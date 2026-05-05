08:16 · 5 พฤษภาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 5 พ.ค.

นักลงทุนเริ่มหันความสนใจออกจากฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ไปสู่ประเด็นความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีสัญญาณว่าอิหร่านอาจละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากการโจมตีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเรือบางส่วนในช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ความกังวลเรื่องการปะทะรอบใหม่กลับมาอีกครั้ง

 ตลาดหุ้น

  • ดัชนีสหรัฐฯ ลดลงเกือบ 1%
  • Dow Jones ถูกกดดันมากที่สุด ลดลงมากกว่า 1% ในบางช่วง
  • Nasdaq ปรับตัวลงน้อยกว่า (ต่ำกว่า -0.3%)
  • ตลาดยุโรปปรับตัวลงแรง โดย IBEX ของสเปนร่วงสูงสุดถึงประมาณ 3%

 พันธบัตร & เศรษฐกิจสหรัฐ

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงอายุ 1–5 ปี
  • เริ่มมีความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะกลับมาในตลาด
  • John Williams จาก Fed New York ออกมาสร้างความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังรับมือความไม่แน่นอนได้
  • ข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด:
    • Durable goods +0.8% (ตามคาด)
    • Factory orders +1.5% (สูงกว่าคาด 0.5%)

 สินค้าโภคภัณฑ์

  • น้ำมัน Brent พุ่งเกือบ 5% แตะระดับ ~114 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • WTI เพิ่มขึ้นราว 3% อยู่แถว 105 ดอลลาร์/บาร์เรล
    👉 แรงหนุนหลักคือความเสี่ยงการปิดช่องแคบ Hormuz
  • ทองคำลดลงเกือบ 2%
  • เงิน (Silver) ลดลง 3%
  • Cocoa พุ่งกว่า 8% จากความกังวลเรื่องซัพพลายปุ๋ย
  • น้ำตาลเพิ่มขึ้น 2% จากการหันไปผลิตเอทานอลมากขึ้น

 FX & Crypto

  • AUD ลดลงมากกว่า 0.6% หลังข้อมูลเงินเฟ้ออ่อนกว่าคาด
  • NZD อ่อนค่าตาม
  • Bitcoin กลับขึ้นเหนือ 80,000 ดอลลาร์ (+2%)
  • Ethereum +1.8%
  • Solana เพิ่มเล็กน้อยต่ำกว่า 1%

 หุ้นเด่น

  • GME.US: ประกาศแผนเข้าซื้อ eBay แต่ถูกตั้งคำถามเรื่องศักยภาพทางการเงิน หุ้นขึ้นต้นวันแต่กลับปิดลบกว่า 7%
  • PLTR.US: รอประกาศงบ นักลงทุนคาดหวังการเติบโตแข็งแกร่ง แต่ตลาดจับตา guidance และแนวโน้ม AI เชิงพาณิชย์เป็นพิเศษ

 สรุปภาพรวม

ตลาดวันนี้ถูกขับเคลื่อนโดย “ภูมิรัฐศาสตร์” มากกว่าปัจจัยพื้นฐาน

  • น้ำมัน = ได้ประโยชน์ชัดเจน
  • หุ้น = ถูกกดดัน
  • Crypto = แข็งกว่าตลาด
  • พันธบัตร = เริ่มสะท้อนความเสี่ยงระยะยาว
