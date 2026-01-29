ราคาสีเงินพุ่งทำสถิติ +65% ในเดือนเดียว 🚀 นักลงทุนสถาบันยังคงลดพอร์ตต่อเนื่อง

- เงินกำลังเป็น สินทรัพย์พุ่งแรงทั้งในตลาดสปอตและความต้องการจริง โดยเฉพาะในเอเชีย
- เงินกำลังเป็น สินทรัพย์พุ่งแรงทั้งในตลาดสปอตและความต้องการจริง โดยเฉพาะในเอเชีย
ตลาดเงินฝากเงิน (Silver) – พุ่งแรงแต่สถาบันลดพอร์ต 🚀
ตลาดเงินฝากเงินกำลังแสดง ความแตกต่างชัดเจนระหว่างการไหลของสถาบันกับความต้องการของรายย่อย
-
กองทุน Silver ETFs ลดการถือครองประมาณ 5.1 ล้านออนซ์ทรอย ในรอบล่าสุด
-
นับเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ของการไหลออก
-
ยอดขายสุทธิรวมตั้งแต่ต้นปีใกล้ 29 ล้านออนซ์
นี่สะท้อนถึง การทำกำไรหรือการปรับพอร์ตของนักลงทุนรายใหญ่ หลังจากราคาพุ่งแรงอย่างผิดปกติ
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นโดยรวมต่อโลหะมีค่า ยังคงเป็นบวก สนับสนุนโดย
-
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
-
ความคาดหวังเกี่ยวกับ นโยบายการเงินของสหรัฐ
-
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
ปัจจัยเหล่านี้ช่วย หนุนทั้งตลาดโลหะมีค่า รวมถึงทองและเงิน ให้ยังคงอยู่ในแนวโน้มบวก
Silver – พุ่งแรงแม้ ETF ลดพอร์ต 🚀
-
การถือครอง Silver ETFs ลดลงตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2025
-
แม้เป็นเช่นนี้ ราคาสีเงิน พุ่งขึ้น +65% ตั้งแต่ต้นปี โดยได้รับแรงหนุนจาก ความต้องการของรายย่อยและนักเก็งกำไร
-
ราคาปรับตัวขึ้นสู่ ระดับสูงสุดใหม่เหนือ USD 119 ต่อออนซ์
-
รวมเป็นการเพิ่มขึ้น เกือบ 65% YTD หลังจากที่ราคาพุ่ง 146% ในปี 2025
ที่มา: Bloomberg Finance L.P.
สรุปคือ: แม้สถาบันลดการถือครอง แต่ แรงซื้อจากรายย่อยและนักเก็งกำไรยังคงดันราคาสีเงินสูงต่อเนื่อง
Annual silver price chart. Source: XTB Research
Silver – พุ่งแรงต่อเนื่องและความต้องการจริงในเอเชียพุ่ง 🌏💰
-
ผลตอบแทนรายเดือน:
-
ธันวาคม 2025: +25.9%
-
มกราคม 2026: +64.9%
-
-
มกราคมถือเป็นเดือนที่ แรงที่สุดของเงิน แม้ไม่นับปีที่ทำสถิติ
-
ขณะที่ กุมภาพันธ์และมีนาคม มักเห็นการปรับฐานมากกว่า
ความต้องการจริงในเอเชียพุ่งสูง
-
โดยเฉพาะ ฮ่องกงและภาคใต้ของจีน นักลงทุนมองว่า เงินเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าทองคำราคาสูงสุด
-
ร้านค้าขาย แท่งเงินหมดภายในไม่กี่ชั่วโมง
-
ผู้ผลิตเครื่องประดับเริ่ม ปรับการผลิตจากทองเป็นเงิน
ที่มา: XTB Research
Source: xStation 5
ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น
EURUSD ร่วง 0.5% หลังรายงานเงินเฟ้อ PPI สหรัฐฯ กดดันตลาด 🚨
🚀 XTB Gold & Silver Cashback 2026 เริ่มแล้ว!
⏬ เงินต่ำกว่า $100 ทองคำทะลุ $5,000