ข่าวเด่นวันนี้ 5 พ.ค.

นักลงทุนเริ่มหันความสนใจออกจากฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ไปสู่ประเด็นความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีสัญญาณว่าอิหร่านอาจละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากการโจมตีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเรือบางส่วนในช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ความกังวลเรื่องการปะทะรอบใหม่กลับมาอีกครั้ง
ตลาดหุ้น
- ดัชนีสหรัฐฯ ลดลงเกือบ 1%
- Dow Jones ถูกกดดันมากที่สุด ลดลงมากกว่า 1% ในบางช่วง
- Nasdaq ปรับตัวลงน้อยกว่า (ต่ำกว่า -0.3%)
- ตลาดยุโรปปรับตัวลงแรง โดย IBEX ของสเปนร่วงสูงสุดถึงประมาณ 3%
พันธบัตร & เศรษฐกิจสหรัฐ
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงอายุ 1–5 ปี
- เริ่มมีความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะกลับมาในตลาด
- John Williams จาก Fed New York ออกมาสร้างความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังรับมือความไม่แน่นอนได้
- ข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด:
- Durable goods +0.8% (ตามคาด)
- Factory orders +1.5% (สูงกว่าคาด 0.5%)
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมัน Brent พุ่งเกือบ 5% แตะระดับ ~114 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI เพิ่มขึ้นราว 3% อยู่แถว 105 ดอลลาร์/บาร์เรล
👉 แรงหนุนหลักคือความเสี่ยงการปิดช่องแคบ Hormuz
- ทองคำลดลงเกือบ 2%
- เงิน (Silver) ลดลง 3%
- Cocoa พุ่งกว่า 8% จากความกังวลเรื่องซัพพลายปุ๋ย
- น้ำตาลเพิ่มขึ้น 2% จากการหันไปผลิตเอทานอลมากขึ้น
FX & Crypto
- AUD ลดลงมากกว่า 0.6% หลังข้อมูลเงินเฟ้ออ่อนกว่าคาด
- NZD อ่อนค่าตาม
- Bitcoin กลับขึ้นเหนือ 80,000 ดอลลาร์ (+2%)
- Ethereum +1.8%
- Solana เพิ่มเล็กน้อยต่ำกว่า 1%
หุ้นเด่น
- GME.US: ประกาศแผนเข้าซื้อ eBay แต่ถูกตั้งคำถามเรื่องศักยภาพทางการเงิน หุ้นขึ้นต้นวันแต่กลับปิดลบกว่า 7%
- PLTR.US: รอประกาศงบ นักลงทุนคาดหวังการเติบโตแข็งแกร่ง แต่ตลาดจับตา guidance และแนวโน้ม AI เชิงพาณิชย์เป็นพิเศษ
สรุปภาพรวม
ตลาดวันนี้ถูกขับเคลื่อนโดย “ภูมิรัฐศาสตร์” มากกว่าปัจจัยพื้นฐาน
- น้ำมัน = ได้ประโยชน์ชัดเจน
- หุ้น = ถูกกดดัน
- Crypto = แข็งกว่าตลาด
- พันธบัตร = เริ่มสะท้อนความเสี่ยงระยะยาว
