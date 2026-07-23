Oil rises over 3% 🛢️

Brent พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน
สถานการณ์บริเวณ ช่องแคบบับเอลมันเดบ (Bab al-Mandab) ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญ ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง หลังมีรายงานการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นอีกราว 3% โดยสัญญาส่งมอบเดือนกันยายนทะลุ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน
หลังการเปลี่ยนสัญญาซื้อขาย (rollover) บนแพลตฟอร์ม xStation ปัจจุบันสัญญา Brent เดือนตุลาคม ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Brent ปรับตัวจากการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures contract rollover)
ที่มา: XTB
- ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์: การโจมตีครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มุ่งเป้าโดยตรงต่อการขนส่งน้ำมันเชิงพาณิชย์ในภูมิภาค ส่งผลให้ความเป็นไปได้ของการตอบโต้จากสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- แรงกดดันด้านอุปทาน: ตลาดเริ่มสะท้อนความเสี่ยงของการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานผ่านเส้นทาง ทะเลแดงและคลองสุเอซ อย่างรวดเร็ว โดยควรจับตาว่าเส้นทางดังกล่าวยังคงเป็น ช่องทางขนส่งหลักไปยังเอเชียในปัจจุบัน
ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้นต่อหลังการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures rollover) แม้เมื่อวานนี้ราคาจะมีแรงขายบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 100 ช่วงเวลา โดยแนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่โซน 96–98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ที่มา: xStation5
ดอลลาร์กำลังสูญเสียสถานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” หรือไม่?
ตลาดเงินแสดงปฏิกิริยาที่น่าประหลาดใจ โดยแม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะเพิ่มขึ้น แต่ ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวลงราว 0.2% สะท้อนว่านักลงทุนไม่ได้มองดอลลาร์เป็นสินทรัพย์หลักสำหรับหลบภัยเหมือนในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้ง
- AUD นำตลาดขาขึ้น: ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นสูงสุดราว 0.3% หลังข้อมูลตลาดแรงงานออสเตรเลียเดือนมิถุนายนออกมาแข็งแกร่งเกินคาด
- EUR ปรับตัวขึ้น: เงินยูโร (EUR) เพิ่มขึ้นเกือบ 0.2% ก่อนการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้
ตลาดเอเชียสดใส สวนทางผลประกอบการ Big Tech ที่กดดันตลาด
บรรยากาศในตลาดหุ้นทั่วโลกแตกต่างกันอย่างชัดเจน:
- เอเชียพุ่งแรง: ดัชนีหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น นำโดย Kospi ของเกาหลีใต้ ที่รีบาวด์กว่า 4% ในวันนี้
- ตลาดตะวันตกเผชิญแรงกดดัน: ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวลดลง หลังผลประกอบการบริษัทสหรัฐฯ กลายเป็นปัจจัยกดดันหลัก แม้ Alphabet จะรายงานผลลัพธ์โดดเด่น โดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจ Cloud แต่ตลาดยังวิตกต่อการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายลงทุน (CAPEX)
- หุ้นเทคโนโลยีถูกเทขาย: หุ้นยักษ์ใหญ่อย่าง Alphabet, Tesla, IBM และ Texas Instruments ปรับตัวลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนชะลอตัวลง
สรุปก่อนประกาศผลประกอบการ: ภาคอุตสาหกรรมกลาโหม
🛢️ น้ำมันดิบ Brent ทดสอบระดับ $95 ต่อบาร์เรล
Morning Wrap: หุ้น AI และทองคำกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง?
ทะเลแดง แต่ไม่ใช่ดัชนีตลาด: ผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบบับเอลมันดาบ