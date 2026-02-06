โลหะเงินพุ่งแรง 5% 📈

- โลหะมีค่ากลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง
- โลหะมีค่ากลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง
ราคาเงิน (SILVER) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ในวันนี้ ขณะที่ทองคำ (GOLD) รีบาวด์ราว 2.5% แตะเกือบ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้แรงหนุนจากบรรยากาศการรับความเสี่ยงของตลาดโลกที่ดีขึ้น
ราคาเงินดีดตัวจากบริเวณประมาณ 64 ดอลลาร์ ขึ้นมาเหนือ 74 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และในระยะนี้การปรับขึ้นดูเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางเทคนิคมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน ข้อมูลจาก Reuters ระบุว่า นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาเฉลี่ยของเงินในปี 2026 ขึ้นเป็น 79.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ราคาเงินร่วงแรงราว 12% หลัง CME หรือกระดานซื้อขายฟิวเจอร์สโลหะของสหรัฐ (COMEX) ปรับเพิ่มมาร์จิ้นสำหรับสัญญา Silver Futures จาก 15% เป็น 18% ส่งผลให้ต้นทุนการถือครองสถานะสูงขึ้น และบีบให้นักลงทุนบางส่วนต้องปิดสถานะ ด้าน JPMorgan เตือนว่าระดับราคาที่สูงของเงินทำให้ตลาดมีความเปราะบางต่อแรงเทขายรุนแรงในช่วงที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ช่วงที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าถือเป็นแรงกดดันสำคัญ โดยวันนี้ดอลลาร์ยังทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ซึ่งตามสถิติแล้วเป็นปัจจัยลบต่อโลหะมีค่า
อย่างไรก็ดี ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอเมื่อวานนี้ (JOLTS, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และรายงาน Challenger) อาจจำกัดแรงแข็งค่าของดอลลาร์ โดยเฉพาะหากตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนในวันนี้ สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ในจีน ตลาดเงินท้องถิ่นยังเผชิญความผันผวนหนัก กองทุน UBS SDIC Silver Futures ร่วงลงอีก 10% ซึ่งเป็นขีดจำกัดรายวัน และถูกระงับการซื้อขาย ปัจจุบันราคากองทุนต่ำกว่าจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 26 มกราคมมากกว่า 40% แม้ยังซื้อขายที่พรีเมียมประมาณ 29% เมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก Julius Baer ชี้ว่าอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนตัวลง โดยเฉพาะจากผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงความต้องการเครื่องประดับที่ลดลง อาจจำกัดโอกาสในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ CME ยังเตรียมเปิดตัวสัญญา Silver Futures ขนาด 100 ออนซ์ใหม่ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ (รอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับ) ซึ่งอาจเพิ่มกิจกรรมการซื้อขาย แต่ก็อาจทำให้ความผันผวนระยะสั้นสูงขึ้น
ครั้งสุดท้ายที่ Silver มีความผันผวนในระดับนี้คือ มีนาคม 2020 ช่วงวิกฤต COVID สัญญาณทั้งหมดชี้ว่า ความผันผวนมีแนวโน้มสูงต่อเนื่องในระยะสั้น
ขณะนี้ราคาเงินและทองคำเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเกือบทั้งหมด โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (correlation) อยู่ในระดับสูงใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์
