิจเชิงกลยุทธ์
-
Valuation แสดง P/E คงตัว ราคาหุ้นทรงตัว สะท้อนความสมดุลระหว่างปัจจัยพื้นฐานและราคาตลาด
-
Long-term prospects แข็งแกร่ง พร้อมสำหรับการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่อง โดยเฉพาะ AI, เซมิคอนดักเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
หุ้น Ryanair กดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง 📉
Market Wrap: ดัชนีหุ้นพยายามยืนรีบาวด์ แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 🗽 หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ AI เกินคาด
📀 Coinbase และ MicroStrategy พุ่งแรง หลังทรัมป์ท้าทายธนาคารบนวอลล์สตรีท
สรุปตลาด: หุ้นยุโรปและสหรัฐพยายามรีบาวด์ฟื้นตัว 📈