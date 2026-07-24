BREAKING: เศรษฐกิจยูโรโซนฟื้นตัว? PMI สดใส แต่ราคาน้ำมันและก๊าซสูงยังเป็นแรงกดดัน

ยูโรโซน: PMI พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนแบบเหนือความคาดหมาย
Composite PMI: 51.9 | คาดการณ์: 50.2 (ครั้งก่อน: 50.0)
ดัชนี Composite PMI กลับมาอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม และแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน โดยเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่ก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- Manufacturing PMI: 52.0 | คาดการณ์: 51.5 (ครั้งก่อน: 51.4)
- Services PMI: 51.6 | คาดการณ์: 49.8 (ครั้งก่อน: 49.4)
แรงกดดันด้านต้นทุนปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มต้นสงคราม ช่วยลดแรงกดดันต่อ ECB ในการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดังกล่าวอาจเป็นเพียงระยะสั้น เนื่องจากราคาพลังงานกลับมาปรับตัวสูงขึ้น โดย ราคาน้ำมันแตะระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ ราคาก๊าซเพิ่มขึ้นเหนือ 60 ยูโร/MWh
ตลาดยังจับตาตัวเลข PMI รอบสุดท้าย ซึ่งอาจมีการปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากตัวเลขเบื้องต้น
สรุปตลาด:
PMI ยูโรโซนส่งสัญญาณฟื้นตัวแข็งแกร่งเกินคาด แต่ราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นอีกครั้งยังเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อการเติบโตและแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะถัดไป
เยอรมนี: เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวเหนือความคาดหมาย
Composite PMI: 51.2 | คาดการณ์: 49.7 (ครั้งก่อน: 49.5)
ดัชนี PMI เยอรมนีกลับมาอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หลังจากหดตัวต่อเนื่อง 3 เดือน โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน
- Manufacturing PMI: 52.2 | คาดการณ์: 50.5 (ครั้งก่อน: 50.3)
ภาคการผลิตเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการฟื้นตัว โดยดัชนีแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน
- Services PMI: 49.6 | คาดการณ์: 49.0 (ครั้งก่อน: 48.6)
ภาคบริการฟื้นตัวอย่างชัดเจน แม้ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งสะท้อนว่ายังไม่กลับเข้าสู่ภาวะขยายตัวเต็มที่
แม้เยอรมนีจะเริ่มต้นไตรมาส 3 ได้อย่างแข็งแกร่ง แต่ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นยังเป็นปัจจัยกดดันต่อแนวโน้มการฟื้นตัวในระยะยาว
ฝรั่งเศส: PMI ดีกว่าคาด แม้ภาคการผลิตยังอ่อนแอ
Composite PMI: 49.6 | คาดการณ์: 47.8 (ครั้งก่อน: 47.2)
ตัวเลข PMI ฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างชัดเจน และเข้าใกล้ระดับ 50 มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
- Services PMI: 49.8 | คาดการณ์: 47.5 (ครั้งก่อน: 46.8)
ภาคบริการฟื้นตัวแข็งแกร่ง โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม
- Manufacturing PMI: 50.0 (ครั้งก่อน: ลดลงสู่ระดับ 50.0)
ภาคการผลิตยังเป็นจุดอ่อน โดยชะลอตัวกลับมาอยู่ที่ระดับทรงตัว
อย่างไรก็ตาม แรงกดดันต่อกำลังซื้อของภาคครัวเรือนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี ยังคงสร้างความเปราะบางต่อภาคธุรกิจ
สรุปตลาด:
PMI เยอรมนีและฝรั่งเศสส่งสัญญาณฟื้นตัวดีเกินคาด โดยเฉพาะภาคการผลิตของเยอรมนีและภาคบริการของฝรั่งเศส แต่ราคาพลังงานที่สูงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป
มุมมองเอเชียและสหรัฐฯ
ภาพรวมเอเชีย: เศรษฐกิจส่งสัญญาณผสม แม้ส่วนใหญ่ยังอยู่เหนือระดับ 50 จุด
ข้อมูลเศรษฐกิจเอเชียล่าสุดสะท้อนภาพที่หลากหลาย แม้หลายประเทศในภูมิภาคยังคงอยู่ในฝั่ง ขยายตัว (เหนือระดับ 50 จุด)
ภาคการผลิตของญี่ปุ่นยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของผลผลิตที่แข็งแกร่ง แม้ตัวเลขล่าสุดจะออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง
ขณะที่การเติบโตของภาคเอกชนอินเดียชะลอตัวลงจากช่วงก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของภาคบริการ
อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบและปัญหาด้านโลจิสติกส์ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับบริษัทในเอเชีย โดยถูกบดบังเพิ่มเติมจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก
ตลาดรอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ช่วงบ่าย
หลังจากตลาดได้รับข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมากจากยุโรป ความสนใจจะเคลื่อนกลับไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเตรียมเปิดเผยตัวเลข PMI เบื้องต้นเดือนกรกฎาคม
เศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการผลิต แต่ตลาดจะจับตาว่าภาคธุรกิจสหรัฐฯ รับมือกับ:
- อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง
- ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น
- แรงกดดันจากมาตรการภาษีนำเข้า
ได้มากน้อยเพียงใด
ตัวเลขวันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังคงเติบโตในระดับสูงต่อไป หรือจะเริ่มเคลื่อนไหวสอดคล้องกับแนวโน้มที่ชะลอตัวลงของยุโรป
มุมมองทางเทคนิค EURUSD
EURUSD กำลังหลุดออกจากกรอบแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงการฟื้นตัวทางเทคนิคภายในแนวโน้มขาลงที่เริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษายน
แนวต้านสำคัญในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.14 และบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน
เป็นที่น่าสังเกตว่า ราคาก๊าซธรรมชาติกำลังปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยหากราคาก๊าซมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อไปแตะระดับ 100 ยูโร/MWh อาจสร้างแรงกดดันต่อ EURUSD และผลักดันให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำใหม่
ในกรณีดังกล่าว EURUSD อาจปรับตัวลงต่ำกว่า:
- 1.13
- 1.1250
อย่างไรก็ตาม หากราคาพลังงานเริ่มปรับตัวลดลง คู่เงินอาจสามารถกลับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน และฟื้นตัวกลับไปทดสอบบริเวณ 1.15
สรุป:
ตลาดกำลังรอทิศทางจาก PMI สหรัฐฯ หลังข้อมูลยุโรปส่งสัญญาณฟื้นตัว ขณะที่ EURUSD ยังเผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น โดยระดับ 1.14 เป็นจุดชี้วัดสำคัญของแนวโน้มระยะสั้น
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