  
08:18 · 6 กรกฎาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 6 ก.ค.

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันประกาศอิสรภาพ (Independence Day) ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ว่าบรรยากาศการลงทุนเริ่มฟื้นตัว หลังจากตลาดปรับตัวลงเมื่อวาน โดย US100 Futures ปรับขึ้น 1.18%

ข่าวบริษัทและเศรษฐกิจ

  • Anthropic มีรายงานว่าได้เพิ่มมาตรการป้องกันการนำข้อมูลและอัลกอริทึมไปใช้อย่างไม่เหมาะสมโดยบริษัทจากจีน ขณะที่ Alibaba สั่งห้ามใช้งาน Claude ภายในองค์กร โดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัย
  • อิหร่านจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุด (Supreme Leader) โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนที่ไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะมานานเข้าร่วม ทำให้ตลาดมองว่าเป็นสัญญาณยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านได้คลี่คลายลง
  • สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Mark Zuckerberg ระบุว่าการพัฒนา AI แบบ Agentic มีความคืบหน้าช้ากว่าที่คาด ขณะที่ Alexander Wang หัวหน้าทีม Superintelligence ของ Meta กล่าวว่าโมเดล AI ภายในบริษัทสามารถไล่ทัน OpenAI และ Anthropic แล้ว
  • Michael Burry เปิดเผยว่าได้เปิดสถานะ Short หุ้น Micron โดยมองว่าราคาหุ้นสูงเกินปัจจัยพื้นฐาน และธุรกิจหน่วยความจำยังคงมีลักษณะเป็นวัฏจักร
  • Donald Trump ให้สัมภาษณ์กับ CNBC โดยระบุว่า
    • ต้องการให้ 40–60% ของกำลังการผลิตชิปทั่วโลกอยู่ในสหรัฐฯ
    • ตั้งเป้าให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโต 12–13%
    • จะเดินหน้าผลักดันให้ Lisa Cook พ้นจากตำแหน่งกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลังมีคำตัดสินของศาล
  • หุ้นของ Tesla และ Apple ยังคงเป็นแรงสนับสนุนต่อมูลค่าของซัพพลายเออร์ในจีน โดยหลายบริษัทจีนมีคำสั่งซื้อและการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

🇪🇺 ยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น แม้นักลงทุนยังคงประเมินหลายปัจจัยพร้อมกัน ทั้งการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ความกังวลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซธรรมชาติในยุโรป และแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ดัชนีฟิวเจอร์สที่ปรับตัวโดดเด่น ได้แก่ SPA35 และ NED25 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 1%

ข่าวบริษัท

  • ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ จากความกังวลเรื่องสต็อกก๊าซที่อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับคลื่นความร้อนที่ปกคลุมหลายประเทศในยุโรป
  • หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของยุโรป เช่น ASML, Nokia, STM และ ASM ปรับขึ้นมากกว่า 3% จากความคาดหวังว่าจะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากเอเชียและสหรัฐฯ นักวิเคราะห์หลายรายมองว่ายุโรปอาจได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนสูงเหมือนประเทศอื่น
  • หุ้น Auto1 พุ่งกว่า 5% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจาก JP Morgan ซึ่งมองว่าตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น
  • Critical Metals และ European Lithium Limited ลงนามปรับปรุงข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการใหม่ อย่างไรก็ตาม หุ้นของทั้งสองบริษัทปรับตัวลงมากกว่า 2%

 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Forex)

  • คู่เงินที่เคลื่อนไหวโดดเด่นที่สุดคือ AUDUSD และ GBPJPY
  • อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานขึ้น ส่งผลให้ทั้ง AUD และ GBP แข็งค่าประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น

 สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ ความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์จึงค่อนข้างจำกัด

  • Silver และ Zinc ปรับขึ้นประมาณ 2%
  • Natural Gas และ Gold เพิ่มขึ้นราว 1%

 คริปโทเคอร์เรนซี (Crypto)

บรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโทปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวก

  • Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 1% และกลับมายืนเหนือระดับ 62,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  • Ethereum และ Chainlink ปรับตัวขึ้นประมาณ 2% เท่า ๆ กัน
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