น้ำมันร่วงต่ำกว่า $60 ท่ามกลางรายงาน EIA 🚨 การขายทำกำไรจะตามมาไหม?

น้ำมันปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ในวันนี้ ทดสอบระดับต่ำสุดต้นเดือนมกราคม ได้รับแรงกดดันจากสต็อกน้ำมันเบนซินสูงในรายงาน EIA, ผลกระทบระยะยาวจากปฏิบัติการของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลา และโครงสร้างตลาดโดยรวมที่อ่อนแอ
สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ลดลง 3.8 ล้านบาร์เรล ไปอยู่ที่ 419.1 ล้านบาร์เรล ระดับยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ประมาณ 3% ให้การสนับสนุนพื้นฐานต่อราคาตลาด แม้วันนี้ยังไม่ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น
ในขณะเดียวกัน สต็อกน้ำมันเบนซิน พุ่งขึ้น 7.7 ล้านบาร์เรล และ สต็อกน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 5.6 ล้านบาร์เรล ซึ่งส่งผลกดดันต่อความเชื่อมั่น บ่งชี้ถึงความต้องการผู้ใช้ปลายทางที่อ่อนแรงหรือการสะสมเชื้อเพลิงตามฤดูกาล
กิจกรรมการกลั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยปริมาณ crude runs เฉลี่ย 16.9 ล้านบาร์เรล/วัน และการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 94.7% การผลิตน้ำมันเบนซินลดลง ในขณะที่การผลิตดีเซลเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสต็อกเชื้อเพลิงบางส่วน
การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรล/วัน สัปดาห์ต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การนำเข้าลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงว่าตลาดยังไม่ได้รับอุปทานเกินโครงสร้าง
แม้จะมีการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ สต็อกดีเซลยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ประมาณ 43% เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ เนื่องจากเป็นฤดูหนาวและความต้องการเชื้อเพลิงสำหรับให้ความร้อน การบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยรวมลดลง 1.9% YoY โดยอ่อนแอมากที่สุดในกลุ่มดีเซลและเชื้อเพลิงเครื่องบิน ขณะที่ความต้องการน้ำมันเบนซินยังคงค่อนข้างทรงตัว
รายงาน EIA มีสัญญาณผสม แต่ไม่ชัดเจนในเชิงบวก สต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงสนับสนุนราคา แต่การเพิ่มขึ้นของสต็อกเชื้อเพลิงและความต้องการที่อ่อนแอกำหนดกรอบการขึ้นราคาจำกัด ในระยะสั้น ตลาดน้ำมันยังเสี่ยงต่อการปรับฐาน จนกว่าจะเห็นการฟื้นตัวของการบริโภคเชื้อเพลิงอย่างชัดเจน
ข้อมูลสำคัญจาก EIA
-
สต็อกน้ำมันดิบ Cushing: +0.728 ล้านบาร์เรล (ก่อนหน้า: +0.543 ล้าน)
-
สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ: −3.832 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: −1.0 ล้าน; ก่อนหน้า: −1.934 ล้าน)
-
สต็อกน้ำมันดีเซล: +5.594 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: +1.1 ล้าน; ก่อนหน้า: +4.977 ล้าน)
-
สต็อกน้ำมันเบนซิน: +7.702 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: +2.0 ล้าน; ก่อนหน้า: +5.845 ล้าน)
แนวโน้มทางเทคนิค (H1)
การร่วงลงต่ำกว่า $60/บาร์เรล อาจทฤษฎีทำให้เกิดการเคลื่อนไหวลงแบบ 1:1 ไปที่ $56/บาร์เรล หากความต้องการไม่สามารถดันราคากลับขึ้นเหนือ $60 ได้อย่างรวดเร็ว
