19:32 · 6 มีนาคม 2026

🚩 US500 ร่วงก่อนตลาดสหรัฐเปิด ขณะที่ดัชนี VIX พุ่งขึ้น 6%

📉 US500 ปรับตัวลงก่อนตลาดสหรัฐเปิด ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

สัญญาฟิวเจอร์สของ US500 (S&P 500) กำลังปรับตัวลดลงชัดเจนก่อนตลาดสหรัฐเปิด โดยบรรยากาศการลงทุนยังคงอ่อนแอ ท่ามกลาง ราคาพลังงานที่พุ่งสูง โดยเฉพาะน้ำมัน ซึ่งกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากรายงานว่า จีนและอิหร่านกำลังเจรจากัน โดยจีนเรียกร้องให้มีการ รับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อย่างเต็มที่

⚠️ นักลงทุนกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจ ยืดเยื้อ ขณะที่ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียยังคงทวีความรุนแรง

  • ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังเข้าใกล้ระดับ 100 จุด ฟื้นตัวจากการอ่อนค่าหลายเดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ที่ปรับตัวขึ้นยังเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง

📊 มุมมองทางเทคนิค (ระยะสั้น)

  • US500 ยังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตาม เส้นแนวโน้มขาลงด้านล่าง

  • หากราคาหลุด 6,800 จุด อาจเปิดทางให้ทดสอบ จุดต่ำใกล้ 6,720 จุด

ขณะเดียวกัน RSI ในกรอบเวลา 5 นาที ลดลงใกล้ระดับ 30 ซึ่งบ่งชี้ภาวะ Oversold

🗓 ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา
เวลา 12:30 GMT จะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ ได้แก่

  • Retail Sales

  • รายงานการจ้างงาน NFP

  • หากตัวเลขออกมา ร้อนแรง (สูงกว่าคาด) → อาจหนุน ดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ เพิ่มขึ้น

  • หากตัวเลข อ่อนลงหรือใกล้เคียงคาดการณ์ → อาจช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงสูงสุดอาจเกิดขึ้นหากตัวเลข สูงกว่าคาดมาก หรือแย่กว่าคาดอย่างมาก เพราะกรณีหลังอาจเพิ่มความกังวลเรื่อง เศรษฐกิจถดถอย

📈 ความเคลื่อนไหวในตลาด

  • Bond Yield อายุ 10 ปีของสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 3 bps สู่เกือบ 4.2% และมีแนวโน้มเป็นสัปดาห์ที่ปรับขึ้นแรงที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน

  • S&P 500 Futures ลดลงประมาณ 0.5%

🌍 ขณะเดียวกัน สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงตึงเครียด:

  • อิหร่านยิง ขีปนาวุธและโดรนจำนวนมาก ไปยังหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียในช่วงกลางคืน

  • สหรัฐและอิสราเอลยังคง โจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน

  • ประชาชนใน ดูไบ ได้รับสัญญาณเตือนขีปนาวุธ ขณะที่ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต และบาห์เรน ก็รายงานการโจมตีเช่นกัน

📊 US500 และ VIX – กรอบเวลา M5

Source: xStation5

📊 ดัชนี VIX ปรับขึ้นแตะระดับสูงในระยะสั้น

ดัชนีความผันผวน VIX กลับขึ้นมาแตะ ระดับสูงในระยะสั้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลงต่ำกว่า 23 จุด ชั่วคราวในช่วงการซื้อขายข้ามคืน

ความต้องการ ป้องกันความเสี่ยง (hedging) ต่อการปรับตัวลงของตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินว่า ระดับมูลค่าหุ้นในปัจจุบันจะยังสามารถยืนได้หรือไม่ ภายใต้สถานการณ์ที่

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (bond yields) ปรับตัวสูงขึ้น

  • และ แรงกดดันเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ตลาดยังคงมี ความผันผวนสูงในระยะสั้น และนักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อความเสี่ยงของการปรับฐานในตลาดหุ้น 📉📈

Source: xStation5

