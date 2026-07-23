  
14:54 · 23 กรกฎาคม 2026

Oil rises over 3% 🛢️

การโจมตีโดยตรงครั้งแรกของกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต่อเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดการเงินทันที โดยความกังวลว่าสถานการณ์อาจลุกลามและนำไปสู่การตอบโต้จากสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

Brent พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

สถานการณ์บริเวณ ช่องแคบบับเอลมันเดบ (Bab al-Mandab) ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญ ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง หลังมีรายงานการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นอีกราว 3% โดยสัญญาส่งมอบเดือนกันยายนทะลุ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

หลังการเปลี่ยนสัญญาซื้อขาย (rollover) บนแพลตฟอร์ม xStation ปัจจุบันสัญญา Brent เดือนตุลาคม ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

Brent ปรับตัวจากการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures contract rollover)
ที่มา: XTB

  • ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์: การโจมตีครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มุ่งเป้าโดยตรงต่อการขนส่งน้ำมันเชิงพาณิชย์ในภูมิภาค ส่งผลให้ความเป็นไปได้ของการตอบโต้จากสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  • แรงกดดันด้านอุปทาน: ตลาดเริ่มสะท้อนความเสี่ยงของการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานผ่านเส้นทาง ทะเลแดงและคลองสุเอซ อย่างรวดเร็ว โดยควรจับตาว่าเส้นทางดังกล่าวยังคงเป็น ช่องทางขนส่งหลักไปยังเอเชียในปัจจุบัน
 

ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้นต่อหลังการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures rollover) แม้เมื่อวานนี้ราคาจะมีแรงขายบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 100 ช่วงเวลา โดยแนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่โซน 96–98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ที่มา: xStation5

ดอลลาร์กำลังสูญเสียสถานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” หรือไม่?

ตลาดเงินแสดงปฏิกิริยาที่น่าประหลาดใจ โดยแม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะเพิ่มขึ้น แต่ ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวลงราว 0.2% สะท้อนว่านักลงทุนไม่ได้มองดอลลาร์เป็นสินทรัพย์หลักสำหรับหลบภัยเหมือนในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้ง

  • AUD นำตลาดขาขึ้น: ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นสูงสุดราว 0.3% หลังข้อมูลตลาดแรงงานออสเตรเลียเดือนมิถุนายนออกมาแข็งแกร่งเกินคาด
  • EUR ปรับตัวขึ้น: เงินยูโร (EUR) เพิ่มขึ้นเกือบ 0.2% ก่อนการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้

ตลาดเอเชียสดใส สวนทางผลประกอบการ Big Tech ที่กดดันตลาด

บรรยากาศในตลาดหุ้นทั่วโลกแตกต่างกันอย่างชัดเจน:

  • เอเชียพุ่งแรง: ดัชนีหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น นำโดย Kospi ของเกาหลีใต้ ที่รีบาวด์กว่า 4% ในวันนี้
  • ตลาดตะวันตกเผชิญแรงกดดัน: ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวลดลง หลังผลประกอบการบริษัทสหรัฐฯ กลายเป็นปัจจัยกดดันหลัก แม้ Alphabet จะรายงานผลลัพธ์โดดเด่น โดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจ Cloud แต่ตลาดยังวิตกต่อการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายลงทุน (CAPEX)
  • หุ้นเทคโนโลยีถูกเทขาย: หุ้นยักษ์ใหญ่อย่าง Alphabet, Tesla, IBM และ Texas Instruments ปรับตัวลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนชะลอตัวลง
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