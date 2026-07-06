ข่าวเด่นวันนี้ 6 ก.ค.

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันประกาศอิสรภาพ (Independence Day) ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ว่าบรรยากาศการลงทุนเริ่มฟื้นตัว หลังจากตลาดปรับตัวลงเมื่อวาน โดย US100 Futures ปรับขึ้น 1.18%
ข่าวบริษัทและเศรษฐกิจ
- Anthropic มีรายงานว่าได้เพิ่มมาตรการป้องกันการนำข้อมูลและอัลกอริทึมไปใช้อย่างไม่เหมาะสมโดยบริษัทจากจีน ขณะที่ Alibaba สั่งห้ามใช้งาน Claude ภายในองค์กร โดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัย
- อิหร่านจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุด (Supreme Leader) โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนที่ไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะมานานเข้าร่วม ทำให้ตลาดมองว่าเป็นสัญญาณยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านได้คลี่คลายลง
- สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Mark Zuckerberg ระบุว่าการพัฒนา AI แบบ Agentic มีความคืบหน้าช้ากว่าที่คาด ขณะที่ Alexander Wang หัวหน้าทีม Superintelligence ของ Meta กล่าวว่าโมเดล AI ภายในบริษัทสามารถไล่ทัน OpenAI และ Anthropic แล้ว
- Michael Burry เปิดเผยว่าได้เปิดสถานะ Short หุ้น Micron โดยมองว่าราคาหุ้นสูงเกินปัจจัยพื้นฐาน และธุรกิจหน่วยความจำยังคงมีลักษณะเป็นวัฏจักร
- Donald Trump ให้สัมภาษณ์กับ CNBC โดยระบุว่า
- ต้องการให้ 40–60% ของกำลังการผลิตชิปทั่วโลกอยู่ในสหรัฐฯ
- ตั้งเป้าให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโต 12–13%
- จะเดินหน้าผลักดันให้ Lisa Cook พ้นจากตำแหน่งกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลังมีคำตัดสินของศาล
- หุ้นของ Tesla และ Apple ยังคงเป็นแรงสนับสนุนต่อมูลค่าของซัพพลายเออร์ในจีน โดยหลายบริษัทจีนมีคำสั่งซื้อและการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
🇪🇺 ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น แม้นักลงทุนยังคงประเมินหลายปัจจัยพร้อมกัน ทั้งการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ความกังวลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซธรรมชาติในยุโรป และแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ดัชนีฟิวเจอร์สที่ปรับตัวโดดเด่น ได้แก่ SPA35 และ NED25 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 1%
ข่าวบริษัท
- ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ จากความกังวลเรื่องสต็อกก๊าซที่อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับคลื่นความร้อนที่ปกคลุมหลายประเทศในยุโรป
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของยุโรป เช่น ASML, Nokia, STM และ ASM ปรับขึ้นมากกว่า 3% จากความคาดหวังว่าจะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากเอเชียและสหรัฐฯ นักวิเคราะห์หลายรายมองว่ายุโรปอาจได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนสูงเหมือนประเทศอื่น
- หุ้น Auto1 พุ่งกว่า 5% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจาก JP Morgan ซึ่งมองว่าตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น
- Critical Metals และ European Lithium Limited ลงนามปรับปรุงข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการใหม่ อย่างไรก็ตาม หุ้นของทั้งสองบริษัทปรับตัวลงมากกว่า 2%
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Forex)
- คู่เงินที่เคลื่อนไหวโดดเด่นที่สุดคือ AUDUSD และ GBPJPY
- อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานขึ้น ส่งผลให้ทั้ง AUD และ GBP แข็งค่าประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ ความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์จึงค่อนข้างจำกัด
- Silver และ Zinc ปรับขึ้นประมาณ 2%
- Natural Gas และ Gold เพิ่มขึ้นราว 1%
คริปโทเคอร์เรนซี (Crypto)
บรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโทปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวก
- Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 1% และกลับมายืนเหนือระดับ 62,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- Ethereum และ Chainlink ปรับตัวขึ้นประมาณ 2% เท่า ๆ กัน
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