จีน: โต 5% แต่ขาดแรงกระตุ้น

บนกระดาษ ทุกอย่างดูลงตัว เศรษฐกิจจีนเติบโต 5% ในปี 2025 ตรงตามเป้าหมายที่ทางการปักกิ่งตั้งไว้ เป้าหมายสำเร็จ ข่าวพาดหัวเป็นบวก และตัวเลขทางสถิติถูกสรุปเรียบร้อย จากมุมมองทางการเมือง นี่คือความสำเร็จ ในบริบทของความไม่แน่นอนระดับโลก ความตึงเครียดด้านการค้า และวิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ การรักษาอัตราการเติบโตนี้ไว้ไม่ใช่เรื่องที่รับประกันได้
แต่ตลาดการเงินกลับตอบรับอย่างเฉยชา ไม่มีความดีใจ ไม่มีเงินทุนไหลเข้าอย่างรุนแรง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของเรื่องเล่า (narrative) คาดการณ์ต่าง ๆ ไม่ถูกปรับขึ้น และราคาสินทรัพย์ยังคงทรงตัว ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
คำตอบไม่ได้อยู่ที่ระดับการเติบโต แต่เป็นคุณภาพ แหล่งที่มา และความไหลของการเติบโต ปัจจัยเหล่านี้กำหนดความหมายที่แท้จริงของตัวเลขจีนต่อภาพรวมตลาดโลก และอธิบายว่าทำไมการเติบโต 5% ของ GDP จึงไม่ทำให้นักลงทุนตื่นเต้น
โครงสร้างการเติบโต
การเติบโตของจีนในปี 2025 ไม่สม่ำเสมอ การเติบโตส่วนใหญ่ของ GDP มาจากภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก ขณะที่ความต้องการภายในประเทศยังอ่อนแอ ยอดค้าปลีกเติบโตช้ากว่าที่คาด และการลงทุน โดยเฉพาะในอสังหาริมทรัพย์ ยังคงลดลง
ในไตรมาสที่ 4 การเติบโตชะลอตัวอย่างชัดเจน และลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังสูญเสียแรงส่งมากกว่าการสร้างแรงส่งใหม่ จากมุมมองของนักลงทุน นี่หมายถึงไม่มีแรงกระตุ้นเชิงวัฏจักรแบบคลาสสิก ไม่มีกลไกที่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตได้เองในไตรมาสข้างหน้า ไม่ว่าจะผ่านการบริโภคหรือการลงทุนภาคเอกชน การเติบโต 5% ที่ทำได้ในปี 2025 จึงไม่เหมือนกับการเติบโต 5% ที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งทศวรรษก่อน
การส่งออกคือเครื่องยนต์หลัก
การส่งออกเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตจีนในปี 2025 ดุลการค้าส่วนเกินระดับสูงสุดยืนยันว่าบริษัทจีนสามารถหาตลาดนอกสหรัฐฯ ได้สำเร็จ ชดเชยความต้องการภายในประเทศที่อ่อนแอ
แต่ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์นี้ก็มีผลตามมา จีนเพิ่มแรงกดดันด้านการแข่งขันต่อผู้ผลิตทั่วโลกด้วยการเสนอสินค้าราคาที่ต่ำลงเรื่อย ๆ จีนส่งออกทั้งสินค้าส่วนเกินและแรงกดดันด้านราคา สำหรับเศรษฐกิจโลก นี่ไม่ใช่แรงกระตุ้นการเติบโต แทนที่จะเพิ่มความต้องการวัตถุดิบและสินค้าลงทุน กลับเป็นแรงกดดันต่ออัตรากำไร ความตึงเครียดด้านการค้าเพิ่มขึ้น และความเสี่ยงการปกป้องทางการค้าก็สูงขึ้น สภาพแวดล้อมนี้เอื้อต่อกลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกันมากกว่าตลาดกระทิงระดับโลก
แรงส่งทางเศรษฐกิจ
ตลาดการเงินไม่ได้ตีราคาสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แต่ตีราคาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าจีนทำได้ 5% แต่เป็นว่าจีนสามารถรักษาหรือเร่งความเร็วนี้ได้หรือไม่
ปัจจุบันสัญญาณยังผสมกัน ไม่มีตัวกระตุ้นชัดเจนที่จะฟื้นความเชื่อมั่นผู้บริโภค หรือพลิกเทรนด์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงเป็นแบบคัดเลือกและระมัดระวัง โดยดูเหมือนว่าทางการจะให้ความสำคัญกับความมั่นคงมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเข้มข้น
ภาพคาดการณ์สำหรับปี 2026 ถูกมองว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับตลาด สิ่งนี้หมายถึงศักยภาพสำหรับข่าวดีที่เกินคาดมีจำกัด และแทบไม่มีเหตุผลที่ทำให้ต้องปรับมูลค่าหุ้นจีนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ผลกระทบต่อตลาดการเงิน
บทบาทของจีนในเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยน และมีผลโดยตรงต่อการเงินโลก ประเทศจีนไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนการเติบโตของโลกอีกต่อไป และกำลังทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวรักษาเสถียรภาพมากขึ้น โดยทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนตัวในระดับปานกลาง แทนที่จะสร้างแรงส่งการเติบโตที่แข็งแกร่ง
สำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ นี่หมายถึงแรงกดดันด้านความต้องการที่ต่ำลง สำหรับเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกไปจีน ความคาดหวังต้องถูกปรับใหม่ สำหรับนักลงทุนทั่วโลก ความคัดเลือกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและภูมิภาคจะสำคัญมากขึ้น จีนยังอยู่ในแผนที่การลงทุน แต่ไม่ใช่แหล่งเติบโตที่ชัดเจนอีกต่อไป ในภูมิทัศน์โลกใหม่ บทบาทของจีนซับซ้อนและไม่เป็นบวกอย่างชัดเจนเหมือนทศวรรษก่อน
สรุปประเด็นสำคัญ
-
การเติบโต GDP 5% ในปี 2025 เป็นข้อเท็จจริง แต่โครงสร้างและไดนามิกของการเติบโตอธิบายการตอบรับที่เฉยชาในตลาด
-
การเติบโตเป็นแบบป้องกัน (defensive) ขับเคลื่อนหลักโดยการส่งออกและการจัดการการชะลอตัวมากกว่าการกระตุ้นภายใน
-
แรงส่งทางเศรษฐกิจกำลังอ่อนแรง และไม่มีตัวกระตุ้นชัดเจนสำหรับการเร่งตัว
-
ภาพคาดการณ์ปี 2026 อยู่ในระดับปานกลาง
-
นักลงทุนต้องปรับแนวทางการมองจีนในฐานะแหล่งการเติบโตของโลก
