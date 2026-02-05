วิเคราะห์ทางเทคนิค: บิทคอยน์ร่วงลึกลงไปถึง 66,500 ดอลลาร์ 📉

บิทคอยน์กำลังขยายการขายออกในวันนี้และร่วงลงไปใกล้ 66,500 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นโซนแนวรับที่แข็งแกร่ง สอดคล้องกับระดับสูงสุดในตลาดกระทิงปี 2021 📉
RSI รายวัน ร่วงลงมาที่ประมาณ 18 บ่งบอกถึงสภาพ oversold ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก 🔥 ปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจกระตุ้นให้ราคาฟื้นตัวคือ รูปแบบการแก้ไขแบบ 1:1
ถ้าเกิดสถานการณ์นี้และราคายังคงยืนในช่วง 66,000–70,000 ดอลลาร์ การกลับขึ้นไปที่ 75,000 ดอลลาร์ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะมีแรงดันขาลงเพิ่มเติม ขนาดเท่ากับการปรับตัวลดลงปัจจุบัน ซึ่งอาจดันบิทคอยน์ลงไปใกล้ 50,000 ดอลลาร์ ที่ซึ่งมี แนวรับสำคัญบนเชน (on-chain support) รวมถึง Delta Price
แนวโน้มกลับตัวจากขาลงจะมีโอกาสมากขึ้นหลังจาก ทะลุเหนือ 90,000 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับ EMA50 (เส้นสีส้ม) 💡
Source: xStation5
ในกรอบเวลาที่กว้างขึ้น จะเห็นได้ว่า RSI ที่ใกล้ 18 เคยเกิดขึ้นเพียง ในเดือนพฤศจิกายน 2023 และ ช่วงวิกฤต COVID-19 ในปี 2020 เท่านั้น 📊
Source: xStation5
US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨