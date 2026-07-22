🛢️ น้ำมันดิบ Brent ทดสอบระดับ $95 ต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุระดับ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 6 สัปดาห์ ก่อนการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures rollover)
การเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งนี้มีสาเหตุหลักจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงของอุปทานน้ำมันดิบทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ตลาดเริ่มสะท้อนความเสี่ยงมากขึ้นว่า หากความขัดแย้งขยายตัวเพิ่มเติม อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันในตลาดและขัดขวางการขนส่งไปยังผู้บริโภคทั่วโลก
การเปลี่ยนแปลงรายเดือนของราคาน้ำมันดิบ
หลังจากปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงต่อเนื่อง 2 เดือน ราคาน้ำมันดิบกำลังกลับมาพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง โดยการปรับตัวขึ้นในรอบนี้สูงกว่า 30% แล้ว เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาน้ำมันคือการเลื่อนการเจรจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยอิหร่านยืนยันอย่างชัดเจนว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้น แม้ว่าก่อนหน้านี้อิหร่านมีกำหนดหารือกับผู้ไกล่เกลี่ยจากปากีสถานเมื่อวานนี้ก็ตาม
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังระบุว่า อาจเพิ่มความรุนแรงของการโจมตีทางอากาศ หากกลุ่มฮูตีตัดสินใจโจมตีเรือในช่องแคบ Bab al-Mandab ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างยุโรปและเอเชีย แต่ยังเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันหลักของซาอุดีอาระเบียไปยังเอเชียอีกด้วย
การหยุดชะงักของการเดินเรือในพื้นที่ดังกล่าวจะส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้น และสร้างความไม่แน่นอนมากขึ้นสำหรับบริษัทพลังงาน
เพียงแค่ความเสี่ยงที่เส้นทางเดินเรือเชิงยุทธศาสตร์แห่งนี้อาจถูกจำกัด ก็เพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนเพิ่ม Risk Premium เข้าไปในราคาน้ำมัน ส่งผลให้ผู้ให้บริการขนส่งบางรายตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทาง ซึ่งทำให้ระยะเวลาการส่งมอบยาวนานขึ้นและเพิ่มต้นทุนตลอดห่วงโซ่การขนส่ง
ในอีกด้านหนึ่ง การขนส่งน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียโดยอ้อมทั้งหมด โดยหลีกเลี่ยงช่องแคบดังกล่าว จะทำให้สูญเสียประโยชน์ของเส้นทางนี้ไปอย่างมาก
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันมากกว่าข้อมูลอุปสงค์และอุปทานระยะสั้นอย่างชัดเจน แม้ว่าข้อมูลจากสหรัฐฯ จะบ่งชี้ว่าสต็อกน้ำมันเริ่มทรงตัว และการผลิตในบางประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อุปทานจากตะวันออกกลางอาจถูกจำกัด
นักลงทุนกังวลว่า แม้เกิดการหยุดชะงักเพียงเล็กน้อยในหนึ่งในภูมิภาคผลิตน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก ก็อาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคาเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมันดิบ Brent ในกรอบเวลา D1
ราคาน้ำมันดิบ Brent ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยวันนี้ไม่เพียงแต่ทดสอบระดับ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่านั้น แต่ยังสามารถทะลุผ่านระดับ Fibonacci retracement 50.0% ของรอบขาลงล่าสุด และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลาได้อีกด้วย
แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ 98–100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ควรจับตาการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures rollover) ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจกดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาอยู่บริเวณ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
หากยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าด้านสันติภาพ นักลงทุนมีแนวโน้มกลับมาเพิ่มแรงซื้อในตลาดน้ำมันอีกครั้งหลังผ่านช่วง rollover
ที่มา: xStation5
Morning Wrap: หุ้น AI และทองคำกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง?
ทะเลแดง แต่ไม่ใช่ดัชนีตลาด: ผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบบับเอลมันดาบ
ข่าวเด่นวันนี้ 20 ก.ค.
อิหร่านยกระดับความตึงเครียด: สิ่งที่ต้องจับตา และสิ่งที่ตลาดอาจต้องเผชิญ