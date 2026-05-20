ซิลเวอร์ลงหนักกว่า 50%

- โดย Max Tran - Analyst XTB Thailand
จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 121 ดอลลาร์ในช่วงต้นปี 2026 ราคาซิลเวอร์ร่วงลงอย่างหนักสู่โซน 61 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงเทขายที่รุนแรงจนทำให้นักลงทุนจำนวนมากถูกพัดออกจากตลาดภายในเวลาไม่นาน
แต่คำถามสำคัญคือ…
นี่เป็นเพียง “กับดักของนักเก็งกำไร” หรือจริง ๆ แล้วกำลังเป็นโอกาสครั้งใหญ่ในการสะสมวัตถุดิบแห่งอนาคตในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าระยะยาว?
หากมองในระยะสั้น การปรับฐานของซิลเวอร์มีเหตุผลที่ชัดเจนจากฝั่งการเงินโลก
เมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า และอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูง นักลงทุนมักลดการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างซิลเวอร์ลงโดยอัตโนมัติ
ยิ่งไปกว่านั้น การพุ่งขึ้นของราคาในช่วงก่อนหน้าได้ดึงดูดเม็ดเงินเก็งกำไรจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะนักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจสูง
เมื่อราคาปรับตัวลงเพียงเล็กน้อย ระบบ Margin Call ก็เริ่มทำงาน เกิดแรงขายต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ และเร่งให้ราคาดิ่งลงเร็วกว่าเดิม
พูดง่าย ๆ คือ การร่วงครั้งนี้สะท้อนกระบวนการ “ล้างเงินร้อนออกจากตลาด” มากกว่าการที่มูลค่าพื้นฐานของซิลเวอร์หายไป
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจจริง ๆ อยู่ที่ภาพระยะยาว
ในด้านอุปทาน โลกผลิตซิลเวอร์สะสมตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้เพียงประมาณ 1.5 ล้านตัน ซึ่งถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และปี 2026 ยังนับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันที่ตลาดซิลเวอร์เผชิญภาวะขาดแคลนอุปทาน
สิ่งสำคัญคือ ซิลเวอร์แตกต่างจากทองคำ
ทองคำส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในฐานะสินทรัพย์สะสมมูลค่า แต่ซิลเวอร์กลับเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ “แทบไม่มีอะไรทดแทนได้” ในหลายอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ รถยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ล้วนต้องพึ่งพาซิลเวอร์ในกระบวนการผลิต
และเมื่อโลกกำลังเร่งเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาด ความต้องการซิลเวอร์ก็อาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า
เพราะในความเป็นจริง คุณไม่สามารถสร้างระบบพลังงานสะอาดได้ หากไม่มีซิลเวอร์
ดังนั้น แม้ราคาจะยังผันผวนในระยะสั้น แต่ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมกำลังกลายเป็น “ฐานรองรับระยะยาว” ที่แข็งแกร่งของโลหะชนิดนี้
คำถามสุดท้ายจึงอาจไม่ใช่ว่า “ซิลเวอร์จะฟื้นไหม”
แต่คือ นักลงทุนกำลังมองเห็นโอกาสระยะยาว… หรือกำลังตื่นกลัวกับความผันผวนระยะสั้นมากเกินไป
