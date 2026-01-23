อ่านเพิ่มเติม
09:19 · 23 มกราคม 2026

น้ำมันร่วงต่ำกว่า $64 หลังข้อมูล EIA 📌 NATGAS ดิ่ง แม้รายงานสต็อกเป็นบวก

ข้อมูลตลาดพลังงานสหรัฐที่ประกาศวันนี้ชี้ให้เห็นว่า ปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ สต็อกก๊าซธรรมชาติลดลงมากกว่าคาด ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อยแตะระดับ ราว $64 ต่อบาร์เรล ขณะเดียวกัน ก๊าซธรรมชาติถูกเทขายทำกำไรหลังรายงานที่ “หนุนราคา” แม้แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง

ตัวเลข EIA (วันนี้):

  • ปริมาณน้ำมันดิบ (Crude Oil): +3.602 ล้านบาร์เรล (คาด: -0.108 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า: +3.391 ล้านบาร์เรล)

  • น้ำมันเบนซิน (Gasoline): +5.977 ล้านบาร์เรล (คาด: +1.466 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า: +8.977 ล้านบาร์เรล)

  • น้ำมันดีเซล/ดีสทิเลต (Distillate): +3.348 ล้านบาร์เรล (คาด: 0 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า: -0.029 ล้านบาร์เรล)

  • สต็อกน้ำมันดิบที่ Cushing: +1.478 ล้านบาร์เรล (ก่อนหน้า: +0.745 ล้านบาร์เรล)

  • สต็อกก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Storage): -120 bcf (คาด: -98 bcf, ก่อนหน้า: -71 bcf)

 

23 มกราคม 2026, 17:04

