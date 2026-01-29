อ่านเพิ่มเติม
19:28 · 29 มกราคม 2026

ราคาสีเงินพุ่งทำสถิติ +65% ในเดือนเดียว 🚀 นักลงทุนสถาบันยังคงลดพอร์ตต่อเนื่อง

ประเด็นหลัก
-
-
ประเด็นหลัก
  • เงินกำลังเป็น สินทรัพย์พุ่งแรงทั้งในตลาดสปอตและความต้องการจริง โดยเฉพาะในเอเชีย

ตลาดเงินฝากเงิน (Silver) – พุ่งแรงแต่สถาบันลดพอร์ต 🚀

ตลาดเงินฝากเงินกำลังแสดง ความแตกต่างชัดเจนระหว่างการไหลของสถาบันกับความต้องการของรายย่อย

  • กองทุน Silver ETFs ลดการถือครองประมาณ 5.1 ล้านออนซ์ทรอย ในรอบล่าสุด

  • นับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ของการไหลออก

  • ยอดขายสุทธิรวมตั้งแต่ต้นปีใกล้ 29 ล้านออนซ์

นี่สะท้อนถึง การทำกำไรหรือการปรับพอร์ตของนักลงทุนรายใหญ่ หลังจากราคาพุ่งแรงอย่างผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นโดยรวมต่อโลหะมีค่า ยังคงเป็นบวก สนับสนุนโดย

  • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า

  • ความคาดหวังเกี่ยวกับ นโยบายการเงินของสหรัฐ

  • ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

ปัจจัยเหล่านี้ช่วย หนุนทั้งตลาดโลหะมีค่า รวมถึงทองและเงิน ให้ยังคงอยู่ในแนวโน้มบวก

Silver – พุ่งแรงแม้ ETF ลดพอร์ต 🚀

  • การถือครอง Silver ETFs ลดลงตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2025

  • แม้เป็นเช่นนี้ ราคาสีเงิน พุ่งขึ้น +65% ตั้งแต่ต้นปี โดยได้รับแรงหนุนจาก ความต้องการของรายย่อยและนักเก็งกำไร

  • ราคาปรับตัวขึ้นสู่ ระดับสูงสุดใหม่เหนือ USD 119 ต่อออนซ์

  • รวมเป็นการเพิ่มขึ้น เกือบ 65% YTD หลังจากที่ราคาพุ่ง 146% ในปี 2025

ที่มา: Bloomberg Finance L.P.

สรุปคือ: แม้สถาบันลดการถือครอง แต่ แรงซื้อจากรายย่อยและนักเก็งกำไรยังคงดันราคาสีเงินสูงต่อเนื่อง

Annual silver price chart. Source: XTB Research

Silver – พุ่งแรงต่อเนื่องและความต้องการจริงในเอเชียพุ่ง 🌏💰

  • ผลตอบแทนรายเดือน:

    • ธันวาคม 2025: +25.9%

    • มกราคม 2026: +64.9%

  • มกราคมถือเป็นเดือนที่ แรงที่สุดของเงิน แม้ไม่นับปีที่ทำสถิติ

  • ขณะที่ กุมภาพันธ์และมีนาคม มักเห็นการปรับฐานมากกว่า

ความต้องการจริงในเอเชียพุ่งสูง

  • โดยเฉพาะ ฮ่องกงและภาคใต้ของจีน นักลงทุนมองว่า เงินเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าทองคำราคาสูงสุด

  • ร้านค้าขาย แท่งเงินหมดภายในไม่กี่ชั่วโมง

  • ผู้ผลิตเครื่องประดับเริ่ม ปรับการผลิตจากทองเป็นเงิน

ที่มา: XTB Research

 

Source: xStation 5

31 มกราคม 2026, 00:59

