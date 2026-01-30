อ่านเพิ่มเติม
17:05 · 30 มกราคม 2026

ทองคำดิ่ง 5% 🚨 โลหะมีค่าปรับตัวลงเข้าสู่ช่วงปรับฐาน

แรงขายทำกำไรมหาศาลและแรงกดดันต่อ position long แบบ leverage กำลังกดดัน โลหะมีค่า วันนี้ ทองคำ ลดลงเกือบ 5% การปรับฐานจากระดับสูงสุดตลอดกาลอยู่ราว 10% เงิน (Silver) ก็ปรับตัวลงอย่างแรงเกือบ 8% พาลาเดียม (Palladium) ลดลงเกือบ 9% ส่วน แพลทินัม (Platinum) ร่วงถึง 10%

แม้ว่าธนาคารใหญ่ ๆ เช่น JPMorgan และ UBS จะปรับเพิ่มคาดการณ์ แต่ momentum ระยะสั้นกลับกลายเป็นลบต่อโลหะมีค่า RSI ของทองคำ ลดลงอย่างรวดเร็วจากราว 89 เหลือใต้ 28 ในช่วงหนึ่งของแรงขายโลหะมีค่าที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดสมัยใหม่

ขณะนี้ ทองคำ กำลังทดสอบ EMA200 (เส้นสีแดง) ใกล้ 5,100 ดอลลาร์/ออนซ์ ความผันผวนยังคงสูง และผู้ซื้ออาจพยายามกลับแรงขายอย่างรวดเร็ว
โซน แนวรับที่แข็งแรง อาจอยู่ราว 4,600–4,700 ดอลลาร์/ออนซ์ (1 standard deviation)

GOLD (H1)


Source: xStation5

On the daily timeframe, the current correction range looks roughly 1:1 compared with the October decline, although it’s worth noting that the latest pullback followed a much stronger prior upswing, which naturally increases the likelihood of a larger deviation.

Source: xStation5

