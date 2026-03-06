📈 ราคาน้ำมันพุ่ง 6% – จะเกิดซ้ำเหมือนปี 2022 หรือไม่? 🛢️

ราคาฟิวเจอร์สน้ำมัน Brent (OIL) ในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% วันนี้ แตะใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งหมายความว่าราคาน้ำมันอยู่ห่างจากระดับจิตวิทยา 100 ดอลลาร์ เพียงประมาณ 12%
📊 นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการเปรียบเทียบปฏิกิริยาของตลาดกับเหตุการณ์ใน กุมภาพันธ์ 2022 เมื่อรัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ตอนนั้นราคาน้ำมันพุ่งจากประมาณ 94 ดอลลาร์ ไปถึง 132 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้นราว 40% ซึ่งสูงกว่าการปรับตัวขึ้นในรอบปัจจุบันอย่างชัดเจน
ปัจจุบัน ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้น และหากสถานการณ์เดินตามรูปแบบของปี 2022 ราคามีโอกาสขึ้นไปถึง ประมาณ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
⚠️ อย่างไรก็ตาม ตะวันออกกลางมีความสำคัญต่อระบบพลังงานโลกมากกว่า ยูเครนหรือแม้แต่รัสเซียเสียอีก จากกราฟจะเห็นว่า แม้ในช่วงที่เกิด “วิกฤตพลังงาน” ราคาน้ำมันที่เกิดจากการเก็งกำไรเริ่มหยุดขึ้นตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2022 และสุดท้ายก็ไม่สามารถกลับไปทำจุดสูงสุดเดิมได้
ปัจจุบัน ความเสี่ยงสำคัญคือ
-
การหยุดชะงักของการขนส่งใน ช่องแคบฮอร์มุซ
-
การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือกาตาร์
หากเหตุการณ์เหล่านี้ยืดเยื้อหลายสัปดาห์ อาจสร้าง แรงเก็งกำไรขาขึ้นในตลาดน้ำมันได้มากกว่าที่เห็นในตอนนี้
📌 ปัจจัยสำคัญจะขึ้นอยู่กับ
-
ระยะเวลาของความขัดแย้ง
-
ความสามารถของอิหร่านในการโจมตีประเทศเพื่อนบ้าน
🇨🇳 อีกตัวแปรสำคัญคือ จีน ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านอย่างมาก และอาจกลายเป็นผู้เสียหายทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
คำถามสำคัญคือว่า ปักกิ่งจะสามารถกดดันให้อิหร่านหลีกเลี่ยงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และรักษาการเดินเรือผ่าน
-
ช่องแคบฮอร์มุซ
-
ทะเลแดง
-
ช่องแคบ Bab el-Mandeb
ได้หรือไม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาน้ำมันในระยะต่อไป 📈
OIL (D1)
