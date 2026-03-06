🚩 US500 ร่วงก่อนตลาดสหรัฐเปิด ขณะที่ดัชนี VIX พุ่งขึ้น 6%

📉 US500 ปรับตัวลงก่อนตลาดสหรัฐเปิด ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
สัญญาฟิวเจอร์สของ US500 (S&P 500) กำลังปรับตัวลดลงชัดเจนก่อนตลาดสหรัฐเปิด โดยบรรยากาศการลงทุนยังคงอ่อนแอ ท่ามกลาง ราคาพลังงานที่พุ่งสูง โดยเฉพาะน้ำมัน ซึ่งกดดันสินทรัพย์เสี่ยง
นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากรายงานว่า จีนและอิหร่านกำลังเจรจากัน โดยจีนเรียกร้องให้มีการ รับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อย่างเต็มที่
⚠️ นักลงทุนกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจ ยืดเยื้อ ขณะที่ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียยังคงทวีความรุนแรง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังเข้าใกล้ระดับ 100 จุด ฟื้นตัวจากการอ่อนค่าหลายเดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ที่ปรับตัวขึ้นยังเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง
📊 มุมมองทางเทคนิค (ระยะสั้น)
US500 ยังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตาม เส้นแนวโน้มขาลงด้านล่าง
หากราคาหลุด 6,800 จุด อาจเปิดทางให้ทดสอบ จุดต่ำใกล้ 6,720 จุด
ขณะเดียวกัน RSI ในกรอบเวลา 5 นาที ลดลงใกล้ระดับ 30 ซึ่งบ่งชี้ภาวะ Oversold
🗓 ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา
เวลา 12:30 GMT จะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ ได้แก่
Retail Sales
รายงานการจ้างงาน NFP
หากตัวเลขออกมา ร้อนแรง (สูงกว่าคาด) → อาจหนุน ดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ เพิ่มขึ้น
หากตัวเลข อ่อนลงหรือใกล้เคียงคาดการณ์ → อาจช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงสูงสุดอาจเกิดขึ้นหากตัวเลข สูงกว่าคาดมาก หรือแย่กว่าคาดอย่างมาก เพราะกรณีหลังอาจเพิ่มความกังวลเรื่อง เศรษฐกิจถดถอย
📈 ความเคลื่อนไหวในตลาด
Bond Yield อายุ 10 ปีของสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 3 bps สู่เกือบ 4.2% และมีแนวโน้มเป็นสัปดาห์ที่ปรับขึ้นแรงที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน
S&P 500 Futures ลดลงประมาณ 0.5%
🌍 ขณะเดียวกัน สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงตึงเครียด:
อิหร่านยิง ขีปนาวุธและโดรนจำนวนมาก ไปยังหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียในช่วงกลางคืน
สหรัฐและอิสราเอลยังคง โจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน
ประชาชนใน ดูไบ ได้รับสัญญาณเตือนขีปนาวุธ ขณะที่ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต และบาห์เรน ก็รายงานการโจมตีเช่นกัน
📊 US500 และ VIX – กรอบเวลา M5
Source: xStation5
📊 ดัชนี VIX ปรับขึ้นแตะระดับสูงในระยะสั้น
ดัชนีความผันผวน VIX กลับขึ้นมาแตะ ระดับสูงในระยะสั้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลงต่ำกว่า 23 จุด ชั่วคราวในช่วงการซื้อขายข้ามคืน
ความต้องการ ป้องกันความเสี่ยง (hedging) ต่อการปรับตัวลงของตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินว่า ระดับมูลค่าหุ้นในปัจจุบันจะยังสามารถยืนได้หรือไม่ ภายใต้สถานการณ์ที่
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (bond yields) ปรับตัวสูงขึ้น
และ แรงกดดันเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ตลาดยังคงมี ความผันผวนสูงในระยะสั้น และนักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อความเสี่ยงของการปรับฐานในตลาดหุ้น 📉📈
Source: xStation5
