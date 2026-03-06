อ่านเพิ่มเติม
19:36 · 6 มีนาคม 2026

📈 ราคาน้ำมันพุ่ง 6% – จะเกิดซ้ำเหมือนปี 2022 หรือไม่? 🛢️

ราคาฟิวเจอร์สน้ำมัน Brent (OIL) ในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% วันนี้ แตะใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งหมายความว่าราคาน้ำมันอยู่ห่างจากระดับจิตวิทยา 100 ดอลลาร์ เพียงประมาณ 12%

📊 นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการเปรียบเทียบปฏิกิริยาของตลาดกับเหตุการณ์ใน กุมภาพันธ์ 2022 เมื่อรัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ตอนนั้นราคาน้ำมันพุ่งจากประมาณ 94 ดอลลาร์ ไปถึง 132 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้นราว 40% ซึ่งสูงกว่าการปรับตัวขึ้นในรอบปัจจุบันอย่างชัดเจน

ปัจจุบัน ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้น และหากสถานการณ์เดินตามรูปแบบของปี 2022 ราคามีโอกาสขึ้นไปถึง ประมาณ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

⚠️ อย่างไรก็ตาม ตะวันออกกลางมีความสำคัญต่อระบบพลังงานโลกมากกว่า ยูเครนหรือแม้แต่รัสเซียเสียอีก จากกราฟจะเห็นว่า แม้ในช่วงที่เกิด “วิกฤตพลังงาน” ราคาน้ำมันที่เกิดจากการเก็งกำไรเริ่มหยุดขึ้นตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2022 และสุดท้ายก็ไม่สามารถกลับไปทำจุดสูงสุดเดิมได้

ปัจจุบัน ความเสี่ยงสำคัญคือ

  • การหยุดชะงักของการขนส่งใน ช่องแคบฮอร์มุซ

  • การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือกาตาร์

หากเหตุการณ์เหล่านี้ยืดเยื้อหลายสัปดาห์ อาจสร้าง แรงเก็งกำไรขาขึ้นในตลาดน้ำมันได้มากกว่าที่เห็นในตอนนี้

📌 ปัจจัยสำคัญจะขึ้นอยู่กับ

  • ระยะเวลาของความขัดแย้ง

  • ความสามารถของอิหร่านในการโจมตีประเทศเพื่อนบ้าน

🇨🇳 อีกตัวแปรสำคัญคือ จีน ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านอย่างมาก และอาจกลายเป็นผู้เสียหายทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

คำถามสำคัญคือว่า ปักกิ่งจะสามารถกดดันให้อิหร่านหลีกเลี่ยงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และรักษาการเดินเรือผ่าน

  • ช่องแคบฮอร์มุซ

  • ทะเลแดง

  • ช่องแคบ Bab el-Mandeb

ได้หรือไม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาน้ำมันในระยะต่อไป 📈

OIL (D1)

Source: xStation5

9 มีนาคม 2026, 19:00

