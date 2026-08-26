แคนาดาตอบโต้สหรัฐฯ ด้วยภาษี 50%! USDCAD ลบกำไรทั้งหมด!

อัตราแลกเปลี่ยน USDCAD ลบกำไรทั้งหมดของวันนี้ หลังแคนาดาประกาศมาตรการตอบโต้ทางการค้า เพียงหนึ่งวันหลังสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษี 50% แคนาดาก็ประกาศมาตรการภาษีตอบโต้แบบ “ดอลลาร์ต่อดอลลาร์” (Dollar-for-Dollar) โดยกำหนดภาระภาษีให้สอดคล้องกับวงเงิน 20,000 ล้านดอลลาร์ ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากแคนาดา
ทำไมแคนาดาจึงประกาศภาษีตอบโต้?
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการเจรจากับสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อตกลงการค้า USMCA ในอเมริกาเหนือสิ้นสุดลงโดยไม่มีความคืบหน้า ประธานาธิบดี Trump กล่าวหาแคนาดาว่าอาศัยประโยชน์จากสหรัฐฯ และ “ต้องการได้รับสิทธิพิเศษเหมือนเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐฯ โดยไม่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐฯ” ก่อนประกาศเรียกเก็บภาษี 50% ต่อสินค้าจากแคนาดามูลค่ารวม 20,000 ล้านดอลลาร์
Mark Carney นายกรัฐมนตรีแคนาดาเตือนว่าการโจมตีดังกล่าวจะไม่ได้รับการตอบโต้ และตลาดก็ไม่ต้องรอนานสำหรับรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม โดย François-Philippe Champagne รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแคนาดา ประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ในวันนี้ โดยเรียกเก็บในอัตรา 15–50% กับสินค้าสหรัฐฯ มูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ในสัดส่วนที่เทียบเท่ากัน
แคนาดามุ่งเป้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากสหรัฐฯ
ตามรายงานของ Bloomberg มาตรการภาษีใหม่จะครอบคลุมสินค้าสหรัฐฯ มากกว่า 700 รายการ โดยเลือกสินค้าที่สามารถหาทดแทนจากผู้ผลิตในประเทศได้ง่าย เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภค สินค้าที่อยู่ในรายการ ได้แก่ อาหารทะเล เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์
ส่วนสินค้าที่จะถูกเรียกเก็บภาษีสูงสุด 50% ได้แก่ โลหะอุตสาหกรรม (เหล็กและอะลูมิเนียม) ผลิตภัณฑ์นม เครื่องสำอาง และสินค้าสันทนาการ เช่น เครื่องเล่นเกม กอล์ฟคลับ และคันเบ็ด
วิเคราะห์ทางเทคนิค: USDCAD (D1)
อัตราแลกเปลี่ยน USDCAD เคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงในวันนี้ (OIL, เส้นสีฟ้าอ่อน, แสดงในลักษณะกลับด้าน) ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์แคนาดาที่เชื่อมโยงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม มาตรการตอบโต้ทางการค้าของแคนาดาทำให้สถานการณ์พลิกกลับมาเป็นบวกต่อ CAD และช่วยชดเชยความเสี่ยงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศได้บางส่วน
ราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 23.6% อีกครั้ง และเคลื่อนไหวเกาะอยู่ใกล้กับ EMA 10 วัน (EMA10; เส้นสีเหลือง) ขณะที่ RSI อยู่เหนือโซน Oversold เพียงเล็กน้อย ทำให้โอกาสที่ CAD จะฟื้นตัวได้แรงยังมีข้อจำกัด
จากนี้ การปรับตัวลงต่อของราคาน้ำมัน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาสำหรับความผันผวนของคู่เงินนี้ หลังตลาดรับรู้การกลับมาของสงครามการค้าระหว่างสองประเทศแล้ว
แนวรับสำคัญของ USDCAD ยังคงอยู่บริเวณ 1.3730 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อน ขณะที่การปรับตัวขึ้นต่อจะต้องเห็นราคาปิดเหนือ EMA10 ให้ได้เสียก่อน
Source: xStation5
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